14 дел Порошенко: что грозит экс-президенту

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом еще одного уголовного дела. Разбирательство стало уже 14-м расследованием в отношении политика. В этот раз бывшего украинского лидера заподозрили в декларировании недостоверной информации.

Реклама

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении Порошенко после заявления депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Александра Дубинского. Парламентарий сообщил об этом сам, а также опубликовал в социальных сетях текст своего обращения в ведомство.

Статья «Декларирование недостоверной информации» может грозить Порошенко лишением свободы сроком до двух лет. Однако пока экс-президенту Украины не предъявлено обвинений, и даже его статус по данному делу неизвестен.

Уже не чертова дюжина

Дубровский далеко не первый политик, который обратился в ГБР из-за Порошенко. Главным инициатором расследований в отношении экс-лидера Украины можно назвать юриста Андрея Портнова, по его заявлениям было открыто более восьми уголовных дел.

Защита бывшего президента не раз отмечала, что адвокат преследует политические цели и может попросту мстить Порошенко. К слову, эти подозрения отнюдь не беспочвенны, Портнов работал в администрации его предшественника Виктора Януковича и был вынужден уехать с Украины после госпереворота 2014 года. Однако адвокат отвергает такие обвинения.

Среди дел, открытых с подачи Портнова, можно выделить три наиболее ярких разбирательства. Во-первых, дело о незаконной продаже оборонного предприятия «Кузница на Рыбальском», экс-президент Украины был владельцем завода и продал его в 2018 году.

Юрист настаивает, что сделка о продаже «Кузницы на Рыбальском» была фиктивной, с ее помощью Порошенко якобы легализовал $300 млн доходов через офшорные компании. ГБР же возбудило уголовное дело в отношении экс-президента по возможному уклонению от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Вторым резонансным делом является уголовное производство по факту возможной государственной измены. Причиной для обращения Портнова послужил инцидент в Керченском проливе, который произошел в ноябре прошлого года. Тогда украинские корабли нарушили госграницу России и были задержаны пограничниками с применением оружия. Порошенко тогда назвал инцидент «российской агрессией» и ввел на Украине военное положение на 30 дней. Москва же охарактеризовала ситуацию как провокацию со стороны Киева.

Портнов считает, что Порошенко попытался захватить власть в стране с помощью инцидента в Керченском проливе, и у такого предположения есть основания: экс-президент ввел военное положение на фоне подготовки к избирательной кампании на Украине. Это решение изначально было негативно воспринято в политическом пространстве страны.

На третье место в своеобразном рейтинге дел, возбужденных по заявлениям Портнова, можно поставить разбирательство об узурпации судебной власти со стороны Порошенко. Юрист обвинил бывшего президента в неправомерном влиянии на проведение конкурса по подбору кандидатов при назначении судей Верховного суда.

Конкурс проводился еще в марте 2019 года, но был остановлен Окружным административным судом. Тогда Порошенко решил изменить условия и назначил кандидатов самостоятельно. Портнов уверен, что своими действиями бывший украинский лидер нарушил закон.

Экс-президент фигурирует в еще 10 делах, и не каждое из них было организовано по заявлению юриста из администрации Януковича. К примеру, Порошенко подозревают в неуплате налогов и легализации преступных доходов при покупке телеканала «Прямой», который бывший лидер Украины якобы оформил на офшорную компанию.

Его также подозревают в фальсификации документов о наличии коалиции в Верховной раде в 2016 году, а соответственно и незаконном назначении кабинета министров. Кроме того, Порошенко проходит по делу об утрате материальных носителей секретной информации, по которому нет определенной информации.

При этом в отношении бывшего лидера Украины возбуждено дело о противоправном завладении имуществом базы «Ивушка» Украинского общества слепых, а также его подозревают во вмешательстве в работу судей при национализации Приватбанка. Окружной административный суд Киева в апреле 2019 года признал национализацию банка незаконной, а Порошенко якобы попытался привлечь судей к уголовной ответственности за их решение.

Касательно работы судей экс-президент проходит по еще двум делам, первое связано с несвоевременным назначением ряда судей, а второе — с вмешательством в работу Апелляционного суда Киева. Порошенко также подозревают в причастности к махинациям с землями украинского Госимущества и использовании поддельных паспортов при пересечении границы Украины.

