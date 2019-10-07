«Здесь начнется махновщина»: кто подставил Зеленского

Продвижение к урегулированию ситуации в Донбассе — в который раз — откладывается. 7 октября было сорвано разведение войск в районе поселков Золотое и Петровское на линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой. Причина — обстрел позиций ВСУ, заявили в украинском МИДе.

«Несколько дней назад были обстреляны и Петровское, и Золотое. А наше решение было о том, что разведение начнется на седьмой день после того, как на этих участках будет сохранен мир, не будет обстрелов. Поэтому надо ждать, пока пройдет следующий семидневный период [тишины], который должен доказать, что у сторон серьезные намерения», — заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В то же время в самопровозглашенных республиках заявили, что причиной нынешнего срыва могли стать самообстрелы.

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«Самообстрелы — это давняя тактика Киева для срыва выполнения договоренности о разведении. Станица якобы обстреливалась регулярно, пока Киев действительно не решил разводить войска. И тогда все затихло», — написал в свое телеграм-канале представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

Вместе с тем все же следует учитывать, что нынешняя ситуация достаточно серьезно отличается от той, что была при экс-президенте Украины Петре Порошенко. Нынешним киевским властям вряд ли выгодно такое развитие событий. Все же не следует забывать, что Владимир Зеленский пришел к власти на волне ожиданий общественности по поводу завершения военного конфликта в Донбассе.

Украинские эксперты солидарны во мнении, что ни Зеленскому, ни его окружению не выгоден срыв договоренностей о разведении войск на востоке страны.

«Зеленский брал на себя обязательство, а теперь его срывает. Это не на руку президенту. Другое дело, что массовые акции протеста, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера» могут быть выгодны Зеленскому, чтобы показать странам-участницам «нормандского формата», что у него есть серьезное сопротивление, чтобы призвать войти в его положение и пойти ему навстречу»,

— говорит в беседе с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Согласен с этим и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, который подчеркивает, что от текущего развития событий проигрывает, в первую очередь, украинский народ и, конечно, сам Зеленский.

«Он брал на себя обещания в максимально краткие сроки закончить войну. Теперь же он не может конвертировать рейтинги в поддержку», — говорит он.

Но проблема даже не в этом, продолжает Олейник, — проблема в том, что «Зеленский боится народа, боится напрямую общаться с народом». «Не просто в записи и с телеэкрана, а от души — просто посмотреть в глаза и ясно объяснять свои позиции», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Массовые акции протеста, которые проходят в Киеве, — следствие подписания 1 октября украинской стороной так называемой «формулы Штайнмайера», которая устанавливает механизм реализации отдельных положений минских соглашений. Этот механизм предполагает, что в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (так Киев называет неподконтрольные ДНР и ЛНР) вступает в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления», а до этого на этих территориях проходят выборы в соответствии с украинским законодательством (обязательное условие — признание их итогов со стороны ОБСЕ).

Подписание «формулы» многие СМИ назвали сенсационным, однако, по сути, ничего особо революционного в этом нет: она лишь упорядочивает последовательность выполнения отдельных — даже не всех, а только двух из 13 — пунктов минских соглашений. По факту, это все те же договоренности, которые были достигнуты в феврале 2015 года.

Самое интересное, что представители прежних властей, которые, собственно, и подписали минские соглашения, теперь выступают активно против их реализации, механизм которой и определяется «формулой Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» придумана в Кремле, она защищает российские интересы. Принимая «формулу Штайнмайера», Украина добровольно отреклась от дорожной карты по имплементации «Минска», который был поддержан нашими немецкими и французскими партнерами», — заявил Петр Порошенко, выступая в Верховной раде 2 октября.

Примечателен тот факт, что «формула» все же является политическим продуктом Запада, таким образом, Порошенко перекладывает ответственность за навязывание Киеву механизма на Берлин и Париж. В то же время, западные страны последовательно на протяжении долгих лет призывали Москву «выполнить свою часть минских соглашений», сколько бы Россия не отвечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

В то же время «формула» не является панацеей, поскольку даже попытка ее реализации пока что неясна по конкретной последовательности.

«Штайнмайер несколько забежал вперед — он заявил, что обстрелы прекращены, отвели войска, закон принят. А закон-то и не принят, он не согласован с представителями республик Донбасса. «Формулу» надо каким-то образом прописать в конституции. Получается ситуация, что в Киеве делят шкуру неубитого медведя, более того — самого медведя еще даже не видели»,

— говорит Олейник.

