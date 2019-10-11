Старый недруг: Трамп выбрал посла США в России

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан может стать новым послом в России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники внутри американского внешнеполитического ведомства. По словам собеседников издания, Москва якобы согласилась на его кандидатуру.

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Джон Салливан занимал должность заместителя госсекретаря более двух лет — он был назначен на этот пост весной 2017 года. В 2018 году ему пришлось возглавить и весь госдепартамент — правда, всего на месяц, пока руководителем ведомства не был утвержден Майк Помпео.

В дипломатию Салливан пришел сравнительно недавно. С 2010 года он руководил специальным правительственным комитетом по налаживанию экономических отношений США и Ирака, до этого работал на различных должностях в американском министерстве торговли.

Ранее имя Салливана уже числилось в списке наиболее вероятных кандидатур на пост главы диппредставительства США в России — слухи об этом появились вскоре после того, как подал в отставку Джон Хантсман, обязанности которого сейчас исполняет Бартл Б. Горман.

Еще в августе Дональд Трамп заявлял, что «вполне допускает», что новым послом станет именно Салливан, о чем также сообщал Bloomberg. Назывались и другие кандидаты, в том числе и довольно экзотические — например, спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган.

Фигура Джона Салливана в отношениях России и Соединенных Штатов более узнаваема. Так, в начале осени в Вене прошли переговоры американского дипломата с заместителем главы МИД России по вопросам противодействия терроризму Олегом Сыромолотовым.

На встрече Салливан призвал Россию помочь с разработкой новых антитеррористических стандартов ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Также он заявил о важности сотрудничества в дальнейшей борьбе с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ (организация запрещена в России). По итогам беседы Салливан сказал, что в вопросе борьбы с терроризмом Россия и США должны продвигать совместные интересы.

Впоследствии в госдепартаменте США отметили, что обсуждения и «сверка часов» в деле противодействия терроризму станут регулярными и ежегодными.

«Заместитель госсекретаря США Джон Салливан ведет с Олегом Сыромолотовым диалог по тематике борьбы с терроризмом. И в этой сфере нам тоже удалось достичь прогресса. А в наших двусторонних отношениях мало какие аспекты по важности сравнятся с этой темой. Она нас объединяет естественным образом», — сказал после этой встречи в интервью «Коммерсанту» уходящий посол Джон Хантсман.

При этом Салливан неоднократно допускал и критические высказывания в адрес России. Так, говоря о бюджете Госдепартамента США на 2020 год, в котором на борьбу с «российской угрозой» заложено более полумиллиарда долларов, он назвал влияние России в Европе, Евразии и Центральной Азии «злонамеренным».

«Бюджетный запрос обусловлен тем, что угрозы со стороны России теперь уже не только военные, но и включают в себя операции влияния в самом сердце Америки и западного мира», — заявил Салливан на брифинге.

Весной 2018 года, во время исполнения Салливаном обязанностей госсекретаря США, он обвинил власти Чечни в том, что они не расследуют нарушения прав человека, в частности ущемление прав сексуальных меньшинств в регионе. Об этом было сказано в официальном ежегодном докладе госдепартамента, посвященном правам человека в мире.

Позже на доклад отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, который выступил с опровержением слов Салливана и пригласил того посетить республику.

«Я со всей ответственностью отвечаю господину Джону Салливану, что в его утверждениях о нарушении прав человека в Чечне и тем более безнаказанности нет и доли правды. Более того, могу сказать, что в вопросах соблюдения фундаментальных прав человека ситуация в Чечне существенно лучше, чем в Соединенных Штатах Америки», — цитирует слова Кадырова РИА «Новости».

Зимой 2018 года Салливан обвинил российские власти во вмешательстве во внутренние дела Македонии. По его словам, Москва пыталась помешать вступлению республики в НАТО путем подрыва необходимого для этого соглашения о переименовании республики.

С критикой слов Салливана выступил российский МИД. По мнению ведомства, таким образом Вашингтон намеревался легитимизовать свое собственное вмешательство в македонскую политику.

«Хотелось бы вернуть американского чиновника на почву реальности. Во-первых, «ясную волю македонских граждан» продемонстрировал провальный исход референдума в балканской республике 30 сентября с.г., по итогам которого большинство населения отвергло навязываемое США и их союзниками втягивание Скопье в евроатлантические структуры в обмен на перекройку государственного наименования страны и отказ от ее национальных интересов», — говорится в официальном ответе ведомства Салливану.