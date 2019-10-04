Сочи или Вена: могут ли США лишиться ООН

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский выступил с предложением перенести сессии первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, поскольку США обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к центральным учреждениям ООН всех без исключения официальных представителей государств-членов и выдавать им визы «безвозмездно и в возможно краткий срок», что не всегда выполняется.

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Вашингтон действительно должен делать это в соответствии с соглашением 1947 года о штаб-квартире ООН. Однако американская сторона отказала в выдаче виз ряду российских дипломатов, направлявшихся на ГА ООН в конце сентября. Так, в США не пустили главу комитета по международным делам Совета Федераций Константина Косачева. При этом представители российской делегации рассчитывали посетить Генассамблею ООН и поучаствовать в конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в рамках ООН. В Москве подобные действия охарактеризовали как «незаконные и порочные». Замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал ситуацию «визовой войной».

Эта ситуация и послужила причиной для призыва со стороны Москвы «рассмотреть вопрос о проведении их соответствующих сессий в 2020 году за пределами территории США».

«Готовы к предметному обсуждению этого вопроса в ходе текущей сессии ГА ООН», — цитирует слова Полянского ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что

у Вашингтона нет никаких оснований для блокировки участия представителей государств-членов ООН в мероприятиях, проводимых под ее эгидой. В условиях недопуска российских делегатов он предложил организовать работу Первого комитета в виде неформальных консультаций.

Дипломатические отношения России и США действительно последнее время напоминают «визовую войну» и своеобразные «выстрелы» происходят с обоих сторон. Москва настаивает, что зачинщиками противостояния является Вашингтон, а в Госдепе не комментируют недопуск российских дипломатов.

Летом российский посол в США Анатолий Антонов отмечал, что Вашингтон ввел систему разменов. Ее суть заключается в том, что за каждого дипломата из России Москва должны выдавать визу американскому дипломату, а за сотрудников административно-технического состава — давать визу рядовому гражданину США.

Однако своеобразная «война» зашла слишком далеко, учитывая, что ситуацию вокруг отказа в визах российским дипломатам во время сессии ГА ООН действительно можно расценивать как нарушение обязательств США как страны, в которой расположена штаб-квартира организации.

Соглашение 1947 года о штаб-квартире ООН требует от властей США не чинить препятствия иностранным гостям, приглашенным на мероприятия организации. Учитывая, что российские дипломаты должны были принять участие в конференции, Вашингтон, можно сказать, нарушает эти положения. Тем не менее, в Госдепе это отрицают.

Однако перенос места проведения сессии ГА ООН в качестве ответа на действия США — достаточно сложный вопрос. По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, подобные решения требует одобрения всех членов организации.

К слову, данный вопрос обсуждался уже не раз, многие политики называли несправедливым размещение организации в США. В частности, в 2009 году тогдашний глава Ливии Муаммар Каддафи предлагал перенести штаб-квартиру в Китай или Индию — аргументируя это сильным влиянием Азии на ситуацию в мире.

Споры вокруг размещения штаб-квартиры ООН начались еще на самой первой сессии Генассамлеи, которая состоялась в Лондоне в 1946 году. Несмотря на то, что именно тогда страны договорились о размещении офиса в США, с этим решением были согласны далеко не все — против выступали Франция, Великобритания и Нидерланды. В ходе первой сессии выдвигались самые разные предложения, в частности, офис мог появиться в Канаде или даже России — тогдашний лидер СССР Иосиф Сталин предлагал создать штаб-квартиру ООН в Сочи.

В тот момент глава Советского Союза действовал достаточно «прозорливо», отмечал ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту». По его мнению, Сочи справился бы без «каких-либо шероховатостей» с подобной задачей.

Однако, по одной из версий, Сталин все же был в числе сторонников штаба ООН в Нью-Йорке. Ряд экспертов утверждает, что глава СССР так пытался привязать США к организации, чтобы воздействовать на «поведение Вашингтона» через ООН. Сталин также не хотел повторения истории с Лигой Наций — организация распалась в преддверии Второй мировой войны, а основной причиной этого стал именно выход США.

По итогам споров ООН все же согласовала создание своего штаба в США, в августе 1946 года временная штаб-квартира организации разместилась в деревне Лейк Саксес, Лонг-Айленд. В Нью-Йорк же офис ООН переместился благодаря Джону Д. Рокфеллеру-мл., который предложил выделить $8,5 млн на покупку участка земли в городе. Его предложение было принято, и в 1951 году штаб-квартира ООН была открыта в «Большом яблоке».