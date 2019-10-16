«Чтобы Зеленский испугался»: какую роль сыграет Украина в выборах в США

Украина, которая пытается разрешить политический кризис и завершить войну в Донбассе, оказалась втянута в другое противостояние — Демократической и Республиканской партий США.

Реклама

Президентские выборы в 2020 году будут весьма напряженными — демократам крайне важно взять реванш за победу Дональда Трампа в 2016-ом. Предвыборная кампания уже, по сути, вовсю идет, и президент Украины Владимир Зеленский невольно стал одним из главных инструментов в борьбе за кресло президента США.

Для демократов победа Дональда Трампа на выборах 2016 года стала пощечиной. На протяжении всего его президентства они пытались нанести как можно больший урон рейтингу главы Белого дома. Расследование о вмешательстве России в выборы, которое проводилось почти два года, стало самой крупной атакой на президента со стороны его оппонентов.

Однако с приближением следующих выборов президента в США разгорается более напряженная борьба. Дональд Трамп после «российского дела» в долгу не остался — он поднял на поверхность вопрос о сговоре Украины с демократами в 2016 году,

а также решил нанести удар по бывшему вице-президенту США и, вероятно, одному из главных своих соперников на следующих выборах Джо Байдену. В обеих историях ключевым фигурантом стала Украина.

Демократы не стали дожидаться, пока Трамп доведет дело до конца, и сыграли на опережение, обвинив главу Белого дома в давлении на Киев с целью дискредитировать своего конкурента. Причем политические оппоненты президента США продемонстрировали достаточно высокий уровень оперативности и энтузиазма — демократы в кратчайшие сроки приступили к расследованию по импичменту, чего они не делали даже во время «российского дела».

Украина же практически сразу стала разменной монетой в противостоянии двух американских партий. Трамп опубликовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским, что, кстати, отрицательно повлияло на рейтинг украинского лидера. Об интересах президента Украины никто не позаботился. В целом, американские политические деятели с обеих сторон, предают огласке любую информацию об Украине, которая может навредить их оппоненту.

Так, внутренние события в Киеве стали достоянием всего мира, о действиях украинского правительства, как прошлого, так и нынешнего, пишут издания во всех странах.

В разговоре с Зеленским американский президент просил возобновить расследование, связанное с украинской энергетической компанией Burisma Group. В 2014 году членом ее совета директоров стал Хантер Байден — сын Джо Байдена, который, на тот момент курировал деятельность антикоррупционных органов на Украине.

В 2015-м генпрокуратура Украины начала расследование в отношении фирмы. В марте 2016-го генеральный прокурор Виктор Шокин, инициировавший дело, был уволен по требованию Джо Байдена. Об этом рассказал сам бывший вице-президент, причем он сообщил, что выдвинул Петру Порошенко ультиматум: либо он увольняет Шокина, либо Вашингтон не предоставляет Киеву кредит на $1 млрд.

«Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы — не президент, президент говорил, что даст. Я ответил: «Так звоните ему». Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал, что уезжаю через 6 часов, и если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли», — рассказал Джо Байден во время выступления в совете по международным отношениям США в 2018 году.

Правда, по версии Байдена-старшего, Шокин был уволен из-за того, что плохо боролся с коррупцией. По версии же бывшего генпрокурора, его отправили в отставку из-за того, что он отказался закрыть дело против компании Burisma.

Когда должность генпрокурора занял Юрий Луценко, три наиболее резонансных дела по Burisma передали Национальному антикоррупционному бюро Украины. В 2018 году стало известно, что дела по компании закрыты, а претензий к Хантеру Байдену нет.

Американский лидер прекрасно понимает, что если расследование было бы доведено до конца и сыну Джо Байдена были бы предъявлены обвинения, то это похоронило бы не только шансы Байдена на президентство, но и вообще всю его политическую карьеру.

Рейтинг экс-вице-президента уже значительно упал. Если раньше Байден был безусловным лидером среди демократов, то сейчас, его на 6% опережает сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

В ходе телефонного разговора с Трампом Зеленский пообещал, что этим делом займется «его человек». С тех пор, однако, никаких новостей о расследовании не поступало, а сам президент пытается максимально отстраниться от вопросов, связанных с давлением главы Белого дома и делом против Burisma.

Украинский лидер уже стал заложником ситуации. Если генпрокуратура Украины возобновит расследование, то это будет выглядеть как исполнение приказа Трампа. Если же Зеленский не поможет американскому лидеру, то окончательно испортит с ним отношения.

Несомненно, за действиями украинского президента внимательно наблюдают и демократы. Политические оппоненты Трампа полностью игнорируют тему расследования в отношении сына их главного претендента на президентскую номинацию. Однако возобновление дела по Burisma может лишить Демократическую партию шансов на победу в выборах 2020 года, вне зависимости от того, кого они выдвинут.

Как сообщает украинский портал «Страна.ua», со ссылкой на источник, знакомый с содержанием разговора Трампа и Зеленского, гораздо большую заинтересованность в результатах расследования проявляют именно демократы.

«Это не Трамп давит на Зеленского, а демократы и люди Сороса давят на Зеленского, чтобы он не расследовал дело Байдена. Они боятся расследования как огня, поэтому решили сыграть на опережение, отсюда вал публикаций о давлении Трампа на Украину.

Демократы путаются в показаниях: то Трамп не дает Украине помощь в $250 млн, то дает. На самом деле задержка с помощью связана с бюрократическими процессами — пересматривался бюджет и финансирование зарубежных программ. Демократы и люди Сороса, хотят рассорить Зеленского и Трампа. И сделать так, чтобы Зеленский испугался и не стал расследовать коррупцию Байдена на Украине и вмешательство прошлой украинской власти в американские выборы на стороне Хиллари Клинтон», — рассказал «Стране» источник.

Тему вмешательства Киева в предыдущие американские выборы демократы также игнорируют, в то время как Трамп пытается, напротив, обратить внимание избирателей на эту историю.

По мнению главы Белого дома, в ходе предвыборной кампании украинские политические деятели намеренно слили демократам компромат на Пола Манафорта, который в то время был главой избирательного штаба Трампа.

Весной Юрий Луценко заявил об аудиозаписи, на которой, предположительно, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник признается, что намеренно слил демократам данные из «черной бухгалтерии» экс-президента страны Виктора Януковича.

В этих файлах 22 раза упоминается имя Пола Манафорта, который тогда работал на Януковича. Как сообщает The New York Times, речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, которые производились в пользу американского политтехнолога в течение 2007-2012 годов.

Именно эта информация послужила причиной отставки Манафорта. Кроме того, полученные данные стали одним из ключевых эпизодов в расследовании Мюллера. В начале марта Манафорт был приговорен в общей сложности к семи годам и пяти месяцам тюрьмы за уход от налогов и работу на экс-президента Украины без регистрации иностранным агентом.

Сейчас Белый дом также пытается добиться от Украины получения доказательств незаконного вмешательства Киева в предыдущие выборы президента США.

Теперь же Вашингтон пытается втянуть нового украинского президента в избирательную кампанию. Владимиру Зеленскому будет очень сложно полностью отстраниться от происходящего в США. Более того, ему предстоит сделать выбор между двух сторон и для украинского лидера будет лучше поставить на победителя президентских выборов 2020 года.

«Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива», — писал в своем Twitter экс-глава МИД Украины Павел Климкин.