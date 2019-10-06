Допрос депутата Госдумы: ФБР решило отмолчаться

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой, который прошел в аэропорту Нью-Йорка и длился порядка часа.

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«У нас нет комментариев [по данной ситуации]», — сказал представитель ФБР в ответ на просьбу ТАСС объяснить причины задержания российского политика.

Об инциденте накануне сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Он рассказал, что прибывшую для участия в форуме «Диалог Форт-Росс» Юмашеву задержали сотрудники спецслужбы и задавали ей «неприемлемые вопросы», передает РИА «Новости».

«Юмашевой задавали абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы. Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение», — заявил дипломат.

Вместе с тем он отметил, что сотрудник комитета по международным делам Юмашева, которая была избрана в Госдуму от партии «Единая Россия» от Республики Башкортостан, сделала за последние несколько лет «многое» для развития и улучшения отношений между Россией и США.

В то же время Антонов считает, что сотрудники ФБР действовали «возмутительно и неприемлемо». В связи с этим российское посольство уже направило ноту протеста в Госдепартамент США.

«Мы <...> рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Госдумы», — обратил внимание представитель России в США.

Он также добавил, что подобную ситуацию невозможно представить в России. В частности, он напомнил о визитах в Москву американских сенаторов и конгрессменов.

«Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево», — предположил дипломат.

Сама же Юмашева отказалась комментировать ситуацию в нью-йоркском аэропорту по причине того, что в этом инциденте уже разбираются дипломаты.

Российское внешнеполитическое ведомство направило протест американским властям, назвав допрос депутата «очередной враждебной акцией против России», передает РИА «Новости». Дипломаты, в частности, отметили, что действия США нацелены «на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений».

«Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб», — обратили внимание в МИД России.

В ведомстве напомнили, что форум, на который направлялась Юмашева, нацелен на укрепление взаимопонимания и сотрудничество между Москвой и Вашингтоном.

«К сожалению, конструктивный настрой организаторов конференции столкнулся с жестким сопротивлением определенных политических сил в Вашингтоне. Свидетельство тому — срыв участия в форуме представителей МИД России из-за невыдачи виз, а теперь и наглая провокация в отношении российского парламентария», — подчеркивается в заявлении. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты не смогут присутствовать на форуме «Диалог Форт-Росс», так как им отказали в получении американских виз.

Тем временем вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов призвал российских депутатов задуматься о том, стоит ли им посещать Соединенные Штаты.

«В таких ситуациях НКО [некоммерческие организации] должны в полной мере заниматься обеспечением визита, что, как мы видим, сделано не было. Парламентарии, в том числе депутаты Госдумы, регулярно получают приглашения от общественных организаций в различные страны, и случай с Ингой Юмашевой говорит о том, что нам всем стоит задуматься об участии в подобных мероприятиях на территории США», — приводит слова депутата РИА «Новости».

Вместе с тем председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в США есть «силы, которые хотят обострения двусторонних отношений». «Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран, недопустимы и заслуживают осуждения», — подчеркнул политик.