Так или иначе, подписание «формулы Штайнмайера» запустила на Украине целую серию акций протестов под общим лозунгом «Нет капитуляции». Именно так расценили подобные действия Киева, как их называют украинские специалисты, представители «агрессивного меньшинства» — приверженцев националистических взглядов.

Последний такой митинг 6 октября собрал на площади Независимости, по разным оценкам, от 5 до 10 тыс. человек. И вот здесь команда Зеленского сработала ошибочно.

«Украинская власть действует очень непрофессионально, она не предпринимает никаких предупредительных мер, чтобы избежать таких акций. Зеленский пользуется колоссальной поддержкой со стороны населения, однако никаких попыток мобилизовать население для поддержки действий президента власть не предприняла, — говорит Погребинский, отмечая, однако, что украинскому лидеру каким-то образом придется сбивать накал протестных акций. – Непонятно, каким способом, но, скорее всего, будет использовать все инструменты, чтобы не нарастал протест и чтобы сохранить возможность двигаться по пути выполнения минских соглашений».

Это единственное, о чем можно говорить сейчас. Действительно, Зеленский находится в тупике, а Владимир Олейник, оценивая положение президента Украины, и вовсе говорит, что тот опоздал в своей реакции, и теперь ему придется иметь дело с тем, что имеет.

Другой вопрос — кто может стоять за акциями протеста. Понятно, что Петр Порошенко, сколько бы ни пытался обуздать волну протеста, обладает таким рейтингом, что вряд ли он может стать лидером сопротивления.

Плюс ко всему, на Украине с приходом Зеленского к власти, действительно, поменялась конфигурация власти, и не все, считают украинские собеседники «Газеты.Ru», довольны сложившейся ситуацией.

Некоторым участникам политического процесса и вовсе выгодно выставить Зеленского в качестве слабого президента, — это и олигарх Игорь Коломойский, и глава МВД Украины Арсен Аваков, считает Владимир Олейник.

Интересы второго явно прослеживаются в заявлении главы военизированного подразделения «Азов» (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой в России заведены уголовные дела) Андрея Билецкого, что боевики полка 7 октября заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое, откуда должен был начаться отвод войск.

Сам Билецкий утверждает, что боевики пошли на это по просьбе местных жителей.

«Если свою обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Мы даем слово, что мы никогда не покинем наш последний блокпост», — заявил Билецкий в видеообращении (ролик выложен на YouTube).

Впрочем Олейник довольно однозначно обозначил, что глава «Азова» находится в подчиненном положении, и «без денег и шага не сделает». По словам собеседника «Газеты.Ru», за Билецким стоит Коломойский.

Здесь надо отметить, что журналисту «Газеты.Ru», в августе 2019 года посетившему Киев, один из местных жителей, общающийся с приверженцами националистических взглядов, говорил, что на Украине, действительно, много «людей с оружием, которые ждут своего момента».

«Как только этот момент настанет, тут может начаться настоящая «махновщина», — делился киевлянин своими ощущениями.

Об этом же говорит и Михаил Погребинский, говоря об альтернативах минским соглашениям, которые вырисовываются в Киеве. «Это либо сохранение нынешней ситуации вялотекущих обстрелов, когда периодически гибнут люди по обе стороны противостояния. Либо победа — это люди, которые не хотят мира, они хотят войны. Есть меньшинство, которое настроено настолько агрессивно, что будут препятствовать любым попыткам найти компромисс и выйти на какое-то урегулирование.

Я думаю, что многие из тех, кто участвует в нынешних протестах, считают, что Донбасс уже никогда не будет частью Украины — они хотят избавиться от этого Донбасса раз и навсегда», — говорит эксперт.

В итоге Зеленский оказался в центре пересечения слишком многих интересов. С одной стороны, главный залог сохранения его рейтинга и мандата на власть — завершение войны в Донбассе или хотя бы значительное продвижение в направлении урегулирования конфликта. С другой — он скован требованиями националистов, за которыми кроются достаточно серьезные силы. Не стоит и забывать, что конкретных результатов от него ждут и партнеры на Западе — именно от решения этой проблемы, по сути, зависят внешние вливания в украинскую экономику.

При этом многие силы стараются работать на дискредитацию образа Зеленского и поддержание конфликта с Россией. И пока что для украинского президента во всех этих вопросах перспективы остаются достаточно неясными. Однако уже понятно, что действовать украинскому лидеру нужно достаточно быстро — следующая акция протеста намечена на 13 октября, и организаторы обещают вывести на «майдан» еще больше участников.