Пока без рейсов: российской авиакомпании разрешили летать в Грузию

Авиакомпании S7 («Сибирь») разрешили полеты в грузинский город Кутаиси, несмотря на действующий запрет авиасообщения с Грузией. Соответствующий приказ был размещен на сайте Росавиации. Из документа следует, что перевозчик может выполнять до семи рейсов в неделю.

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По словам представителя федерального агентства, «это нормальная практика», так как полеты начнут осуществляться только после снятия президентского запрета.

«Допуск — это право компании. Как только будут сняты ограничения на полеты в Грузию, авиакомпания «Сибирь» сможет воспользоваться этим правом», — отметила представитель службы в комментарии ТАСС.

«Наличие допуска не дает авиакомпании права выполнять рейсы в Грузию в условиях действующего запрета. Допуск на полеты в Кутаиси получен авиакомпанией «Сибирь» вместо авиакомпании «Глобус» в рамках объединения авиакомпаний», — пояснили новостному агентству в S7.

В июне глава России Владимир Путин временно запретил российским перевозчикам осуществлять прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля. Вместе с тем прекратили летать в Россию и грузинские авиакомпании.

Это решение было принято в связи с активными протестными акциями, которые прошли в Тбилиси после посещения российской делегацией грузинского парламента. Во время открытия сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российский парламентарий Сергей Гаврилов, согласно протоколу мероприятия, занял место спикера грузинского парламента, который в это время был в отъезде.

Это вызвало резкую критику со стороны оппозиционных сил, которые потребовали выдворения делегации из страны и вывели народ на протесты. Митингующие в ночь с 20 на 21 июня попытались штурмом взять здание грузинского парламента, однако встретили противодействие спецназа, который применил слезоточивый газ и резиновые пули. По данным РИА «Новости», во время акций протестов пострадали 240 человек, более 300 задержаны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что временный запрет на полеты – это вынужденная мера главы государства. «Президент — как президент всех россиян — должен думать о безопасности, поэтому им и было принято такое решение. Существование прямой угрозы для россиян и есть основание для введения этих временных ограничений», — сказал он.

Тогда же грузинский лидер Саломе Зурабишвили обвинила Россию в происходящих в стране протестах, которые привели к отставке главы законодательного органа Грузии Ираклия Кобахидзе.

«Россия — наш враг и оккупант. <…> Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России», — разместила она пост в фейсбуке. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобное заявление непрофессиональным.

Ранее в Грузии оценили потери, которые понесла страна в связи с уменьшением турпотока из России. Так, по данным главы Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, за июль и август страна потеряла около $113 млн.

«В сентябре у нас отмечается примерно на 20 % сокращение туристического потока из России, это, безусловно, влияет на частный сектор, бизнес и туристическую индустрию», — отметила она в интервью телекомпании «Имеди».

Вместе с тем, по данным Объединения аэропортов Грузии (ОАГ), из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией цифра прироста пассажиропотока «примерно на 9-10% отстает от прогнозируемых данных» — за девять месяцев рост должен был достигнуть 14-15%.

Теперь же власти страны надеются на возобновление перелетов между Россией и Грузией. Так, в начале октября глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил, что Грузия хотела бы скорейшего возобновления прямых рейсов в Россию.

В России же считают неправильным восстанавливать авиасообщение без соответствующих встречных шагов грузинской стороны.

«Конечно, президенту Грузии правильно было бы как можно быстрее принести извинения. Сильный человек всегда так поступит — если он совершил ошибку или сделал опрометчивый шаг, что-то сказал на эмоциях. А если такие поступки совершают руководители государств, о каких отношениях может быть речь», — обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин.