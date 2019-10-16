«Сумасшедший президент»: Байден предрек развал НАТО из-за Трампа

Если президента США Дональда Трампа переизберут на выборах 2020 года, альянс НАТО перестанет существовать, уверен бывший американский вице-президент Джо Байден.

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«Я обещаю вам, не будет никакого НАТО. У всех нас будут настоящие проблемы», — сказал Байден во время четвертого раунда дебатов среди кандидатов в президенты от Демократической партии. На мысли о развале НАТО при Трампе, по мнению политика, наталкивает его критика в адрес альянса и отношение к президенту России Владимиру Путину.

«Россия пытается оказывать влияние и расколоть НАТО, и что делает президент? Он говорит: «Я верю Владимир Путину, я не верю нашей разведке», — отмечал Байден.

Речь, вероятно, идет о конфликте Трампа и разведывательного сообщества, который произошел летом 2018 года после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Тогда Трамп на совместной с главой РФ пресс-конференции заявил, что доверяет российскому лидеру в том, что «вмешательства» России в дела США не было во время выборной кампании 2016 года.

В США эти заявления вызвали негодование прессы и влиятельных отставников, которые заявили, что Трамп не доверяет собственной разведке. При этом назначенный для расследования возможных связей кампании Трампа и России бывший спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе многомесячного расследования не выявил сговора президента США и его команды с Москвой.

Бывший вице-президент считает, что Трамп «эксцентричный и сумасшедший» президент, который ничего не знает о внешней политике США. В качестве примера необдуманных поступков Трампа Байден напомнил о выводе войск США с севера Сирии — американские военные покинули район перед началом операции Турции, которая направлена против курдов и террористов.

По словам Байдена, армия США находится в Сирии для противостояния боевикам запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

«Вот почему мы в первую очередь стали участвовать в этом и не уступили всю территорию [президенту Сирии Башару] Асаду и россиянам», — подчеркнул Байден.

К слову, сам Трамп никак не отреагировал на выпады бывшего вице-президента США, хотя обычно американский лидер пристально следит за ходом дебатов демократов и отпускает едкие комментарии в адрес своих противников. Однако четвертые теледебаты президент практически проигнорировал, он лишь опубликовал твит с картой США, на которой были указаны электоральные предпочтения избирателей. Согласно карте, в большинстве штатов люди готовы проголосовать за республиканцев, а не демократов.

В то же время слова Байдена о том, что Трамп намерен развалить НАТО, звучат уже далеко не в первый раз. Демократы опасаются подобного развития событий еще с саммита лидеров стран НАТО, который прошел летом 2018 года в Брюсселе. По сообщениям американских СМИ, тогда Трамп якобы угрожал своим коллегам выходом из альянса, чтобы заставить их повысить расходы на оборону до 2% ВВП.

При этом в январе 2019 года газета The New York Times отметила, что Трамп вновь раздумывает над выходом из НАТО, потому что его не устраивают темпы роста военных расходов стран-членов альянса. Источники издания утверждают, что президент США назвал НАТО болотом, в котором увязли США.

Сообщения СМИ обеспокоили американских конгрессменов, которые в конце января в срочном порядке приняли закон в поддержку НАТО. Данная инициатива должна была помешать Трампу покинуть альянс, однако формально не может запретить этого, так как президент может наложить вето на законопроект.

Трамп не скрывает свое недовольство по отношению к соратникам по альянсу. Президент США систематически критикует союзников из-за нежелания тратить больше средств на оборону, а в августе заявил, что под его влиянием страны НАТО нашли дополнительно $100 млрд на военные расходы. По словам главы страны, до его избрания альянс «двигался к своему краху и ему очень быстро настал бы конец».

«Я должен сказать честно, что так или иначе устал платить за другие страны», — отмечал Трамп. Он также сетовал на то, что многие участники альянса платят меньше, чем должны.

Одной из таких стран является Германия, по оценке НАТО, расходы ФРГ на оборону составляют около €47 млрд, что соответствует 1,36% от национального ВВП. Однако в октябре немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия намерена поднять военные расходы до 2% ВВП к 2031 году.

Несмотря на разногласия с союзниками по НАТО, Трамп пока не делал никаких официальных заявлений по выходу США из альянса. Эксперты же отмечают, что у американского лидера есть претензии не только к этому объединению. По словам политолога Владимира Шаповалова, Трамп уже вывел США из ряда международных организаций.

«В этом контексте его критические замечания в отношении такой международной институции как НАТО, являются вполне логичными. В то же самое время Трамп не собирается и не собирался принимать решения, связанные с выходом США из НАТО», — говорил Шаповалов в эфире Sputnik.

Реальные практические и политические действия администрации Трампа направлены на усиление позиций НАТО как военной организации, подчеркивал эксперт.