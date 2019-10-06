Скандал с Трампом: Путину неинтересно положение Зеленского

Российский президент Владимир Путин в беседе с журналистом NBC News Киром Симмонсом на полях Российской энергетической недели заявил, что не интересуется положением украинского коллеги Владимира Зеленского. Разговор Путина с корреспондентом был показан в эфире программы «Москва. Путин. Кремль».

«Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его [Зеленского]», — ответил глава России иностранному журналисту.

Накануне российский премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью ВГТРК сказал, что украинский лидер оказался между молотом и наковальней из-за того, что ранее президент США Дональд Трамп попросил его возобновить расследование против сына своего главного соперника на выборах Джозефа Байдена.

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«Вы знаете, я, во всяком случае, могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединенными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом демократической партии и наковальней республиканской партии», — отметил Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилёву.

При этом глава правительства России считает, что Зеленский сейчас в непростом положении. «Если он продолжит расследование и если этим будет заниматься прокурор, о котором он сказал, что это мой человек, тогда на него, соответственно, обидятся демократы и будут говорить, что Украина вмешивается, как любят делать американцы, в американские выборы», — пояснил политик.

С другой стороны, если украинский глава заблокирует это расследование, то, считает Медведев, «во-первых, это будет смотреться странно в силу публикаций».

«Во-вторых, естественно, на него обидится нынешняя администрация, администрация Трампа, которой он обещал содействие в прояснении тех или иных вопросов. Так что у него очень непростое положение», — обратил внимание российский премьер.

Между тем Зеленский 30 сентября заявил, что украинские власти не будут проводить расследование только потому, что этого хочет другая страна.

«Нам нельзя приказывать что-то делать. Мы независимая страна», — подчеркнул глава Украины. Вместе с тем он добавил, что правоохранительные органы Украины готовы проводить расследования по любым случаям нарушения украинских законов.

Хотя согласно расшифровке телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля, украинский лидер обещает возобновить расследования дела, связанного с коррупцией в украинской компании Burisma Group, одним из директоров которой являлся сын демократа Джозефа Байдена Хантер.

«Я хотел сказать вам о прокуроре. Во-первых, я понимаю, и я знаком с ситуацией. После того как наша партия получила большинство в Раде, новый прокурор будет стопроцентно моим человеком, моей кандидатурой, которую одобрит парламент, и он откроет новое дело в сентябре», — пообещал Зеленский в ответ на просьбу Трампа восстановить расследование этого дела.

«Вопрос расследования этого дела фактически является вопросом восстановления честности, поэтому мы об этом позаботимся и займемся расследованием дела», — заверил президент Украины своего американского коллегу.

Скандал вокруг этой истории развернулся в Соединенных Штатах после того, как в конце сентября СМИ опубликовали сообщения о том, что сотрудник разведки подал жалобу на слова американского лидера, произнесенные в июльской беседе. Он отмечал, что Трамп давил на своего собеседника и требовал в обмен на финансовую помощь Киеву возобновить расследование дела Байдена.

Демократ Джозеф Байден потребовал тогда опубликовать расшифровку разговора Трампа и Зеленского. Вместе с тем Демократическая партия обвинила президента США в превышении полномочий, а также во вмешательстве в выборы, которые пройдут в 2020 году, путем дискредитации своего конкурента через главу иностранного государства.

24 сентября был запущен процесс импичмента главы США, а на следующий день Белый дом опубликовал стенограмму разговора. Согласно тексту диалога, Трамп просил своего собеседника возобновить расследование, однако ничего ему не предлагал взамен.

Вместе с тем выполняющее функции Генпрокуратуры Министерство юстиции США заявило, что не обнаружило в этом разговоре каких-либо нарушений национального законодательства.

Трамп, в свою очередь, отрицает все обвинения.

Этот скандал сыграл злую шутку с Байденом, который считается основным конкурентом Дональда Трампа. Так, с 23 сентября рейтинг демократа начал стремительно падать, свидетельствуют данные соцопросов ресурса Real Clear Politics. В тот день его рейтинг составлял 30,2%, но за неделю он упал на 4%. В начале октября Байден хотя и оставался лидером гонки среди демократов, пользовался поддержкой 26,2% опрошенных респондентов.