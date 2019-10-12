Демократы и Украина: сын противницы Трампа наследил в Киеве

Инициировавшая процедуру импичмента президента США Дональда Трампа спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси оказалась втянута в американо-украинский скандал гораздо сильнее, чем, вероятно, ей хотелось бы. Причем связь Пелоси с Киевом оказалась уже традиционной для представителей Демпартии — через сына.

Как оказалось, Пол Пелоси — младший, будучи сыном лидера демократического меньшинства, встречался на Украине с представителями правительства страны для обсуждения деловой инициативы. Сама же Пелоси успела засветиться в рекламном ролике этой компании, выяснили в издании National File.

В Киев Пол Пелоси отправился в качестве исполнительного директора международной организации под названием «Инициатива корпоративного управления» (Corporate Governance Initiative) в июле 2017 года — через несколько месяцев после того, как занял должность. По словам мужчины, он ездил на Украину для обсуждения молодежного футбольного партнерства с правительством.

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Видеозапись с рассказом Пола Пелоси о визите даже была опубликована на YouTube, однако вскоре ее удалили. Изданию The American Mirror удалось сохранить запись. В ролике мужчина рассказывает о футболе и своих впечатлениях от Киева.

При этом Пелоси-младший ранее занимал руководящие должности в компаниях энергетического сектора Viscoil Group и NRGLab.

Подтверждение этому нашлось опять же на видеохостинге YouTube. В марте 2013 года NRGLab New Technology опубликовала два видео. В одном из них сперва Нэнси Пелоси говорила об энергосберегающих технологиях, а затем Пол, представившись членом совета директоров Viscoil, рассказывал об эффективном использовании природных ресурсов, которым занимается его компания.

Второе видео доказывает, что NRGLab работает на Украине. В описании к ролику сказано: «Уолтер Афанасьев, Брэндон Стоун, Мика Ньютон и другие артисты активно участвуют в продвижении чистых технологий группы компаний Viscoil и NRGLab. Например, Мика Ньютон помогла получить право на строительство завода по производству SH-боксов (экологически чистых генераторов для производства электроэнергии из тепла окружающей среды) на Украине».

Мика Ньютон — украинская певица, которая представляла Украину на «Евровидении» в 2011 году.

Из интервью 2013 года с ведущим техником компании Зеэвом Дрори следует, что NRGLab финансировалась предпринимательницей Аной Шелл, которая в своем блоге пишет об энергетических проблемах Украины.

На веб-сайте NRGLab говорится, что компания базируется в Сингапуре, а «дополнительные проекты компании включают стратегическое партнерство и инвестиции от Viscoil Holdings для переработки отходов в экологически чистое дизельное топливо».

Работа Viscoil Holdings в настоящее время приостановлена властями Калифорнии. Компания была зарегистрирована в 2009 году в калифорнийском Эскондидо.

Связь Пелоси с Украиной кажется до смешного знакомой, ведь ее соратник по партии и бывший вице-президент США Джо Байден из-за своего сына стал причиной для разбирательства по возможному импичменту Трампа, которое уже окрестили «Украингейтом» по аналогии с Уотергейтским скандалом, который привел к отставке президента Ричарда Никсона.

В основу лег телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором они обсуждали ситуацию вокруг работы на Украине Хантера Байдена. Трамп обращался к Зеленскому с просьбой возобновить расследование деятельности сына бывшего вице-президента на Украине.

История вокруг Байдена-младшего, связана с украинской энергетической компанией Burisma Group. В 2014 году он стал членом ее совета директоров, а в 2015-м генпрокуратура Украины начала расследование в отношении фирмы. Узнав об этом, Джо Байден, как утверждал тогдашний генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, инициировавший дело, просил президента Украины Порошенко его уволить.

Сменивший Шокина и.о. генпрокурора Украины Юрий Севрук заявлял, что Порошенко потребовал от Шокина уйти в отставку после визита Байдена. Он также подчеркивал, что США предоставили Украине финансовую помощь в размере $1 млрд после увольнения генпрокурора.

Содержание разговора обеспокоило сотрудника спецслужб США, который в письме к начальству сообщил, что Трамп пытался надавить на Зеленского в связи с расследованием. При этом в обмен американский лидер якобы пообещал финансовую и военную помощь Киеву.

Нэнси Пелоси после публикации разговора заявила, что запись подтверждает, что поведение Трампа подрывает целостность выборов в США и национальную безопасность.