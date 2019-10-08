В Грузию полетим: в Думе рассказали о возобновлении авиасообщения

Россия может снять запрет на авиасообщение с Грузией уже в ближайшее время, заявил председатель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

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По словам депутата, о конкретных сроках говорить пока не стоит — для начала необходимо удостовериться, что аэропорты принимающей стороны безопасны.

«Очень тяжелые отношения между Россией и Грузией, тем не менее мы находим парламентский язык общения между собой», — добавил Калашников.

По его словам, в Госдуме следят за ситуацией в Грузии. Депутат отметил, что даже после самых тяжелых кризисов две стороны могут найти общий язык.

Калашников также положительно оценил встречу министров иностранных дел России и Грузии — Сергей Лавров встретился с Давидом Залкалиани 26 сентября в Нью-Йорке, на полях Генеральной ассамблеи ООН. По словам парламентария, разговор глав двух МИДов указывает на то, что страны «движутся в правильном направлении».

«Некоторые, конечно, поспешили какими-то другими оценками сопроводить эту встречу», — добавил депутат.

Ранее стало известно, что министры двух стран встретились в Нью-Йорке впервые с 2008 года. Тогда после признания РФ независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

По итогам встречи с Лавровым грузинский министр заявил, что прямые рейсы из России нужно возобновить как можно скорее.

«Моя позиция хорошо известна общественности, <...> отношения между народами, развитие туризма — это те направления, которые способствуют деэскалации ситуации», — подчеркнул Залкалиани.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал встречу Лавров и Залкалиани. Он заявил, что Кремль выступает за восстановление хороших отношений с Грузией, а данные переговоры «дадут старт конструктивному диалогу между Москвой и Тбилиси».

22 июня президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям совершать рейсы в Грузию, начиная с 8 июля. Этот указ, отмечали в Кремле, является вынужденной мерой и связан с антироссийскими протестами в Грузии.

Глава Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на это заявила, что россияне должны иметь возможность приехать в Грузию, поскольку «они любят эту страну». По ее словам, вопросы политики не должны отражаться на обычных туристах.

Антироссийские протесты начались в Тбилиси 20 июня из-за инцидента с участием депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова. Парламентарий, прилетевший в Грузию в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия, возмутил грузинскую оппозицию тем, что занял место спикера парламента и произнес речь на русском языке.

Депутаты от «Европейской Грузии» и «Единого национального движения» сначала потребовали от российских депутатов «убираться из парламента». После этого они сами покинули здание и призвали грузин выйти на митинг. На акции протеста толпа вступила в столкновения с полицией, требовала от властей страны уйти в отставку и выкрикивала антироссийские лозунги.

В середине августа вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что поток туристов из России в Грузию снизился на 70%. За день до этого глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе посетовал на то, что туристический сектор потерпел ущерб до $60 млн за месяц с момента запрета на полеты. Ожидается, что

общие потери грузинской экономики к 2020 году из-за отмены воздушного сообщения превысят $700 млн.

Хотя грузинские политики и бизнесмены неоднократно с тех пор заявляли, что российским туристам в Грузии ничего не угрожает и их будут рады видеть, в СМИ неоднократно появлялись сообщения о провокациях со стороны грузинских националистов против россиян. В частности, телеканалы сообщали о нападении на автомобиль с туристами из-за георгиевской ленточки на лобовом стекле. Радикалы требовали от водителя немедленно снять знак победы, автомобилист поначалу отказывался, но потом из соображений безопасности решил отдать ленту хулиганам.

Тем не менее, довольно большое количество человек собрал митинг тех, кто недоволен действиями антироссийской оппозиции в Грузии. Протестовавшие требовали прекратит русофобские провокации и призывали к конструктивному диалогу с Москвой.