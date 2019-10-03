Дело Байдена: Трамп просит Китай о помощи

Американский лидер Дональд Трамп намерен обратиться к Китаю с просьбой проведения расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера, передает ТАСС.

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«Китаю стоит начать расследование в отношении Байденов, потому что то, что произошло в Китае, примерно так же плохо, как и то, что произошло с Украиной», — отметил Трамп в разговоре с американскими СМИ.

При этом американский президент не исключил, что может обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину: «Очевидно, что это то, о чем мы можем задуматься».

Вместе с тем Трамп не оставляет надежды, что украинский лидер Владимир Зеленский поспособствует ему в проведении соответствующего расследования на Украине.

«Я бы сказал президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, что на вашем месте я бы начал расследование против Байденов», — сказал глава США.

Подобные слова, которые прозвучали в июле во время телефонного разговора Трампа и Зеленского и вызвали внимание сотрудника спецслужб, послужили предлогом для начала процесса импичмента американского президента.

Согласно опубликованной 25 сентября стенограмме разговора Дональд Трамп в очень вежливой форме единожды попросил собеседника принять меры для возобновления расследования против сына демократа Джозефа Байдена, который якобы замешан в коррупции на Украине.

«И еще: многие говорят о сыне Байдена, о том, что Байден остановил расследование, многие люди хотят узнать подробности этого. Поэтому если вы сможете что-то по этому поводу сделать вместе с генпрокурором [США], это было бы здорово. Байден на каждом углу трезвонил о том, что он остановил расследование, так что если вы сможете заняться этим вопросом», — обратился американский лидер к президенту Украины.

Незадолго до публикации расшифровки диалога мировых лидеров в американских СМИ вышли материалы, в которых говорилось, что некий сотрудник разведки подал своему начальству жалобу на то, что Дональд Трамп пытался убедить Владимира Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Кроме того, указывалось, что американский лидер давил на своего украинского коллегу.

Хантер Байден фигурировал в материалах расследования деятельности украинской компании Burisma Group, в состав директоров которой он входил. Ранее Fox News со ссылкой на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, который занимался этим делом, сообщил, что «считается, что Хантер Байден получал зарплату, комиссию плюс $1 млн». А само расследование было прекращено несколько лет назад якобы из-за того, что американские власти пригрозили отменой военной помощи размером в $1 млрд, передает телеканал.

После сообщений в СМИ о том, что Трамп попросил Зеленского возобновить расследование, Байден-старший, который может стать основным конкурентом Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов в 2020 году, потребовал публикации стенограммы разговора мировых лидеров.

Вместе с тем 24 сентября демократы объявили о начале процесса импичмента американского президента.

Так, Палата представителей конгресса США, в частности, обвиняет президента США и в том, что он якобы пытался воздействовать на выборы, путем дискредитации своего конкурента через главу иностранного государства.

«Поведение Трампа на посту президента вскрывает бесчестные факты, касающиеся нарушения со стороны президента клятвы, которую он давал при вступлении в должность, подрыва национальной безопасности и целостности наших выборов», — обратила внимание спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси. Она также добавила, что президент страны «должен быть привлечен к ответственности, никто не стоит выше закона».

Однако в минюсте США заявили, что не видят в репликах Трампа каких-либо нарушений национального законодательства, передает ТАСС. Кроме того, ведомство не обнаружило и оснований для проведения дальнейшего расследования или иных действий.

Сам же американский лидер считает себя невиновным, а в качестве лучше доказательства он приводит слова Владимира Зеленского о том, что на него никто не давил.

«Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давления, чтобы он делал что-то плохое. Лучшего свидетельства и быть не может!» — написал Трамп в твиттере.