«Мужики, я свой»: как Зеленский заигрывает с националистами

Националисты в Киеве провели марш «Нет капитуляции», в котором приняли участие противники разведения войск и проведения выборов в Донбассе. 14 октября Украина отмечает день защитника, который в этом году стал показателем националистических настроений в обществе. Для сегодняшней власти это понимание как никогда актуально — правительство Владимира Зеленского в ближайшее время должно определиться с методами решения конфликта в Донбассе.

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Вариантов, впрочем, не так много и, судя по действиям и заявлениям самого Зеленского, Киев, в целом, намерен пойти по пути соблюдения минских соглашений. Глава государства взял курс на проведение встречи в «нормандском формате», для этого Украина пошла на подписание «формулы Штайнмайера», которая предполагает соблюдение двух из 13 пунктов «Минска» — проведение в Донбассе местных выборов и предоставление региону особого статуса. Кроме того, одним из условий Кремля для проведения встречи является разведение войск, с чем у украинской стороны сразу же возникли сложности.

Запланированный отвод сил сорвался из-за демарша националистов, которые прибыли на линию фронта, чтобы не допустить этого. Параллельно в украинских городах прошли митинги против подписания «формулы», которые собрали несколько тысяч человек.

Для националистически настроенной части украинского общества соблюдение минских соглашений приравнивается к поражению и капитуляции перед Россией. Предоставление особого статуса Донбассу они воспринимают как потенциальное начало федерализации Украины.

Отмену отвода войск сочли уступкой президента националистам. При этом вероятность нового «майдана» мало кто оценивает как высокую. Основная часть украинского общества устала от войны и желает перемен, что и продемонстрировали президентские и парламентские выборы.

Тем не менее, Владимир Зеленский повел себя достаточно лояльно по отношению к радикалам, и именно сегодняшний день должен показать президенту, насколько популярны радикальные идеи среди украинцев.

«Нет капитуляции»

Официальной статистики о количестве участников марша пока нет. На странице мероприятия в фейсбуке всего около 5 тыс. участников. Украинские СМИ пишут о 10 тыс. участников. Прошлая акция протеста состоялась 6 октября, накануне запланированного разведения войск, в ней, к слову, по разным оценкам, также приняли участие от 5 до 10 тыс. человек.

Движение выдвигает президенту несколько требований: отказ от амнистии, разведения войск, проведения выборов, предоставления особого статуса Донбассу и выход из минских соглашений.

При этом объективно оценить степень националистических настроений непросто. Глава офиса президента Андрей Богдан в своем фейсбуке разместил запись со скриншотами сообщений, в которых за участие в акции «против капитуляции» предлагают деньги.

Украинские журналисты сообщают, что в марше «Нет капитуляции» принимают участие много подростков, которые, очевидно, не являются ветеранами АТО.

Одним из организаторов акции стала партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Сам политик не принимает в ней участия, он находится в Лондоне. Пока говорить о единстве этого движения не приходится. Националистические организации не стали объединяться и шли раздельными колоннами.

Сам же Зеленский проводит день в соответствии с праздником — президент уехал из Киева, чтобы встретиться с военными Операции объединенных сил в Донбассе. Он при этом призвал всех, кто планирует выйти на улицы украинских городов, не поддаваться на провокации и «не создавать красивую картинку для российского телевидения».

«Я прошу вас: будьте разумны, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка», — написал президент в своем обращении в фейсбуке.

Среди лозунгов радикалов — требование отправить в отставку Андрея Богдана, который, судя по всему, разозлил националистов, опубликовав информацию о плате за участие в митингах. Впрочем, это, а также другие условия лидеры движения лично передали Владимиру Зеленскому в ходе их встречи.

Передайте привет Андрею Богдану

9 октября лидеров националистов пригласили на встречу с Владимиром Зеленским. Многие из них подробно рассказали о переговорах с президентом в социальных сетях.

На следующий день глава государства дал большую пресс-конференцию, основной темой которой стал Донбасс. По мнению Зеленского, правительство «недокоммуницировало» с обществом по теме подписания «формулы Штайнмайера». Судя по всему, встреча главы государства с лидерами националистских движений была организована с целью решить эту проблему.

Активист Виктор Трегубов, присутствовавший на переговорах, в своем фейсбуке сообщил, что Зеленский рассказал националистам, что ему «выкручивают руки по минским соглашениям».

