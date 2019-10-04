«Украингейт»: что готовили дипломаты США для Зеленского

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд занимались подготовкой специального заявления для украинского лидера Владимира Зеленского, пишет The New York Times. По словам источников газеты, американские дипломаты разрабатывали проект обращения по делу газовой компании Burisma Group, с которой связан Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Волкер и Сондленд работали над заявлением о приверженности президента Украины расследованию ситуации вокруг компании, на котором не раз настаивал американский лидер Дональд Трамп. Речь идет о закрытии на Украине в 2015 году дела против Burisma, которое могло произойти под давлением Байдена.

По данным издания, это обращение было также призвано «успокоить» Трампа и таким образом наладить отношения между США и Украиной. Однако пока неизвестно был ли ознакомлен Зеленский с составленным для него заявлением.

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Этот материал лишь подливает масла в огонь в скандале вокруг июльских телефонных переговоров Трампа с Зеленским, в ходе которых президент США попросил своего коллегу расследовать ситуацию вокруг Burisma и Байдена. Разговор двух лидеров формально стал причиной начала процедуры импичмента в отношении Трампа, которая была инициирована представителями Демократической партии.

«Украингейт», как часто называют скандал в СМИ, начался с жалобы сотрудника разведки, который назвал разговор Трампа с Зеленским тревожным. По его словам, американский лидер попытался надавить на украинского президента для начала разбирательства в отношении Байдена-младшего и пригрозил лишить Украину финансовой помощи со стороны США. За эту тему ухватились демократы и обвинили Трампа в поиске помощи у другого государства для своего переизбрания.

Дело в том, что Байден является вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии, который будет бороться за кресло в Белом доме в 2020 году. Несмотря на то, что ситуация вокруг компании Burisma подпортила его рейтинги, согласно последним опросам, он занимает второе место в гонке среди демократов.

Скандальное дело Burisma Group связано с Хантером Байденом, который вошел в состав правления компании в 2014 году. Генпрокуратура Украины в 2015 году начала расследование против фирмы, но оно было быстро завершено, а тогдашнего главу ведомства Виктора Шокина отправили в отставку. За увольнением генпрокурора, который был инициатором разбирательства против Burisma, стоял Джо Байден, говорил сменивший Шокина и.о. генпрокурора Украины Юрий Севрук. По его словам, США предоставили Украине финансовую помощь в размере $1 млрд после увольнения генпрокурора.

Трамп же не раз отмечал, что Байден якобы хвастался тем, как он уволил Шокина. Американский лидер продолжительное время настаивает на расследовании действий бывшего вице-президента, что еще больше уверяет демократов в том, что президент пытается сместить вероятного соперника.

Однако в истории с жалобой разведчика существует необычный момент, а именно получение доступа к ней главы комитета по разведке, демократа Адама Шиффа. Он стал одним из инициаторов процедуры импичмента Трампа и каким-то образом ознакомился с запиской сотрудника спецслужб за месяц до ее публикации. По мнению президента США, это указывает на то, что Шифф сам помог анониму написать данное письмо, а действия политика являются «госпереворотом».

К тому же, неназываемый сотрудник спецслужб также упоминал в своей записке Волкера и Сондленда, которые якобы встречались в Киеве с Зеленским после его разговора с Трампом. По словам разведчика, дипломаты США передали президенту Украины последние указания относительно просьб главы Белого дома.

Пожелания общественности и СМИ заставили Трампа пойти на публикацию своих переговоров с Зеленским. Стенограмма телефонного разговора продемонстрировала отсутствие давления со стороны президента США на своего украинского коллегу, но подтвердила просьбу по расследованию дела Байдена. Данный шаг со стороны Трампа не остановил демократов — представители партии в конгрессе организовали ряд слушаний, на которые были вызваны Волкер, адвокат президента США Руди Джулиани, госсекретарь Майк Помпео и ряд сотрудников Госдепа.