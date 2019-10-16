С молчаливого согласия Трампа: США давят на Китай с помощью Гонконга

Между Китаем и США появилась новая линия напряжения: американская палата представителей приняла резолюцию в поддержку Гонконга, обязывающую Вашингтон отчитываться о том, как власти США следят за сохранением автономии территории от посягательств Пекина. И, естественно, это вызывает недовольство КНР.

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«Мы выражаем крайнее недовольство и решительный протест в связи с принятием палатой представителей США так называемого Акта о правах человека в Гонконге», — говорится в опубликованном 16 октября заявлении на сайте МИД КНР.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуана, конгресс США в резолюции «передергивает факты» о происходящем в Гонконге.

Сама резолюция была принята американскими законодателями 15 октября, ее официальное название — «Акт в поддержку демократии и прав человека в Гонконге». Чтобы вступить в силу резолюция должна быть также одобрена сенатом США, а затем — подписана президентом.

Следует учитывать тот факт, что большинство в нижней палате конгресса сейчас принадлежит демократам, которые активно поддерживают протесты. Однако в поддержку документа выступили и республиканцы — это отдельно подчеркнула спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Демократы и республиканцы в палате представителей и в сенате едины с народом Гонконга. <…> Если Америка не выступает за права человека в Китае из-за деловых интересов, тогда мы теряем все моральные полномочия высказываться за права человека в любой точке мира», — прокомментировала резолюцию Пелоси.

Резолюция обязывает Госдеп ежегодно докладывать конгрессу, насколько Пекин соблюдает права Гонконга на автономию. «В отчете оценивается, подорвал ли Китай гражданские свободы и верховенство права Гонконга, защищенные основным законом Гонконга», — говорится в тексте документа.

В первую очередь, здесь подразумевается соблюдение принципа «одна страна — две системы», по которому вообще функционирует эта административная единица.

Вашингтон на основании предоставляемого Госдепом отчета будет делать вывод, стоит ли США продолжать предоставлять финансовые преференции Гонконгу, или нет.

Гонконг, имеющий статус одного из мировых финансовых центров, получает различные преференции со стороны США, среди которых — более выгодные тарифы на экспорт товаров в Америку. Гонконг находится на 21-м месте среди партнеров Вашингтона, и это весомая позиция, учитывая небольшие размеры территории.

Более того, резолюция также обязывает американский минторг отчитываться перед конгрессом о возможных нарушениях использования Гонконга правительством КНР для ухода от санкций.

Гонконг. Приступить к ликвидации

Сам факт принятия подобной резолюции говорит, что

«гонконгская эпопея направлена на ликвидацию Гонконга как международного финансового центра»,

считает профессор РУДН, специалист по Китаю Юрий Тавровский.

«Теперь все операции, которые будут проводиться через Гонконг, будут рассматриваться через призму США», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Эксперт напоминает, что заменить эту территорию, правда, будет сложно. На территории КНР в Шенджене также существует подобный финансовый центр, однако в отличие от Гонконга там действует китайское, а не британское право.

При этом эксперт отмечает, что США воспользовались «накопившимся недовольством» жителей Гонконга, так как местная администрация «совершила целый ряд ошибок».

Принятая нижней палатой резолюция также содержит требования и к президенту США Дональду Трампу. Он должен будет представить конгрессу свои соображения о возможности для США выйти из договора об экстрадиции с Гонконгом. А также о мерах, которые предпримет президент в случае принятия Гонконгом закона об экстрадиции с КНР.

Именно попытка принятия этого нормативного акта породила массовые выступления местных жителей, главным образом — молодежи. Закон был отложен, однако протестующих это не остановило. Многотысячные демонстрации продолжаются уже несколько месяцев, а протестующие вступали в стычки с полицией.

За время протестов был нанесен многомиллионный ущерб инфраструктуре города, более 2 тыс. человек были арестованы, ранения получили как протестующие так и силовики. Ситуация существенно подорвала образ Гонконга как «тихой гавани» для инвесторов. По мнению обозревателя издания The South China Morning Post Лесли Фонга, городу, прежде всего, необходимо «возникновение порядка и здравого смысла», что требует от администрации «принятия решительных мер».

Со временем повестка протестующих существенно расширилась — их лозунги направлены против КНР, а в руках часто можно увидеть американские и британские флаги (до того как стать частью Китая, Гонконг находился под юрисдикцией Лондона).

Либеральная политическая элита США активно выступает за протесты. Недавно в поддержку антиправительственных акций выступил генеральный менеджер баскетбольной команды «Хьюстон Рокетс» Дэрила Мори. После этого китайское правительство осудило руководителя клуба, в связи с чем присутствие Национальной баскетбольной лиги на китайском рынке оказалось под угрозой.

Американские СМИ отмечают, что главное в резолюции, принятой накануне палатой представителей, — факт ее поддержки как демократами, так и республиканцами, в то время как сам Трамп «в большей степени сохранял молчание».

Трамп, действительно, активно не выступает в поддержку демонстраций, однако ранее давал понять, что рассматривал сложившуюся ситуацию как рычаг давления на КНР.

В одном из своих заявлений в августе Трамп и вовсе связал протесты в Гонконге с урегулированием торговых споров между Пекином и Вашингтоном. По мнению президента США, КНР следует мирным путем разрешить ситуацию с протестами, а уже потом заключить торговую сделку с американцами.

Резолюция как средство давления

На днях США и Китай достигли частичного соглашения по торговой сделке. В рамках договоренностей Пекин готов пойти на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в американских правительственных кругах.

Как ожидается, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение уже до конца текущего года.

Учитывая это обстоятельство, профессор РУДН Тавровский отмечает еще один важный момент в принятии резолюции.

Ее одобрение нижней палатой произошло в преддверии октябрьского пленума Компартии Китая, и для США это — «одно из средств давления» на руководителя КНР.

Подобные оценки резолюции разделяет и руководитель Школы востоковедения ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Алексей Маслов. Он называет ее «давно планируемой акцией»: «Задача США — обложить Китай минами, которые Пекин будет вынужден постоянно разминировать», — говорит Маслов, добавляя, что «резолюция — начало большой кампании, за которой последуют санкции против отдельных китайских компаний и их владельцев».

Однако независимо от разрешения конфликта с США, ситуация в Гонконге стала головной болью для китайских властей и по другой причине.

Происходящее подает плохой пример для Тайваня, который Китай хочет присоединить к себе на подобных условиях. (Россия и большинство стран признает Тайвань как неотъемлемую часть КНР).

Президент Тайваня Цай Инвэнь уже призвала местных жителей извлечь уроки из происходящего, а также защитить суверенитет острова. В речи перед согражданами Инвэнь заявила, что протесты в Гонконге показывают провал китайской политики «одна страна — две системы». В этой ситуации, отметила президент, «Тайвань находится на первой линии обороны демократических ценностей».

В то же время, профессор РУДН Тавровский отмечает: тот факт, что КНР воздерживается от применения армии в Гонконге, говорит, что Пекин придерживается принципа «одна страна — две системы».