«Делает Россию великой»: как прошли дебаты демократов США

В американском городе Вестервилль в штате Огайо во вторник прошли дебаты кандидатов в президенты США от Демократической партии, организованные телекомпанией CNN и газетой The New York Times. Нынешний раунд отчетливо показал, что в предвыборной гонке демократов лидерство переходит от бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к сенатору от Массачусетса Элизабет Уоррен.

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Первый же вопрос этого раунда касался необходимости расследования в контролируемой демократами палате представителей конгресса США по процедуре импичмента президента Дональда Трампа всего за год до выборов.

Уоррен, которая уже обходит в рейтинге прежнего лидера социологических исследований Байдена, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, а также сам Байден объяснили, что действия Трампа «носят преступный характер» и просто не оставляют демократам выбора. Они упомянули и скандал с его телефонным разговором с главой Украины Владимиром Зеленским, который как раз стал поводом для разбирательства.

Как и в прошлый раз большое внимание на дебатах уделили предлагаемой Уоррен реформе здравоохранения. Оппоненты уверены, что ее идея может привести к повышению налогов.

Внешняя политика также не осталась в стороне. В ходе дебатов вспомнили и про президента России.

«Я бы хотела услышать от президента Трампа ответ на вопрос о том, как заигрывание с Владимиром Путиным делает Америку приоритетом в его, Трампа, внешней политике. Правда состоит в том, что это не делает Америку великой. Это делает Россию великой», — заявила сенатор от Миннесоты Эми Клобучар, использовав лозунг Трампа против него самого.

Решение Трампа о выводе войск из Сирии его соперники назвали «предательством курдов».

При этом Байден также заявил, что в случае переизбрания Трампа судьба НАТО предрешена.

«Если он будет переизбран, я обещаю вам, не будет никакого НАТО. ... У нас будут настоящие проблемы», — сказал кандидат от демократов.

На ход дебатов значительно повлияла инициированная представителями Демпартии процедура импичмента Трампа, запущенная в конце сентября в конгрессе США. Поводом для этого стала анонимная жалоба разведчика, который был обеспокоен телефонным разговором Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Сотрудник спецслужб указал, что президент США якобы попытался надавить на украинского лидера для организации расследования против сына Байдена на Украине. При этом, по словам информатора, Трамп угрожал лишить Киев финансовой помощи США. Сам президент США отрицает все эти обвинения и даже согласился на публикацию стенограммы переговоров с Зеленским, но это не остановило демократов.

Тем не менее произошедшее сработало и против Байдена, так как все больше информации о сыне бывшего вице-президента начало появляется в СМИ. По версии президента США, Байден в 2015 году помог замять дело против украинской компании Burisma Group, в совет директоров которой входит его сын. Сделал же он это с помощью тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, который по его просьбе уволил инициатора расследования — генпрокурора Виктора Шокина.

«Мой сын не сделал ничего плохого. Я также не совершал ничего плохого», — так ответил Байден на вопрос о бизнесе его сына на Украине в ходе дебатов, после чего перешел к критике Трампа.

Несмотря на то, что Байден отвергает все обвинения, эта история лишила его лидерства в рейтинге вероятных кандидатов в президенты от Демократической партии. Согласно последнему опросу Quinnipiac University, за Байдена готовы проголосовать 27% избирателей, а на первом месте теперь Уоррен с результатом в 30%. Замыкает же тройку ведущих кандидатов Сандерс — 11%.

При этом в начале сентября ситуация была кардинально другой, по опросу ABC News/The Washington Post, тогда Байден лидировал с результатом в 27%, второе место занимал Сандерс с 19%, а Уоррен была третьей — 17%.

Однако, если потери Байдена объясняются скандалом вокруг Трампа, то Сандерс потерял рейтинг из-за своего здоровья. В начале октября 78-летний политик попал в больницу с болями в груди и перенес экстренную операцию на сердце. Впоследствии выступления Сандерса перед избирателями и встречи со спонсорами были перенесены, а штаб политика отменил трансляцию его рекламы по ТВ в штате Айова.

На дебатах Сандерса спросили о том, могут ли демократы быть уверены в том, что он в достаточной степени здоров для участия в выборах. Он заверил, что в достаточной степени здоров, чтобы быть соперником Трампа.

При этом вопрос о состоянии здоровья был задан и Джо Байдену, ведь если он победит Трампа, в день инаугурации бывшему вице-президенту будет 80 лет. Байден в ответ пообещал опубликовать отчет о состоянии своего здоровья перед первыми праймериз в штате Айова в начале следующего года.

Стоит отметить, что представители Демократической партии начали проводить предвыборные дебаты более чем за год до начала президентских выборов 2020 года. Окончательный кандидат от партии будет выбран в апреле 2020 года, изначально о своем выдвижение заявили 25 человек — это беспрецедентное число кандидатов в новейшей истории США.

К четвертому раунду теледебатов среди вероятных претендентов осталось всего 19 человек, но не все они могут участвовать в прениях. Дело в том, что к каждому раунду кандидаты должны выполнить ряд требований. Основные критерии для участия в первых двух раундах дебатов были следующие: претенденты должны были получить пожертвования от как минимум 65 тыс. американцев и преодолеть планку в 1% в трех разных соцопросах. Однако, начиная с третьего раунда, эти правила были изменены, и теперь кандидатам надо было получить пожертвования от 130 тыс. человек и преодолеть 2% в четырех опросах.

При этом планка будет подниматься и дальше, в частности, в пятый раунд смогут пройти те, кто преодолеет 4% показатель в четырех опросах, и получит пожертвования от 165 тыс. уникальных спонсоров. Всего до окончательного определения соперника Трампа должно пройти 12 раундов дебатов, шесть в 2019 году, еще шесть — в следующем.