«Я бы сам отказался от минских [договоренностей], в первый же день хотел, но мне дали понять, что автоматически снимут санкции», — процитировал президента Трегубов.

Кроме того, по словам активиста, Владимир Зеленский намерен разрешить конфликт в течение года, в противном случае президент прибегнет к изоляции ДНР и ЛНР.

«Я это понял как возвращение к действующему статус-кво с изоляцией оккупированных территорий. Вообще он уверен, что в любой момент может соскочить и вернуться к этому состоянию... Но этот вариант он рассматривает как негативный, поскольку стремится к реинтеграции», — сообщил он, добавив, что подробности своего плана президент отказался сообщать.

Трегубов также передал, что Зеленский намерен провести выборы в Донбассе при полном отсутствии любых войск и по украинским законам. При этом президент уверен, что победу на выборах вряд ли одержат представители Киева.

«Зеленский пытался построить диалог на эмоциональной ноте «мужики, я свой», — написал активист.

В конце переговоров, как рассказал Трегубов, один из участников встречи попросил президента «передать привет» Андрею Богдану и потребовать от него извинений перед ветеранами.

«Ребята, 99% из вас нормальные люди. Но есть же 1% ... Короче, мне же тоже кладут на стол записи. Я знаю, кто с кем о чем договаривался и кто кому сколько платил. А привет Богдану я передам», — процитировал Трегубов президента, добавив, что, сделав такое заявление, Зеленский совершил ошибку.

Судя по всему, украинский лидер, действительно, рассчитывает, что сможет устранить проблему недовольства националистов путем ведения прямого диалога. Убедить, однако, представителей движения встать на свою сторону, Зеленскому не удалось, судя по откликам.

В то же время в офисе президента уверены, что протестное движение раздуто и отчасти проплачено. Непонятно, впрочем, зачем инициировать диалог с лидерами протеста, не имеющего реальной силы.

Нужно проявление политической воли

Зеленский стал во главе Украины в крайне сложное для страны время. Отсутствие политического опыта не облегчает задачу президенту, который столкнулся с необходимостью разрешить затянувшийся конфликт и вывести страну из политического тупика.

Помимо того, что политику приходится вести сложные переговоры с Россией и Западом, Зеленский также встретился с противостоянием внутри страны и, судя по всему, он рассчитывал реализовать свой план без серьезных конфликтов.

Учитывая сложившийся за пять лет раскол в украинском обществе, угодить всем президенту будет не так просто. Если верить рассказам присутствовавших на встрече с Зеленским националистов, украинский лидер уже столкнулся с нетерпением европейских лидеров в вопросе решения конфликта в Донбассе.

Запад уже буквально ставит президента перед выбором, не оставляя ему пространства для маневра. Тем не менее, Зеленский все же рассчитывает выторговать некоторые изменения в минских соглашениях, в частности, чтобы как раз вся Украина осталась довольной настолько, насколько это возможно.

В частности, президент надеется изменить положения о предоставлении Донбассу особого статуса. Как рассказал Зеленский в ходе пресс-конференции, в законе об особом статусе Киев пропишет все «красные линии» по Донбассу. То же коснется и законопроекта об амнистии.

Сейчас украинский лидер пытается добиться проведения встречи в «нормандском формате», однако срыв отвода сил выставляет Зеленского в глазах Запада и России как слабого политика, который пошел на поводу у сторонников «партии войны», чья популярность исчезает на глазах.

«Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и просто публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит. Но здесь нужно, нужно проявление политической воли», — сказал 11 октября президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.

В то же время переходить к радикальным действиям по отношению к представителям националистической прослойки общества президент Украины опасается.

Потенциальные столкновения активистов с МВД приведут к жертвам, что, в свою очередь, может увеличить протестный потенциал «партии войны».

Политические оппоненты Зеленского в лице представителей прежней власти сейчас ждут от главы государства как раз подобных неосторожных и резких действий. Президент Украины не раз заявлял, что жизни украинцев для него превыше всего, именно так Зеленский завоевал популярность среди уставших от войны граждан. Допустить появления новых жертв глава государства не может, поэтому сейчас он пытается разрешить сложившиеся противоречия дипломатичным способом. Однако времени у президента не так много, если националисты так и не услышат Зеленского, ему придется переходить к своим первым радикальным действиям против протестующих.