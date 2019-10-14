Крым вне обсуждений: Кремль ответил на инициативу Зеленского

Вопрос о принадлежности Крым Кремль не будет обсуждать ни в рамках «нормандского формата», ни на любых других площадках — так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на соответствующее предложение президента Украины Владимира Зеленского.

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Представитель Кремля указал, что полуостров вошел в состав РФ в 2014 году на основании результатов всенародного референдума и последующего решения президента России Владимира Путина, и этот процесс обратной силы не имеет, передает РИА «Новости».

«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи. Этот вопрос был закрыт в свое время. Причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна. Каких-либо иных обсуждений в иных форматах, в каких-либо форматах невозможно», — сказал Песков.

Тема принадлежности Крыма была поднята Зеленским в ходе пресс-марафона в Киеве 10 октября.

«Относительно Крыма... Я постоянно поднимал вопрос, а почему в Минске не обсуждается Крым? А почему в «нормандском формате» не обсуждается Крым? То есть для меня «нормандский формат» — это еще и возможность решения вопроса Крыма, просто возвращение его хотя бы к обсуждению», — заявил президент Украины.

Украинская диаспора также считает Крым частью России, заявил представитель посетившей полуостров делегации Андрей Геращенко.

«Учащающиеся визиты делегаций из Западной Европы фактически говорят о том, что изоляция Крыма провалилась», — пояснил он.

Секретарь правления русского культурно-просветительного общества в Польше Андрей Романчук тоже признался, что многие поляки считают Крым российским, передает ФАН.

«В Польше как минимум половина честно говорят, что Крым русский. Для нас Крым был всегда и есть русский», — подчеркнул Романчук.

Глава Христианско-демократического союза и вероятная преемница Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене заявила, что во вхождении Крыма в состав России есть признаки нарушения международного права.

«Германия просто не может молчать. Нарушение остается нарушением, и мы так и должны это называть», — цитирует политика НСН.

Член Совета Федерации Сергей Цеков в ответ на это напомнил о предыстории вхождения полуострова в состав РФ.

«Неглубоко она понимает ситуацию с Крымом, причины воссоединения с Россией. Плохо знает, что происходило на Украине в 2014-м году. Она не знает историю Крыма, например, тот факт, что Крым был бессовестно передан в 1954-м году безо всяких референдумов. А если Крамп-Карренбауэр знает все это, то она явно не лицемерит», — подытожил сенатор.

Несколькими днями ранее специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по Донбассу Мартин Сайдик напомнил о «российском прошлом» Крыма.

Соответствующее заявление он сделал на международном форуме Salzburg Europe Summit, проходившем в Австрии.

«Во времена Советского Союза Крым почти три десятка лет находился в составе РСФСР, после этого — 37 лет он был частью Украинской ССР. До всего этого была Российская империя», — заявил европолитик.

При этом изначально спецпредставитель ОБСЕ отказался комментировать крымский референдум 2014 года. По словам Сайдика, он не выражает свою позицию по поводу Крыма, поскольку находится при исполнении служебных обязанностей и отвечает за Донбасс.

«Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма», — подчеркнул Сайдик.

Находившийся в зале посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил недоумение относительно слов Сайдика. По словам украинского дипломата, спецпредставителю ОБСЕ, вероятно, «просто не хватило времени на полный ответ».

Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов в марте 2014 года в результате референдума. В нем приняли участие 80% избирателей Республики Крым. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

Владимир Путин заявил в середине октября 2016 года, что крымчане выразили свое мнение и вопрос «исторически закрыт». В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины не будет никогда.