К слову, расследование о фиктивных документа Порошенко появилось благодаря украинским СМИ, которые еще в апреле 2019 года опубликовали список его подставных имен. В частности, газета «Страна.ua» узнала, что Порошенко посещал Мальдивы под именем Mr Incognito Petro Ukraine.

Почти 130 лет тюрьмы?

По всем 14 уголовным делам суммарно Порошенко может грозить до 128 лет лишения свободы, но законодательство Украины не предусматривает подобную возможность. Максимальный срок заключения составляет 15 лет, если исключить вероятность пожизненного. Да и возможность того, что экс-президента признают виновным по всем расследованиям, крайне призрачная.

На это намекает и официальное заявление ГБР. Ведомство в начале октября отметило, что в 12 уголовных делах Порошенко фигурирует в качестве свидетеля. Это не исключает возможности изменения его статуса в этих разбирательствах, но пока предпосылок для этого не было.

Сам же Порошенко изначально утверждал, что на Украине нет уголовных дел против него. Однако с такими заявлениями он выступал до полной смены кабинета министров в конце лета. Дело в том, что планомерное появление расследований, в которых фигурировал Порошенко, началось после весенних президентских выборов на Украине, где он во втором туре уступил Владимиру Зеленскому.

Новый президент вступил в должность под лозунгами перемен и обещаний наказать Порошенко, но осуществлению подобных планов мешали лояльные его предшественнику Верховная рада и правительство. Однако после роспуска парламента и июльских внеочередных выборов в Раду Зеленский решил обе эти проблемы. Получив большинство со своей партией «Слуга народа», он смог назначить лояльный себе кабмин и сменить генпрокурора Украины Юрия Луценко, который мог повлиять на расследования в отношении Порошенко.

Однако экс-президент также участвовал в выборах в парламент и смог пройти в Раду, тем самым получив депутатскую неприкосновенность, а следовательно, оградив себя от возможных расследований. Но Зеленский устранил и это препятствие, протолкнув за счет большинства в парламенте закон о снятии неприкосновенности с депутатов.

Иммунитет Порошенко будет действовать только до 1 января 2020 года и в данном контексте экс-президент видимо поменял свое отношение к расследованию ГБР. В частности, он нанял российского адвоката Илью Новикова, который до этого представлял интересы некоторых украинских моряков по делу об инциденте в Керченском проливе. Он также защищал Надежду Савченко, которая была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе, а затем помилована президентом России.

К тому же, экс-президент Украины начал систематически пропускать допросы по делам, в которых он проходит как свидетель. Защита Порошенко настаивает на занятости политика в Верховной раде, но экс-депутат Рады Владимир Олейник отмечал в разговоре с «Газетой.Ru», что в парламенте обойдутся без бывшего украинского лидера.

«Наглец и хам, потому что до этого говорил, что президент, гарант конституции, всех учил уму-разуму, что надо закон соблюдать», — сетовал дипломат на пропуски допросов со стороны Порошенко.

Доставлять бывшего президента в ГБР Олейник предлагал с помощью конвоя, для которого требуется внести соответствующее представление в парламент. В условиях доминирования партии Зеленского в Раде такое развитие событий исключать нельзя.

Что сделает Порошенко?

В настоящее время достаточно сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация вокруг дел в отношении Порошенко на Украине. Возможно экс-президент решится на побег и покинет страну, как еще в июне сообщало издание Elise Journal. По его данным, Порошенко якобы намерен уехать в Бельгию, чтобы продвигать интересы Украины с помощью общественной организации.

Ряд украинских СМИ также непрозрачно намекает на то, что бывший украинский лидер может уехать из страны с помощью своих поддельных паспортов, в числе возможных новых мест жительства Порошенко упоминается Великобритания.

Однако эксперты считают, что возможно экс-президенту не придется идти на данный шаг из-за своеобразной защиты со стороны Запада. Главы Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник также говорил «Газете.Ru», что система правосудия на Украине очень коррумпирована, а это может сыграть на руку Порошенко.

«Наиболее вероятно, что привлечение Порошенко к ответственности сведется к давлению на его финансовые активы и приведет к их разделу», — подчеркивал эксперт.