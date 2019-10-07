Последний шанс для Британии: как остановить жесткий Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил Евросоюз представить детальный ответ на его новейший план по Brexit. По его словам, Лондон сделал щедрые, справедливые и разумные предложения Брюсселю.

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«Теперь мы бы хотели узнать, что вы думаете о них. Если у вас есть проблемы с какими-то из наших предложений, давайте изучим детали и обсудим их», — заявил Джонсон.

Речь идет об инициативе властей Великобритании по вопросу границы между Северной Ирландией и Ирландией, который остается главным камнем преткновения в переговорах между Лондоном и Брюсселем по Brexit.

Джонсон предложил альтернативу так называемому «бэкстопу», согласно которому Северная Ирландия временно сохранится в рамках единого рынка и таможенной системы Евросоюза после выхода Великобритании.

План премьера же предусматривает нахождение Северной Ирландии в данной системе длительное время — пока Лондон и Брюссель не договорятся о надежном способе обеспечивать прозрачность границы между регионом и Ирландией.

Однако инициатива Джонсона была прохладно встречена в ЕС, в частности, глава Евросовета Дональд Туск отметил, что новые предложения Лондона не убедили Брюссель. Он также добавил, что Евросоюз по-прежнему открыт для переговоров с Великобританией.

Британский раскол

У Лондона остается все меньше времени для обсуждения деталей соглашения с Брюсселем.

Дело в том, что предстоящий саммит ЕС, на котором страны-члены могут одобрить предлагаемые Великобританией изменения, начнется уже 17 октября, а выход Лондона из состава Евросоюза назначен на 31 октября.

Неопределенность вокруг Brexit и отсутствие соглашения негативно сказывается на внутриполитической обстановке в Великобритании. Последние месяцы в политическом пространстве страны не утихают жаркие споры относительно вариантов выхода Лондона из состава Евросоюза. Подливают масла в огонь многочисленные заявление Джонсона, который, еще будучи кандидатом в премьер-министры, пообещал осуществить Brexit любой ценой, если потребуется даже без сделки с Брюсселем.

Возможные экономические и политические риски выхода Лондона из ЕС без соглашения вызывают большие опасения у представителей оппозиции в британском парламенте. Депутаты выступили против возможного «жесткого Brexit» и попытались не дать Джонсону возможности осуществить данный шаг.

Противостояние сторон достигло своего пика в начале осени, когда премьер решил отправить парламент в принудительный отпуск до середины октября и согласовал это с королевой Великобритании Елизаветой II, многие оппозиционные депутаты связали действия Джонсона с блокированием работы парламента ради продвижения Brexit без сделки.

Тогда, дабы помешать премьеру, депутаты в кратчайшие сроки приняли законопроект, который обязывает Джонсона достичь сделки с Брюсселем до 19 октября или отложить выход Лондона из состава ЕС.

Этот законопроект получил поддержку даже со стороны ряда депутатов из правящей партии, что привело к их исключению из тори. Но все же он не является 100%-ной гарантией против «жесткого» Brexit. Учитывая, что Брюссель может отказаться продлить срок выхода Великобритании из состава ЕС — изначально Лондон должен был покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года, но эта дата вначале была перенесена на апрель-май, а потом и на 31 октября.

По данным британских СМИ,

Джонсон рассчитывает сыграть на этом и, запросив отсрочку у Брюсселя в одном письме, отказаться от нее в другом — такой шаг может создать прецедент для судебного разбирательства в отношении премьера.

К слову, сам Джонсон отрицает подобное развитие событий и отмечает, что попросит отсрочку у Евросоюза в случае неудачи с новой сделкой.

Вотум недоверия как решение

Однако смена риторики со стороны премьера, который систематически поддерживал идею «жесткого Brexit», не внушает доверия оппозиции и заставляет противников Джонсона искать выходы из ситуации. Одним из них может стать вотум недоверия правительству премьера, данная процедура в случае принятия дает парламенту 14 дней на утверждение нового кабмина или же может привести к проведению внеочередных выборов.

Данный вариант предлагал парламенту и сам Джонсон, который уверен, что оппозиция не сможет прийти к соглашению по новому правительству и тогда в стране придется провести выборы, на которых у правящей ныне партии есть все шансы победить.

При этом предположения премьера отнюдь не беспочвенны. Согласно последним опросам Opinium/The Observer, рейтинг правящей консервативной партии составляет 38%, основные противники тори — лейбористы и либерал-демократы — набирают по 23 и 15% соответственно. Это указывает на то, что в случае проведения выборов у консерваторов вновь будет шанс получить большинство в парламенте, а это не на руку оппозиции.

