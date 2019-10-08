«Была Российская Империя»: в ОБСЕ знают о прошлом Крыма

Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Донбассу Мартин Сайдик напомнил о «российском прошлом» Крыма. Соответствующее заявление он сделал на международном форуме Salzburg Europe Summit, проходящем в Австрии, сообщает агентство «Укринформ».

«Во времена Советского Союза Крым почти три десятка лет находился в составе РСФСР, после этого — 37 лет он был частью Украинской ССР. До всего этого была Российская империя», — заявил Сайдик.

При этом изначально спецпредставитель ОБСЕ отказался комментировать крымский референдум 2014 года. По словам Сайдика, он не выражает свою позицию по поводу Крыма, поскольку находится при исполнении служебных обязанностей и отвечает за Донбасс.

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«Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма», — подчеркнул Сайдик.

Находившийся в зале посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил недоумение относительно слов Сайдика. По словам украинского дипломата, спецпредставителю ОБСЕ, вероятно, «просто не хватило времени на полный ответ».

В середине лета в ОБСЕ одобрили резолюцию против России из-за Крыма. Документ одобрил комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Украинский депутат Артур Герасимов, предложивший документ, призвал осудить «продолжающуюся незаконную оккупацию» и «попытку аннексии» Крыма. Он настаивает, что Россия должна вывести свои «вооруженные силы» и вернуть полуостров под контроль правительства Украины.

Депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации раскритиковали ОБСЕ за поддержку этого «антироссийского по духу и букве документа».

За полгода до этой резолюции заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил на заседании постоянного совета организации о завершении интеграции Крыма в политическое, правовое и экономическое пространство России.

По его словам, все, кто говорит об «аннексии», необходимости «затолкать» Крым назад в состав Украины, проявляют крайнюю степень неуважения к жителям полуострова, так как они являются носителями суверенитета его территории.

«В настоящее время можно с уверенностью сказать, что его интеграция в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России завершена», — сказал он. Кроме того, Балкин предложил всем, кто не верит, посетить полуостров и убедиться в этом лично.

Слова Сайдика о российском прошлом Крыма имеют под собой все основания — в 1783 году полуостров был присоединен к Российской Империи указом Екатерины II. На территории, взятой под контроль русскими войсками, была сформирована сначала Новороссийская, а потом — Таврическая губерния.

Крым, несколько раз переходивший из рук в руки в годы Гражданской войны, был последним оплотом Русской армии под командованием барона Петра Врангеля, сражавшегося против большевиков. В 1920 году, после многомесячной обороны, из крымских портов эвакуировались около 150 тыс. человек, десятки тысяч человек в Крыму были расстреляны красными.

После захвата Крыма большевиками Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров издали декрет, в котором постановили «образовать Автономную Крымскую Социалистическую Республику как часть РСФСР в границах Крымского полуострова из существующих округов: Джанкойского, Евпаторийского, Керченского, Севастопольского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского».

Крымская АССР просуществовала до 1945 года, когда она была указом Сталина переименована в Крымскую область. Этому предшествовала массовая депортация крымских татар, впоследствии признанная советскими властями незаконной.

В феврале 1954 года Крымская область по указу генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева была передана УССР — в связи с «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР».

20 января 1991 года в Крымской области прошел референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР. Решение поддержали почти 94% из проголосовавших 81,37% крымчан. Однако вскоре независимый Киев урезал Крым в правах.

Воссоединение с Россией произошло в марте 2014 года, когда по итогам нового, проведенного в соответствии с международными нормами референдума, подавляющее большинство крымчан высказалось в поддержку возвращения под юрисдикцию России. Украина отказалась признавать итоги плебисцита, ее поддержали правительства стран Запада, введя санкции.