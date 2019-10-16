Трое в поезде: дипломатов США сняли с поезда в Северодвинске

Американские дипломаты, снятые с поезда Ненокса — Северодвинск направили все необходимые документы в Минобороны России, заявила представитель посольства США в Москве Ребекка Росс «Интерфаксу». «Американские дипломаты находились с официальной поездкой и надлежащим образом уведомили о своей поездке Министерство обороны», — сказала она.

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Ранее в Северодвинске правоохранители заподозрили американских дипломатов в нарушении правил пребывания в России, сообщает РЕН ТВ, уточняя, что инцидент произошел 14 октября.

Подозрение вызвали военно-морской атташе при посольстве Соединенных Штатов Америки, капитан первого ранга Уильям Уитситт Кертис, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Д.С. Данн. Они находились на территории Северодвинска, посещение которого для иностранцев строго регламентировано.

Дипломатов заподозрили в совершении административного преступления по пункту 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Как отмечает собеседник «Интерфакса», после проверки документов сотрудники правоохранительных органов отпустили американцев.

За нарушение правил въезда или пребывания в России иностранцам может грозить штраф в размере от 2 до 5 тыс. руб. и выдворение из страны.

Вместе с тем глава Архангельской области Игорь Орлов в разговоре с ТАСС отметил, что не владеет какой-либо информацией по инциденту. «Я не занимаюсь этим вопросом, он находится вне компетенции губернатора...», — сказал чиновник.

Ненокса, откуда, скорее всего, следовали американские представители — ближайший населенный пункт к полигону, где летом этого года в ходе испытаний новой техники произошел взрыв.

По данным Минобороны, это произошло 8 августа в Архангельской области на территории 45-ого Государственного центрального морского испытательного полигона ВМФ РФ примерно в 30 км от Северодвинска.

В «Росатоме», в свою очередь, говорили, что ЧП произошло в ходе работ, «связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания». «Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией», — рассказали РИА «Новости» в учреждении.

В результате нештатной ситуации погибли пять человек.

СМИ тогда сообщали, что радиационный фон вблизи места взрыва превышает норму в три раза. Однако в оборонном ведомстве эту информацию опровергли, отметив, что выбросов вредных веществ и радиации, опасной для здоровья человека, не было.

По данным Росгидромета, радиационный фон был превышен, но кратковременно. «Повышение фона связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеянию облака», — пояснил начальник управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Росгидромета Юрий Пешков.

Вместе с тем в день ЧП в Норвегии сообщили об обнаружении следов радиоактивных веществ: в небольших концентрациях они были зафиксированы в городе Сванховде.

Российские власти не говорили, какое именно оружие тестировалось. Тем не менее, иностранные СМИ сообщали, что проводились испытания новой ракеты. Так, в материале The New York Times говорилось, что российские военные запускали прототип «Буревестника» с ядерной энергетической установкой. Однако это все, что удалось выяснить журналисты американского издания.

По словам президента России Владимира Путина, который представил это оружие в прошлом году, ракета обладает неограниченным радиусом действия. Более того, она неуязвима «как для всех существующих, так и перспективных систем ПРО и ПВО», так как ее траектория полета непредсказуема.

Вместе с тем источники CNBC указывали на то, что взрыв произошел по другой причине. Собеседники телеканала, знакомые с оценками ситуации американской разведкой, сообщили, что взрыв произошел при подъеме ракеты со дна. «Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — рассказал источник телеканала.