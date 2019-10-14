Brexit превыше всего: Елизавета II поддержала Джонсона

Brexit должен быть осуществлен до 31 октября, и это главный приоритет нынешнего правительства Великобритании, заявила британская королева Елизавета II в ходе традиционной тронной речи при открытии новой сессии парламента.

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По словам королевы, британские власти намерены создать с Брюсселем новые партнерские связи, основанные на принципах свободной торговли и добрососедского сотрудничества.

«Мои министры будут работать над новыми правилами в сфере рыболовства, сельского хозяйства и торговли, чтобы воспользоваться максимумом возможностей, которые дает выход из ЕС», — сообщила Елизавета II.

Резонансное заявление королевы о Brexit до 31 октября свидетельствует о ее поддержке курса премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который продвигает эту линию с самого момента своего назначения в июле. Таким образом, Елизавета II выступила против позиции парламента, работающего наперекор Джонсону последние месяцы.

Британские законодатели крайне обеспокоены возможностью Brexit без сделки с Евросоюзом и всячески пытаются помешать этому сценарию. Борьба в парламенте между Джонсоном и оппозицией в итоге привела к появлению так называемого «закона Бенна», который обязал британские власти просить у Брюсселя отсрочки Brexit, если они не смогут достигнуть соглашения до 19 октября.

Данное положение вещей крайне не устраивает Джонсона, учитывая, что он обещал избирателям выход из ЕС 31 октября при любом развитии событий. Поддержка королевы может положительно повлиять на ситуацию, но премьеру все равно придется следовать требованиям «закона Бенна».

Одобрение со стороны Елизаветы II является элементом британских традиций, а не ее личным заявлением. Дело в том, что тронная речь монарха готовится действующим кабинетом министров и включает в себя его основные приоритеты на предстоящий год.

Выступление королевы с посланием — торжественное мероприятие, история которой насчитывает более 500 лет, а сама речь — это лишь слова Джонсона, изложенные королевой.

Стоит отметить, что представленная Елизаветой II программа британского правительства должна пройти процедуру одобрения в парламенте, законодатели вполне могут проголосовать против нее и запустить процедуру вотума недоверия кабмину Джонсона. Последний раз подобный прецедент возник почти 100 лет, однако нынешняя ситуация в парламенте намекает на возможное повторение этого.

С приходом Джонсона к власти правящая Консервативная партия потеряла большинство в парламенте. Ряд парламентариев тори пошли против собственной партии из-за заявлений премьера по «жесткому» Brexit, в итоге именно раскол среди консерваторов привел к появлению «закона Бенна». Оппозицию возглавляет Лейбористская партия, в рядах которой еще до выступления королевы ее речь назвали «фарсом» — именно так о ней отозвалась теневой министр внутренних дел Великобритании Дайан Эбботт.

По мнению политика, речь Елизаветы II — лишь политическая программа консерваторов, которую они не способны реализовать.

Эбботт уверена, что Джонсон использовал послание королевы как часть своей предвыборной кампании перед возможными выборами в парламент.

Непосредственно после выступления королевы с критикой выступила Кэролайн Лукас от Зеленой партии. Политик призвала вынести вопрос Brexit на новый референдум, так как подобная речь Елизаветы II якобы намекает на необходимость этого. Она также не исключала проведения специального заседания парламента по данному вопросу.

Эбботт и Лукас пообещали, что не станут поддерживать послание королевы во время его обсуждения в парламенте. После выступления Елизаветы II у законодателей есть шесть дней, чтобы одобрить программу правительства или отвергнуть ее. Однако помешать принятию плана Джонсона может не только Brexit.

Консерваторы и оппозиция не сходятся по ряду ключевых вопросов программы правительства на ближайший год.

К примеру, лейбористы не согласны с предложением тори по ужесточению уголовного законодательства и увеличению мест в тюрьмах. Кабмин Джонсона рассчитывает выделить на данные меры 2,5 млрд фунтов стерлингов (около $3,14 млрд). Оппозиция крайне недовольна подобным планом и, наоборот, хочет сократить количество заключенных.

В то же время «зеленые» не поддерживают предложения Джонсона по защите окружающей среды, считая меры недостаточными. А либерал-демократы не удовлетворены вопросами здравоохранения.

Подобное противостояние в парламенте может стать причиной отправки Джонсона в отставку, однако это, скорее, сыграет на руку самому премьеру. Уход главы правительства закономерно приведет к внеочередным выборам в Великобритании, а в настоящее время, согласно опросам ComRes, более 33% избирателей готовы поддержать консерваторов, лейбористов же поддерживают 27%. Таким образом, в случае выборов Джонсон может даже укрепить свои позиции в парламенте.