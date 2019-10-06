Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

В Москве после болезни скончался вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин. Ему был 61 год. Бушмин на посту в верхней палате российского парламента курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.

«Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине»,

— сообщил РИА «Новости» председатель комитета по регламенту Совфеда Вячеслав Тимченко.

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Бушмин был ветераном российской политики. В 1993 году он был избран депутатом первого созыва Госдумы и являлся заместителем председателя оппозиционной президенту Борису Ельцину депутатской группы «Либерально-демократический союз 12 декабря», которую возглавляла Ирина Хакамада.

Знания в области экономики и финансов помогли Бушмину в 1996 году занять пост руководителя Государственной налоговой службы. В 1998 году он был назначен заместителем министра финансов и проработал в этой должности вплоть до 2001 года.

Бушмин отличался либеральными взглядами на экономику, дружил с покойным ныне Борисом Немцовым, у которого в 1990-е годы был экономическим советником.

Именно Бушмин в 2015 году после убийства Немцова попросил коллег почтить памятник экс-вице-премьера минутой молчания.

Работая главой комитета по бюджету, Бушмин был озабочен финансовой грамотностью россиян и советовал гражданам откладывать 5% от зарплаты.

Такую цифру он обосновал тем, что откладывать 10% от ежемесячных доходов для большинства жителей страны — непосильная задача. «Какие 10%, откуда возможность? У многих и 5%, но откладывают. 5% точно надо откладывать, потому что в итоге 50% одного месяца за год отложить — это нормально, хватит в случае чего решить свои срочные проблемы», — говорил сенатор.

Как иллюстрацию он приводил в пример опыт своей семьи: «Моя бабушка откладывала, моя мама откладывала. У меня сколько денег было, пропало. <…> Бывают и удачные моменты, удачно машину продал — тогда сразу кладу. Отразил в декларации и просто эту сумму перечислил в банк, чтобы шли проценты», — рассказал Бушмин.

При этом сенатор подчеркнул, что принципиально откладывать не нужно: «Нужно все тратить и использовать то, что вы купили. Тогда будет все правильно в соответствии с кризисом, который есть и будет навсегда».

Бушмин также был известен критическим отношением к популистским проектам и резко отреагировал на инициативу байкера Александр Залдостанова (Хирурга) о смене российского герба.

Последний попросил президента России Владимира Путина изменить российский герб, чтобы, как он утверждает, закрепить преемственность между Российской Федерацией, Советской и императорской Россией.

Бушмин же выступил «категорически против изменения Конституции, изменения герба, изменения знамени — против всяческих игрушек с государственной символикой».

При этом сенатор занимал достаточно жесткую позицию в том, что касается международной политики: так, после обстрелов российской территории со стороны Украины он призвал применить в ответ высокоточное оружие.

«Единственный способ — бороться с этим как цивилизованные страны, США, Евросоюз. Надо использовать точечное оружие, в том числе и как Израиль», — утверждал Бушмин.

После референдума в Крыму, по итогам которого полуостров перешел под российскую юрисдикцию, Бушмин попал в санкционный список американского Госдепа.

Что касается санкционной политики ЕС в отношении России, то член Совфеда относился к ней критически, но понимал, что Европа действует вынужденно: «Европа вводила санкции не для того, чтобы нас наказать или себя наказать. Они выполняли приказ тех же Соединенных Штатов. Под давлением Соединенных Штатов вводились эти санкции», — подчеркивал политик в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Бушмин представлял в верхней палате парламента Нижегородскую область. Теперь губернатор региона обязан назначить нового человека в Совфед.