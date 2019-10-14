Сто лет: испанцы наказали каталонских сепаратистов

Испанский Верховный суд вынес приговор 12 организаторам референдума о независимости Каталонии. Девять активистов приговорены к тюремным срокам от девяти до 13 лет заключения. Остальные трое были признаны виновными в непослушании — их не приговорили к заключению.

Реклама

Самое строгое наказание понесет бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас. Суд постановил, что политик виновен в подстрекательстве к мятежу и нецелевом использовании государственных средств. Обвинение требовало приговорить Жункераса к 25 годам заключения. Однако суд оправдал его и остальных активистов по более серьезному обвинению в организации восстания.

12 лет лишения свободы получили Рауль Ромева, бывший глава регионального управления по внешнеполитическим делам и его секретарь Жорди Туруль — они были признаны виновными по тем же статьям, что и Жункерас. Экс-спикер каталонского парламента Карме Форкаделл приговорена к 11 годам заключения за мятеж.

«Сегодня демократия переживает мрачный день, но даже в такие времена пораженчество не должно одержать верх. Мы победим», — написала Форкаделл в своем твиттере.

Приговор, вынесенный после четырех месяцев слушаний, должен поставить точку в истории с референдумом о независимости Каталонии. На это, по крайней мере, надеется правительство.

«Я призываю к ответственности и соблюдению приговора, все стало очевидно, и надо начинать новый этап», — заявил исполняющий обязанности министра развития Испании Хосе Луис Абалос.

Однако вердикт суда может, напротив, стимулировать сепаратистские настроения, которые теряли свою силу в последнее время.

Одним из показателей протестного потенциала каталонцев стал национальный день Каталонии, в честь которого ежегодно на улицы Барселоны выходят сторонники за независимость региона. В этом году их количество сократилось почти в два раза.

После вынесения судом приговора в городе снова состоялся протест. Сотни барселонцев вышли с призывами освободить организаторов референдума.

История с независимостью Каталонии еще не закончена, а вердикт суда — демонстрация того, какую линию выбирает Мадрид в отношении сторонников отделения, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Безусловно, никакой приговор не может стать финалом, когда речь идет о независимости той или иной территории, потому что эта идея охватывает огромное количество людей, и она то затухает, то возгорает с новой силой, в зависимости от конкретной политической ситуации. Поэтому приговор — это всего лишь некий этап, который показывает, как власти центрального правительства, в данном случае Мадрид, будут в дальнейшем действовать в случае возникновения таких ситуаций политического повиновения», — считает Топорнин.

Всплеск сепаратистских настроений в 2017 году привел Испанию к крупнейшему политическому кризису за последние десятилетия. Исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес уже полгода не может сформировать правительство именно из-за глубокого раскола в парламенте страны.

Новый этап в противостоянии Мадрида и Барселоны может еще больше усугубить политический кризис. Из-за неспособности Санчеса сформировать правительство Испания сейчас готовится к досрочным парламентским выборам — четвертым за четыре года.

В прошлый раз рекордный для себя результат продемонстрировала партия «Левые республиканцы Каталонии», выступающая за независимость региона. Рост ее популярности был обусловлен как раз всплеском сепаратистских настроений, проведением неудачного референдума и обвинениями в адрес его организаторов.

В то же время третье место на прошлых выборах получила каталонская партия «Граждане», отстаивающая единство Испании. Как приговор суда повлияет на расклад сил в этот раз — неизвестно.

Всплеск популизма, приведший к президентству Трампа и Brexit, не обошел стороной и Испанию. Постановление суда может спровоцировать сильную реакцию в Каталонии и усугубить затянувшийся политический кризис в преддверие досрочных выборов.

Несомненно, вынесенным приговором воспользуются каталонские политики-националисты, чтобы вернуть популярность идее независимости. Нынешний глава Женералитета Каталонии Ким Торра — один из лидеров движения за автономию региона. Не стоит также забывать и о влиянии бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона — главного организатора референдума, который избежал наказания, бежав в Бельгию. Политик, находясь за пределами страны, был избран депутатом парламента ЕС.

«Сто лет в общем. Это кошмар. Сейчас как никогда рядом с ними и их семьями. Надо реагировать как никогда», — написал Пучдемон в своем твиттере.

В настоящее время сепаратистские партии активно призывают каталонцев к массовому, но мирному протесту. Многое зависит от того, как поведет себя Педро Санчес, который уже не раз проявлял большую мягкость по отношению к сепаратистам, чем его предшественник Мариано Рахой.

Правоцентристская партия «Граждане» уже обратилась к Санчесу с просьбой поддержать приговор суда.

«Каким бы ни был приговор, он должен придерживаться его, а не помиловать [заключенных в тюрьму лидеров] или дать им незаслуженные привилегии в тюрьме», — сказала пресс-секретарь партии «Граждане» Инес Арримадас.

Говорить, что идея независимости Каталонии потеряет свою популярность, не приходится. Однако решение суда может повлиять на стратегию каталонских политиков-сепаратистов, считает Николай Топорнин.

«Идея, конечно, не умрет. Идея независимости, безусловно, очень живучая. Другое дело, что может поменяться тактика борьбы за независимость, когда стороны будут вести себя чуть осмотрительнее, не идя на прямое нарушение действующего законодательства. Но это такой сценарий, когда мы говорим, что процессом будут управлять политики или общественные деятели, которые пользуются доверием у населения. Конечно, если протестные настроения выплеснутся на улицу, сценарий будет совсем иной, тогда, конечно, можно ожидать чего угодно. Но мне видится, что такое решение остудит некоторые горячие головы заставит их более трезво посмотреть на ситуацию», — резюмирует эксперт.