На отсутствие консенсуса относительно гипотетического нового кабмина намекают жаркие споры в рядах оппозиции по поводу кандидатуры временного преемника Джонсона. Лейбористы выступают за своего лидера Джереми Корбина, а либерал-демократы поддерживают своего главу Джо Суинсон, также в спорах участвует Шотландская национальная партия. Таким образом, неспособность оппозиции прийти к соглашению приведет к проведению выборов, от которых в настоящее время выиграет именно Джонсон.

Тем не менее, если партии смогут прийти к соглашению, организовать процедуру вотума недоверия, получить одобрение большинства и сформировать новое правительство — у них есть все шансы остановить «жесткий Brexit».

Временный премьер может получить согласие Брюсселя на перенос даты выхода Великобритании из ЕС и уже потом назначить внеочередные выборы.

Выход без выхода

К слову, нестандартным решением можно назвать организацию очередного референдума по Brexit для получения окончательного ответа от британского народа. По мнению премьер-министра Ирландии Лео Варадкарда, такой шаг приведет к остановке выхода Лондона из состава ЕС в целом.

По последним опросам YouGov, 58% британцев выступают за проведение такого референдума в случае отсутствия сделки между Лондоном и Брюсселем.

Депутаты британского парламента могут согласовать данный вопрос и, соответственно, организовать новый референдум. Однако подобная мера также может привести к неожиданному повороту, если британский народ поддержит любой сценарий выхода, на котором планомерно настаивает Джонсон.

Возможность организации нового референдума целиком зависит от оппозиции в британском парламенте, которая представляет «рабочее большинство» с учетом исключенных из правящей партии депутатов. К слову, Корбин еще в начале сентября требовал от Джонсона вынести свои планы по Brexit на всенародное голосование, данное предложение поддержали 47% опрошенных YouGov.

Однако, по мнению экспертов, вероятность проведения нового голосования негативно повлияет на политиков, которые будут продвигать подобное решение. По словам директора Центра европейской информации Николая Топорнина, британский народ изначально проголосовал за выход из Евросоюза и проведение еще одного референдума ставит под сомнение волеизлияние граждан Великобритании.

«Очень опасно так себя вести, потому что потом ваши оппоненты смогут использовать это: как можно доверять политикам, которые не доверяют вашему выбору. Поэтому данный вопрос, хоть поднимается, но ни одна партия не выступила с подобным предложением в парламенте», — пояснил Топорнин «Газете.Ru».

Он также добавил, что заявления о референдуме и политические действия для его проведения — это абсолютно разные вещи. При этом на подготовку прошлого всенародного голосования у Великобритании ушло около девяти месяцев, а, следовательно, надо просить Брюссель отложить выход Лондона еще на год, неизвестно согласится ли на данный шаг Евросоюз, сказал эксперт.

Засудить Джонсона

Однако у парламента существует возможность оспорить в суде любое решение Джонсона, даже если премьер каким-то образом сможет обойти закон Бенна, обязывающий не допустить выхода без сделки, и организовать «жесткий Brexit». Показательным примером является восстановление работы парламента, который премьер отправил в отпуск до 14 октября. Верховный суд Великобритании рассмотрел обращение оппозиционных депутатов и признал данное решение незаконным.

По мнению Топорнина, данный инцидент является редчайшим случаем в практике Великобритании.

«Кто мог предположить, что оппозиция добьется пересмотра решения не Джонсона, а королевы, в суде, когда все судьи проголосовали за возвращение парламента к работе. Следуя традициям, Джонсону нужно было подать в отставку», — заявил эксперт «Газете.Ru».

Тем не менее, рассмотрение решений Джонсона в суде может сыграть и против оппозиции. К примеру, сессионный суд в Эдинбурге 7 октября отказался поддерживать противников Brexit без сделки и не стал принимать какие-либо меры против Джонсона.

В настоящее время достаточно сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация вокруг Brexit и Джонсона. У премьера есть 10 дней до начала саммита ЕС, который будет иметь решающее значение, так как именно на нем лидеры стран Евросоюза могу одобрить или отвергнуть новый план британского премьера. Однако одобрение ЕС это только половины работы, ведь его предложения должен одобрить парламент Великобритании — именно на этом аспекте провалилась его предшественница Тереза Мэй: она трижды не смогла одобрить свою сделку с ЕС и в итоге ушла в отставку.