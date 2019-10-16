Обмен шпионами: кого вернут Россия и Литва

Россия и Литва договорились обменяться лицами, которые были ранее осуждены в обеих странах за шпионаж. Об этом сообщила Балтийская служба новостей (BNS) со ссылкой на свои источники.

«Литва передаст России осужденного два года назад гражданина РФ Николая Филипченко, Россия — литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году», — говорится в материале.

Кроме того, в процесс обмена включены также осужденный в России гражданин Норвегии и еще один россиянин.

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По информации издания, окончательное решение было принято неделей ранее на заседании возглавляемого президентом Гитанасом Науседой Государственного совета обороны. Переговоры, как передает СМИ, длились не менее года.

В 2017 году по обвинению в шпионаже к 10 годам лишения свободы был приговорен россиянин Николай Филипченко. Литовский правоохранители посчитали, что он якобы являлся сотрудником российской Федеральной службы безопасности. Литовские власти утверждали, что гражданин РФ пытался договориться со служащими департамента охраны руководства Литвы об установлении специального оборудования для проведения разведывательных действий в отношении первых лиц страны.

Сам осужденный заявил, что не признает свою вину и не считает, что нанес какой-либо вред государству. Кроме того, он отказался давать показания во время судебного разбирательства, сославшись на предусмотренное законом право. Заседания проходили в закрытом режиме. Защита Филипченко подавала апелляции об изменении меры пресечения, однако они удовлетворены не были.

Как передает ТАСС, в российском посольстве в Вильнюсе рассказали, что сотрудники диппредставительства «самым непосредственным образом занимаются» делом Филипченко еще с момента его задержания.

Задержание россиянина произошло на территории Литвы, когда он ехал транзитным поездом из Калининградской области. Вместе с тем департамент госбезопасности республики утверждает, что Филипченко стал первым кадровым сотрудником российских спецслужб, которого задержали в Литве. Под стражей он находится с 29 апреля 2015 года, передает ТАСС.

Гражданин России и Литвы капитан 3-го ранга запаса Евгений Матайтис был осужден на 13 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд приговорил его к штрафу в 200 тыс. руб. и лишил воинского звания, передает агентство.

Российский суд установил, что мужчина в 2009 году стал негласно сотрудничать с литовской военной разведкой. «Матайтис по заданию второго департамента оперативных служб министерства охраны края Литвы (военная разведка и контрразведка) целенаправленно собирал сведения военного характера в отношении Вооруженных Сил России, утечка которых за рубеж могла нанести серьезный ущерб обороноспособности государства», — рассказали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Российские правоохранители утверждают, что за добычу информации о вооруженных силах России он получал ежемесячное денежное вознаграждение.

«Выполняя задания литовской военной разведки, Матайтис в течение шести лет осуществлял сбор и передачу за рубеж сведений военного характера, в том числе составляющих государственную тайну», — добавили в федеральной службе.

Матайтис не отрицал, что был завербован иностранными властями и занимался шпионажем. В ходе судебного процесса он полностью признал себя виновным.

Литовское министерство юстиции неоднократно просило российские власти перевести осужденного в Литву для отбывания дальнейшего наказания. Первая просьба прозвучала в 2016 году после того, как суд вынес свое решение. Однако ответ не поступал в течение двух лет. Тогда минюст Литвы направил еще одно ходатайство уже в 2018 году по просьбе сестры Матайтиса, передает BNS со ссылкой на представителя минюста.

Второго гражданина Литвы, который будет так же как и Филипченко с Матайтисом, участвовать в процессе обмена осужденными, — Тамошайтиса — российский суд признал виновным в шпионаже и приговорил к 12 годам тюремного заключения. В мае 2015 года московские правоохранители задержали мужчину с поличным. Он получал от россиянина документы с секретной информацией. После предъявления улик Тимошайтис дал признательные показания.