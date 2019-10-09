Условия исполнены? Меркель попытается собрать «нормандскую четверку»

Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала использовать ближайшие встречи с российскими и французскими представителями для обсуждения саммита в «нормандском формате».

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«Ангела Меркель подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержку Украины на пути к установлению мира в Донбассе. Она заявила, что использует предстоящие контакты с партнерами в нормандском формате для достижения договоренности о дате проведения саммита», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы офиса украинского лидера.

Между тем подобное заявление опубликовала и немецкая сторона. В сообщении пресс-службы немецкого правительства говорится о том, что у обоих политиков сошлось мнение о том, что условия для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» исполнены.

При этом отмечается, что ранее контактная группа в Минске договорилась о разводе сил на линии соприкосновения, а также определила порядок «местных выборов в восточной Украине и вступления в силу особого статуса для этого региона».

Помимо всего прочего Ангела Меркель и Владимир Зеленский обсудили вопрос разведения противоборствующих сил в Донбассе. «Владимир Зеленский сообщил собеседнице о ситуации с безопасностью в Донбассе. Были обсуждены вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого [населенные пункты на востоке Украины], а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской», — сообщили в офисе украинского главы государства.

Стоит отметить, что для встречи «нормандской четверки» — глав Германии, Украины, России и Франции — ранее были приняты определенные условия. В частности, стороны установили, что проведут саммит только в том случае, если будет принята «формула Штайнмайера» и произойдет отвод сил обеих сторон от линии соприкосновения.

1 октября члены контактной группы подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет порядок присвоения на постоянной основе особого статуса самопровозглашенным народным республикам. Сначала он устанавливается в Донбассе временно, а затем, после признания ОБСЕ проведения голосования легитимным, особый статус республик приобретет окончательную юридическую силу.

В тот же день, как передает ТАСС, контактная группа договорилась о разведении сил в Донбассе, что в тогда же подтвердил украинский лидер. На следующий день, 2 октября, Минобороны Украины заявило, что вооруженные силы страны технически готовы к началу процесса, который заключает в себя несколько нюансов. Во-первых, отвод войск должен происходить зеркально, то есть каждая из сторон на расстоянии 1 км от линии соприкосновения равномерно оставляет позиции. Во-вторых, в течение семи дней на участке отвода должно быть установлено перемирие. В-третьих, сначала отходит личный состав с обеих сторон, а затем противники демонтируют свои инженерные сооружения и разминируют территории.

По словам спецпредставителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика, разведение в Золотом и Петровском должно было начаться 7 октября, передает ТАСС.

Однако в этот день процесс не начался, да и в последующее время возникали проблемы в коммуникации противников, что привело к очередному срыву отвода войск.

Тем не менее в республиках не оставляют надежды на доведение намеченного контактной группой плана до конца, и уже 10 октября будет предпринята новая попытка разведения сил.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в комментарии РИА «Новости» отметил, что говорить о проведении саммита в «нормандском формате» без завершения выполнения основных условий нецелесообразно.

«Пока еще сложно об этом говорить, потому что разведение, которые мы ожидали, в районе населенного пункта Золотое фактически было сорвано, в Петровском тоже. Без этого говорить о созыве саммита мы считаем преждевременным. Разведение должно состояться в соответствии с согласованным в минской контактной группе планом, и миссия ОБСЕ должна его верифицировать. После этого будем говорить о саммите», — обратил внимание замминистра.