Призвать всех: Киев нашел альтернативу «формуле Штайнмайера»

«Формула Штайнмайера» отличается от того, на что соглашалась изначально Украина, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, назвав механизм «болезненным компромиссом».

Реклама

Альтернативой для формулы, по его мнению, может стать мобилизация. В таком случае Киеву придется направить на армию треть бюджета. Такое решение, признает Пристайко, отразилось бы на пенсиях, зарплатах и медицине.

«Эта «формула Штайнмайера» была придумана и согласована правительствами, и она отличается от того, на что Украина соглашалась ранее. Это болезненный компромисс, и мы знаем, почем сказанное каждое слово против этого»,

— цитирует Пристайко «Страна.ua».

Он также добавил, что уже говорил депутатам о существующей, на его взгляд альтернативе «защитить себя без мирного процесса».

Тем не менее, как отметил министр, страна надеется, что «можно пойти по этому пути, не заходя уже так далеко» — чтобы это не могло помешать целостности и суверенитету Украины «больше, чем оно уже есть».

По словам Пристайко, правительство должно выбрать из имеющихся возможностей решения проблемы и предложить гражданам наиболее подходящий и целесообразный вариант.

Он ранее уже также говорил, что без законов о выборах и об особом статусе Донбасса «формула Штайнмайера» не играет никакой роли.

На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала «формулу Штайнмайера» — документ, в котором прописан механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса. Главная идея формулы — «демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ».

Согласно формуле, закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей временно вступает в силу в день проведения в регионе выборов, а уже после опубликования отчета ОБСЕ об итогах голосования — на постоянной.

Проведение в Донбассе выборов, которые предусмотрены минскими соглашениями, могло бы стать движением к мирной жизни. Главный камень преткновения — разное понимание периодичности процессов, закрепленных минскими соглашениями. Украинская сторона заявляет, что изменения в конституцию будут сделаны, когда ополченцы ЛНР и ДНР служат оружие. Москва считает, что вначале должны быть приняты конституционные изменения, которые гарантируют Донбассу особый статус.

Согласование «формулы Штайнмайера» дало начало серии протестов в городах Украины под лозунгом «Нет капитуляции». Именно так расценили действия Киева приверженцы националистических взглядов.

На встрече в Минске стороны также договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября, однако процесс уже несколько раз сорвался из-за нарушений режима тишины, в которых стороны обвиняют друг друга.

Отвод войск в населенных пунктах Золотое и Петровское в Донбассе — одно из условий проведения нового саммита «нормандской четверки». Министерство обороны Украины заявляло, что силовики технически готовы к разведению сил. Спецпредставитель ОБСЕ по Донбассу Мартин Сайдик заявил, что разведение сил должно было начаться 7 октября.

При этом в Киеве заявили, что условием для разведения сторон станет отсутствие обстрелов в зоне отвода войск в течение семи суток.

В то же время в один из запланированных для начала процесса дней бойцы националистического батальона «Азов» попытались занять село Золотое в Донбассе. Они заявили, что, если глава страны не готов выполнять свою обязанность по защите «каждого сантиметра земли», то это готовы сделать они сами.

Президент России Владимир Путин позднее отметил, что глава Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить выполнение договоренностей из-за националистов.

В МИД выразили сожаление сложившейся ситуацией. Российские дипломаты надеются, что что Киев предпримет необходимые шаги для выполнения своих обязательств, после чего можно будет говорить и о переговорах в «нормандском формате».

Зеленский же заявил, что не собирается решать проблемы Донбасса военным путем, потому что «не готов терять людей». Он также назвал себя «президентом мира».