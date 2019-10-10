«Огонь по своим»: зачем Трамп атакует республиканцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом пойдет на сотрудничество с представителями Демократической партии в рамках начатой ею подготовки к процедуре импичмента только в том случае, если получит равные права с конгрессменами. Пока же, по его словам, демократы действуют несправедливо.

Реклама

«Если они [демократы] голосуют и при этом говорят, что нам нельзя задавать вопросы, кого-либо представлять — это сумасшедшие вещи», — отметил Трамп, выступая перед журналистами.

Говоря о сотрудничестве по импичменту, он призвал представителей Демократической партии придерживаться «честных правил». Таким образом, президент США сменил риторику всего через несколько дней после того, как его юристы в письме уведомили спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси об отказе от сотрудничества в расследовании.

Между тем Трамп постоянно говорит о невозможности провести процедуру импичмента, даже если она будет реально запущена. У него есть основания так полагать: американский сенат контролируется республиканцами, а партия вряд ли пойдет на импичмент — тем более практически накануне избирательной кампании.

Однако в рядах Республиканской партии растет обеспокоенность действиями президента, который зациклился на импичменте вместо управления страной, пишет CNN со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, в рядах республиканцев есть немало тех, кто отказывается поддерживать борьбу с демократами.

Демократы в конгрессе запустили процедуру импичмента в отношении Трампа после его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Один из сотрудников американской разведки рассказал, что глава Белого дома в ходе общения с украинским лидером якобы оказывал на него давление, требуя начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Он — один из главных претендентов на участие в президентских выборах — 2020 от демократов.

Давление на руководителя иностранного государства — тяжкое правонарушение, которое, действительно, теоретически может стоит президенту США кресла. И хотя факт подобных действий со стороны Трампа опроверг и сам Зеленский, а Белый дом и вовсе опубликовал расшифровку разговора, в котором минюст США не увидел состава преступления, демократы не отступают и требуют провести расследование.

Одним из критиков президента стал сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни, который заявил, что Трамп поступил ужасно, обратившись к Зеленскому по делу Байдена. В ответ американский лидер назвал политика «напыщенным невеждой» и указал Ромни, что его также могут привлечь к ответственности.

Более того, Трамп даже призвал избирателей штата Юта отозвать своего «сенатора-глупца».

Резкие заявления президента США лишь еще больше намекают на раскол в стане Республиканской партии. По данным американских СМИ, Трамп не раз указывал на разрозненность однопартийцев в разговорах с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконелом. Президент США якобы говорил, что будет атаковать тех, кто отказывается открыто выступить в его поддержку.

При этом Трамп отмечал, что рассчитывает на поддержку Макконела в сенате, большинство в котором принадлежит Республиканской партии. Дело в том, что импичмент президента в США требует согласования со стороны конгресса в целом, и если в палате представителей демократы смогут протолкнуть инициативу за счет большинства, то в сенате она будет принята только при поддержке республиканцев.

Однако сам Макконел на прошлой неделе признался, что у него «не будет выбора», кроме как начать судебное разбирательство против Трампа, если палата представителей проголосует за импичмент президента.

Из-за этого лидер республиканцев может попасть в немилость к американскому лидеру, как до этого случилось с тем же Ромни.

К слову, противостояние между Трампом и республиканцами наблюдается не только вокруг темы импичмента, но и по ряду других вопросов. Влиятельные представители Республиканской партии недовольны последними внешнеполитическими решениями президента США. В частности, их не устраивает желание Трампа вывести американские войска с севера Сирии, где накануне Турция начала военную операцию. К примеру, сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал решение президента США катастрофой, его коллега Марко Рубио открыто осудил политику Белого дома и призвал не совершать такую серьезную ошибку.

В ответ президент США не стал выступать против своих соратников и лишь ограничился резонансными заявлениями о «разрушении экономики Турции» и «новейшем оружии» США, которые откровенно расходились с его прошлыми словами о выводе войск в ответ на призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Тем не менее, во внутриполитических вопросах президент США совсем не лоялен к республиканцем-перебежчикам, которые отказываются его поддерживать в важных аспектах. К тому же у президента уже есть опыт борьбы со своими сопартийцами, он сталкивался с давлением республиканцев еще во время избирательной кампании 2016 года.

По словам политолога-американиста Александра Домрина, из-за этого

президент США ненавидит партийный аппарат Республиканской партии.

«Когда он избирался, он воевал не только с демократами, но и против собственной партии, которая кого только не продвигала вместо него», — говорил Домрин «Газете.Ru».