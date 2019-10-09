«Безжалостные русские»: на Западе нашли виновных в бедах Европы

Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну «скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы», за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.

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В статье перечислены действия по расшатыванию ситуацию в Молдавии, отравление торговца оружием в Болгарии, попытка государственного переворота в Черногории, а также отравление нервно-паралитическим агентом «Новичок» экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

По информации NYT, представители разведок четырех стран Запада полагают, что за всеми этими событиями якобы стоит «подразделение 29155» ГРУ, «обладающее навыками подрывной деятельности, саботажа и убийств». Ранее об этой структуре, по крайней мере в прессе, речи не шло.

«Я думаю, мы забыли, насколько безжалостными могут быть русские», — цитирует газета Питера Цвака, американского офицера разведки в отставке и бывшего военного атташе в посольстве США в России.

В «подразделении 29155» служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли «через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине», а их работа, «согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ».

NYT пишет, что журналисты задали соответствующие вопросы пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, однако он переадресовал их в Министерство обороны. Ответа военного ведомства на момент публикации не поступило.

Все перечисленные события, которые, как сейчас выясняется, Запад рассматривает как единую кампанию, начали связываться в одну цепочку после инцидента в британском Солсбери, где, как утверждает Лондон, были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь.

Этот инцидент, к слову, обострил и без того достаточно напряженные дипломатические отношения Москвы со странами Запада. Инцидент в Солсбери произошел в марте 2018 года — Сергея и Юлию Скрипалей обнаружили без сознания на лавочке около местного торгового центра. Лондон достаточно быстро возложил ответственность на Москву. Россия упрекала Великобританию, что достаточного расследования проведено не было.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России никогда не проводились исследования по разработке химического вещества под названием «Новичок», которое якобы было использовано при атаке в Солсбери. Москве образца отравляющего агента предъявлено не было.

По данным NYT, трое оперативников ГРУ якобы приезжали в Великобританию осматривать местность еще за год до отравления. Одним из них западные спецслужбы называют Александра Мишкина — именно этот человек, утверждается в материале, позже предъявил документы на имя Александра Петрова.

Вместе с ним в Великобританию якобы приезжали некие Федоров и Павлов, которые подозреваются в причастности к убийству болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году.

Выражение «highly likely» (англ. — «весьма вероятно»), которое использовала на тот момент премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, рассказывая о причастности Москвы к отравлению Скрипалей, стало своеобразным мемом международной политики. Это же выражение, к слову, использовал президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками Российской энергетической недели 2 октября 2019 года. Таким образом российский лидер ответил на вопрос, будет ли Кремль осуществлять «вмешательство» в выборы президента США в 2020 году.

С якобы действиями ГРУ на Западе связывали и события в Черногории в 2016 году. По версии аналитического центра Foreign Policy Research Institute, в попытке организовать государственный переворот в этой стране участвовали около 50 агентов спецподразделения.

Причиной тому называлось недовольство России подготовкой вступления Черногории в НАТО. Для предотвращения такого развития событий Москва якобы попыталась установить в стране лояльное правительство. Для этого российские разведчики совместно с сербскими националистами в октябре 2016 года якобы предприняли попытку покушения на убийство лидера демократов-социалистов Мило Джукановича, занимавшего на тот момент должность премьер-министра.

Москва открыто выступала против планов членства Черногории в Североатлантическом альянсе, однако отвергала звучащие в ее адрес обвинения. Подгорица стала полноправным членом НАТО в 2017 году.

В первой половине 2019 года двое российских граждан получили в Черногории серьезные сроки по обвинению в подготовке к госперевороту — 12 и 15 лет тюрьмы. Кроме россиян, которых черногорские власти назвали организаторами, реальные сроки получили — от 1,5 до 8 лет лишения свободы — еще девять граждан Черногории.