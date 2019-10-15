Кречет в обмен на дворец: как Путина встретили в ОАЭ

Президент России Владимир Путин приехал с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, и это — последняя точка в турне российского лидера по странам Персидского залива. В качестве подарка Путин привез наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну белого кречета. Эта птица, которая находится в Красной книге, используется шейхами для охоты. Такой же подарок российский президент вручил и лидеру Саудовской Аравии, где Путин находился накануне.

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Президент РФ, к слову, также получил презент — ему вручили макет дворца Каср аль-Хосн, который до этого являлся резиденцией президента ОАЭ. Это здание располагается на главной улице имени шейха Заида и считается самым древним строением в Абу-Даби.

Последний раз Владимир Путин посещал Арабские Эмираты в 2007 году, и, как и тогда, сегодня его сопровождает значительная делегация представителей бизнеса.

Встречали Путина достаточно эффектно: ВВС ОАЭ совершили пролет перед президентским кортежем, окрасив небо в цвета российского триколора.

Большая часть переговоров с властями Эмиратов пройдет в закрытом от прессы режиме, — стороны опасаются утечек, учитывая сложную ситуацию в регионе: в настоящее время турецкие войска проводят в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдского ополчения. Действия Турции подверглись критике со стороны США и ЕС. Реакция России была более сдержанной.

ОАЭ — небольшое государство, которое, тем не менее, является достаточно популярным направлением для российских туристов — наши соотечественники, как отметил Путин, оставляют здесь суммы, сопоставимые с объемом российско-эмиратского товарооборота. По данным статистики, в 2017 году эту страну посетили 15 млн туристов из России.

«Сближению Москвы и ОАЭ способствуют общие стратегические интересы и экономические связи», — писала перед визитом президента России ведущая эмиратская газета The National.

Путин посещает ОАЭ сразу после Саудовской Аравии. Абу-Даби — один из главных союзников Эр-Рияда в Персидском Заливе. Вместе с Саудовской Аравией Эмираты принимают участие в операции против повстанцев-хуситов в Йемене. Однако в последнее время между партнерами возникло немало противоречий.

Обозреватели арабских СМИ пишут, что Эмираты стали оказывать поддержку Южному переходному совету (ЮПС) — это сепаратистская организация, которая выступает за независимость южной части Йемена. Она ранее воевала с хуситами при поддержке коалиции арабских стран. И это вызывает раздражение со стороны Эр-Рияда.

В отличие от Саудовской Аравии, ОАЭ находится в менее враждебных отношениях с Ираном, однако между государствами есть давний конфликт касательно принадлежности островов Абу Муса, Большой Томб и Малый Томб. Группа островов расположена в районе Персидского залива и Ормузского пролива, а их шельфы богаты нефтью и полезными ископаемыми.

При этом, несмотря на конфликтный характер отношений, ОАЭ и Иран поддерживают связи. На днях телерадиокомпания «Аль-Джазира» сообщила, что в Тегеране побывал советник по безопасности Эмиратов Тахнун бин Заид, который вел переговоры с иранской стороной о снижении напряженности в районе Персидского Залива.

Кроме того, ОАЭ в последнее время стали пересматривать и свои подходы к Сирии: недавно на одной из промышленных выставок в Дамаске побывала делегация эмиратских бизнесменов, в чем эксперты увидели сигнал к возможному улучшению отношений.

До военных действий в Сирии, правда, здесь достаточно активно работали крупные эмиратские компании. В аэропорту Дубая можно было часто увидеть рекламу строительных проектов ОАЭ в Сирии.

Издание The Washington Post, говоря о визитах Путина в Саудовскую Аравию и Эмираты, констатирует, что российский президент посещает страны-союзники США. Как пишет обозреватель издания Адам Тейлор,

время визита стало «удачным для Путина в связи с тем, что президент США заявил на днях о выводе американских военных из Сирии, а многие союзники США в регионе чувствуют себя брошенными.

Тот факт, что Москве удается поддерживать связи с противоборствующими игроками региона, является «частью стратегии, которая дает возможность Москве быть в центре ближневосточной политики».