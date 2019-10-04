Продолжение следует: Генпрокуратура вызвала Габунию на допрос

Грузинская Генпрокуратура собирается допросить скандально известного тележурналиста Георгия Габунию, который в июле этого года в прямом эфире телеканала «Рустави 2» обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, используя нецензурную брань.

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В ведомстве отметили, что допрос будет проводиться 7 октября «в рамках проходящего расследования по факту превышения служебных полномочий против законных интересов «Рустави 2», присвоения денег телекомпании в большом размере с использованием служебного положения», передает РИА «Новости». Кроме того, сотрудники правоохранительных органов планируют допросить бывшего главу информационного отдела «Рустави 2» Нодара Меладзе.

Накануне двое бывших сотрудников телеканала уже дали показания по этому делу, сообщает ТАСС.

В августе этого года Генпрокуратура Грузии предъявила бывшему гендиректору телекомпании Нике Гварамии обвинения в умышленном нанесении крупного финансового ущерба в размере более 6 млн лари (более $2 млн).

«Гварамия обвиняется в растрате большого количества имущества телекомпании <…> группой по предварительной договоренности и при использовании служебных полномочий», — приводит РИА «Новости» слова представителя грузинского ведомства.

По версии следствия, путем денежных махинаций Гварамия присвоил себе деньги канала. Так, следователи прокуратуры установили, что 2015 году он заключил соглашение с компанией «Интермедиа плюс», которой руководят его друзья.

По договору, «вещательная компания «Рустави 2» уступила «Интермедии плюс» право на размещение рекламы на каналах «Комеди канал» и «Марао», которые принадлежат «Рустави 2», передает ТАСС. Из-за этого бюджет телеканала, как утверждает прокуратура, не досчитался более 6 млн лари.

Кроме того, в генпрокуратуре республики отмечали, что в 2017 году Гварамия переоформил на себя две квартиры общей площадью 240 кв. м, которые годом ранее приобрела «Интермедиа плюс» за более чем 565 тыс. лари (12,7 млн рублей). После этого экс-гендиректор грузинского телеканала продал их более чем за 602 тыс. лари (13,5 млн рублей).

Нике Гварамии грозит до пяти лет лишения свободы, если его признают виновным по всем статьям. Пока он отпущен под залог в размере 40 тыс. лари (более $13 тыс.), которые бывший гендиректор грузинского телеканала сначала отказался платить, однако спустя какое-то время внес.

Скандалы, связанные с телеканалом, не прекращаются уже порядка трех месяцев.

Началось все с того, что бывший телеведущий «Рустави 2» Георгий Габуния в прямом эфире своей авторской программы «Постскриптум» нецензурно обратился к российскому президенту Владимиру Путину, затронув также его умерших родителей.

После этого в Тбилиси прошли массовые протесты местных жителей, которые требовали увольнения не только телеведущего, но и Гварамии. Сам же Габуния объяснил произнесенные оскорбления тем, что он «не хочет быть трусом», передает сайт mk.ru.

Он считает, что в своем обращении к главе России выразил мнение населения Грузии. «Вся нация напугана. Я не собираюсь извиняться за мат в адрес Путина. Я не хотел, чтобы это оставалось в нашей студии, а хотел, чтобы дошло до адресата. И все увидели, что до адресата дошло», — добавил телеведущий.

Кроме того, журналист выразил мнение, что переговоры о возобновлении отношений между Москвой и Тбилиси не принесут результата.

После этого инцидента сменился владелец телеканала, который произвел кадровые перестановки, уволив как Гварамию, так и Габунию. Вслед за ними по собственному желанию ушли и другие журналисты «Рустави 2», которых Ника Гварамия пригласил на свой новый телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»). Он начал свое вещание 9 сентября.

«Мы вернулись, чтобы вместе с вами создать независимую от цензуры и влияния руководства телекомпанию. Мы вернулись с тем же настроем, командой, которой вы доверяете и которая ни на минуту не сдавалась. Для этой команды главным являетесь вы — граждане Грузии, которые создаете настоящее и будущее страны», — заявила ведущая информационного выпуска нового грузинского СМИ Лиана Джоджуа.