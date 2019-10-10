Первый за 40 лет: Куба выбрала президента

Кубинский парламент выбрал председателя госсовета Мигеля Диаса-Канеля президентом страны. Должность вице-президента получил Сальвадор Вальдес, занимавший пост зампредседателя госсовета.

«Президент Национального электорального совета Алина Бальсейро сообщает результат голосования. Президент республики — Мигель Диас-Канель, вице-президент республики — Сальвадор Вальдес»,

— говорится в сообщении на странице Национальной ассамблеи в твиттере.

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В голосовании в ходе внеочередного заседания участвовали 575 из 605 депутатов Национальной ассамблеи народной власти, помимо Диаса-Канеля на пост президента Кубы претендовали 17 человек, однако наблюдатели предсказывали его победу накануне голосования.

Избрание президента на Кубе произошло впервые за 40 лет, и предшествовало этому изменение конституции страны. Именно новая редакция документа вернула должность президента и премьер-министра республики. По факту Куба перестала быть президентской республикой еще после революции 1959 года, когда высшей государственной должностью был установлен председатель Государственного совета Кубы. Однако окончательно пост президента был упразднен только в 1976 года. Должность главы Госсовета же была высшей вплоть до утверждения в 2019 году новой конституции Кубы.

По итогам конституционного референдума был также ограничен период нахождения главы государства у власти двумя сроками по пять лет, а также установлен возрастной порог для возможных кандидатов — теперь человек старше 60 лет не может претендовать на данный пост. При этом выбирает президента Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы. Президент республики фактически берет на себя часть полномочий председателя Госсовета.

К слову, в новой конституции Кубы остались без изменений положения о руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества и социалистическом характере государства. Хотя документ включает в себя отказ от строительства коммунизма и частичное признание частной собственности. Также в конституции появился пункт о презумпции невиновности и праве на адвоката сразу после ареста, впрочем, все адвокаты по-прежнему остаются госслужащими.

Разработку нового документа начали еще летом 2018 года, в декабре проект конституции одобрили 583 депутата национальной ассамблеи народной власти Кубы из 602. 24 февраля 2019 года документ был вынесен на референдум. За утверждение новой конституции проголосовали более 73% кубинцев, явка на референдуме составила 84,4%.

Однако с начала подготовки до дня референдума документ изменился примерно на 60%. К примеру, парламент отказался от возможной легализации однополых браков, которую активно лоббировала дочь экс-главы Кубы Рауля Кастро Мариэла — член Всемирной ассоциации сексуального здоровья (WAS) и защитница прав ЛГБТ-сообщества. Данное предложение привело к протестам со стороны евангелических церквей и части жителей страны. В итоге пункт о легализации в документ включен не был, но в нем появился запрет на дискриминацию на основании сексуальной ориентации.

Несмотря на изменения, основные вопросы вызывал именно референдум по новой конституции. Кубинская оппозиция раскритиковала его народа и обвинила правительство страны в использовании монополии на СМИ для агитации в поддержку документа. К тому же за неделю до референдума были задержаны около 30 членов оппозиционного Патриотического союза Кубы (UNPACU), которые призывали людей не голосовать за новую конституцию.

Негативно восприняли кубинский референдум и в США. В Вашингтоне назвали его «очередной уловкой режима для прикрытия репрессий». В сенате же высказали мнение, что таким образом власти Кубы пытаются удержаться у руля. При этом в Госдепе подчеркнули, что США не признают конституционный референдум на Кубе.

Тем не менее принятие новой конституции получило не только негативные отзывы. К примеру, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал кубинский референдум историческим днем. Венесуэльский лидер сравнил данной событие с победой кубинской революции.

Основная критика в отношении кубинского референдума, да и новой конституции, сводится к сохранению однопартийной системы на Кубе и монополии власти на СМИ. На изменении данных пунктов в конституции настаивали кубинские оппозиционные политики и ряд западных стран, но в итоге этого сделано не было.