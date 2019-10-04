Защитник Савченко: зачем Порошенко нанял адвоката-россиянина

Интересы бывшего президента Украины Петра Порошенко теперь представляет российский адвокат Илья Новиков. Он будет защищать экс-лидера в ряде уголовных дел, говорится на сайте партии «Европейская солидарность».

«Привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно», — заявили в партии, отметив, что у адвоката Новикова имеется разрешение на практику на Украине.

Это решение было принято после того, как Государственное бюро расследований (ГБР) Украины решило обратиться к Российской Федерации за правовой помощью, отмечается в сообщении. Речь идет о деле, открытом в связи с нарушением российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Как раз Новиков защищал некоторых украинских моряков, арестованных в России за нарушение границы в Керченском проливе.

Примечательно, что Новиков выступал адвокатом и украинской военнослужащей Надежды Савченко, осужденной в РФ за причастность к убийству российских журналистов. Занимаясь ее делом, адвокат за два года выучил украинский язык.

В конце сентября в ГБР сообщили, что Порошенко в очередной раз не пришел на допрос. На этот раз политик должен был предстать в качестве свидетеля по делу об «организации перехода кораблей военно-морских сил Украины через Керченский пролив».

По словам адвоката Порошенко, в настоящее время бывший украинский лидер находится за границей. Однако представитель ГБР Анжелика Иванова заявила, что о допросе Порошенко уведомили заранее. Другие фигуранты дела уже были допрошены, добавила она.

В течение этого лета на Украине было открыто 12 уголовных производств, в которых фигурирует фамилия Порошенко. Политик проходит свидетелем по делам о государственной измене в ходе столкновения в Керченском проливе, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти. Кроме того,

Порошенко проходит как свидетель по делу об отмывании $300 млн, полученных при продаже завода «Кузница на Рыбальском».

В середине лета на Украине завели дело по поводу поездки Порошенко и его семьи на Мальдивы. Юрист Андрей Портнов, выступивший заявителем иска, считает, что экс-президент и его родственники незаконно пересекли границу с поддельными паспортами. По его мнению, факты из этого дела помогут определить новые офшоры, собственность, а также неизвестные широкой публике ранее активы и счета Порошенко.

«Шоколадного короля» допрашивали, когда он еще был главой украинского государства — сотрудники управления специальных расследований генпрокуратуры Украины вызывали его по делу о гибели людей на «евромайдане» в Киеве в феврале 2014 года. Тогда Порошенко, бывший одним из предводителей массовых протестов, отказался подписывать протокол допроса.

В конце июня Порошенко заявил, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела. «Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — заявлял олигарх и экс-президент.

Он также сделал заявление, что будет считать поводом для гордости любое уголовное дело, которое откроют против него по конкретным фактам преступлений. Однако глава ГБР Роман Труба вскоре после этого заявил, что Порошенко прекрасно осведомлен об 11 уголовных делах, фигурантом которых он является.

Украинские журналисты ранее сообщали, что экс-президент Украины обратился к лоббистской компании из США, попросив помощи в суде.

Скандалы вокруг возможных преступлений Порошенко иногда принимают форму весьма экстравагантную. Премьер-министр Молдавии Майя Санду обвинила бывшего президента Украины в возможной причастности к международному наркотрафику.

По ее словам, при Порошенко его сподвижники и представители Украины активно сотрудничали с бывшим главой Демократической партии Молдавии, олигархом Владимиром Плахотнюком. В сговоре они якобы занимались контрабандой через Приднестровье, что «позволяло властям непризнанной республики держаться на плаву».

В конце июня Следственный департамент МВД России заочно обвинил Плахотнюка в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и их сбыте в особо крупном размере. Экс-лидеру молдавских демократов грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Сам Порошенко обвинения в причастности к контрабанде гашиша из Марокко комментировать отказался.