«Неприемлемые вопросы»: ФБР допросило депутата Госдумы

Целый час длился допрос сотрудником Федерального бюро расследований (ФБР) депутата Государственной думы, журналистки Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Об этом инциденте сообщил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА «Новости».

«Юмашевой задавали абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы. Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение», – заявил дипломат.

По словам Антонова, именно Юмашева сделала за последние несколько лет «многое» для развития и улучшения отношений между Россией и Америкой.

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Парламентария задержали в аэропорту сразу после того, как она прилетела в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс». Посол России отметил, что вряд ли действия ФБР направлены на срыв этого мероприятия.

По мнению Антонова, действия американских спецслужб представляются «возмутительными и неприемлемыми». Посольство РФ уже направило ноту протеста в Госдепартамент США.

«Мы <...> рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Госдумы», — подчеркнул российский посол.

Кроме того, добавил дипломат, совершенно невозможно представить, чтобы подобную выходку устроила российская сторона. В частности, он напомнил о визитах в Москву американских сенаторов и конгрессменов.

«Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево», – привел пример Антонов.

Сама Юмашева как-либо комментировать задержание в аэропорту Нью-Йорка отказалась.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова рассказала об отказе США выдать визы российским дипломатам для участия в форуме «Форт-Росс».

Форум проходит в Калифорнии, где расположен знаменитый Форт-Росс — деревянная крепость русских первопроходцев, колонизировавших западное побережье США в первой половине XIX века.

24 сентября стало известно, что десять российских делегатов не получили визы в США для участия в работе ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Среди них — председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также заявил, что США отказали ему в визе для участия в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он также отметил, что «привык к неадекватности санкционных действий США», поэтому не стал выяснять, по какой причине ему не позволили прилететь на территорию Соединенных Штатов. Стоит добавить, что Рогозин находится в американском и европейском санкционных списках.

Спустя два дня глава МИД РФ Сергей Лавров предложил перенести все международные мероприятия из США в другие страны. По его мнению, вероятно, пришло время перенести форумы, в которых участвуют иностранные лидеры, на более устойчивые площадки. Дипломат также добавил, что российская сторона сделала все для получения визы, но ей все равно было отказано.

28 сентября Лавров обсудил ситуацию с госсекретарем США Майком Помпео. Российский министр отметил, что сложившееся положение дел является неприемлемым и препятствует двустороннему диалогу.

Кроме того, глава МИД РФ назвал ситуацию позором для Вашингтона. Газете «Коммерсантъ» он также рассказал, что в прошлом году Москва пошла навстречу Вашингтону, разрешив приехать в РФ сенатору Рональду Джонсону, находящемуся под российскими санкциями.

Министр заявил, что отказ американцев выдать визы представляет собой не что иное, как «печальную демонстрацию американской исключительности». В ответ на действия Госдепа российский министр пообещал устроить «сюрприз».

«Конечно, мы резко отреагируем, постараемся ответить. Такое хамство терпеть нельзя», — указал Лавров.

В Госдепе причину отказа россиянам в визах не назвали.

«Мы оцениваем каждое заявление на получение визы в каждом конкретном случае в соответствии с действующим законодательством и обязательствами. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению с штаб-квартирой ООН», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.