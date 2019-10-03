Трамп не виноват? Что рушит дружбу Германии и США

В Германии проходят торжества по случаю очередной годовщины объединения страны — 3 октября 1990 года Германия, разделенная после Второй мировой войны, вновь стала единой. Большую роль в немецком единстве сыграл тогдашний советский лидер Михаил Горбачев, однако в Германии не забывают и о вкладе США в достижение германского единства.

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В декабре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель, отдавая дань памяти покойному президенту Джорджу Бушу-старшему, напомнила о его роли в объединении страны.

«Германия многим обязана Джорджу Бушу. Как удачно сложилось, что именно он возглавлял США в то время, когда «холодная война» подошла к концу и стало возможным объединение Германии», — сказала Меркель.

Подобные слова Меркель вряд ли могла бы сказать о нынешнем хозяине Белого дома Дональде Трампе. Между ними нет никакой «химии», что можно увидеть многочисленные фотографии совместных встреч. Одним из символов этих отношений стала знаменитая фотография Меркель, которая упершись руками в стол, смотрит на сидящего на стуле Трампа.

Фото было сделано на саммите G7 в Канаде. Трамп назвал ракурс снимка «фейковыми новостями» и подчеркнул, что у него отличные отношения с Меркель. Однако эти заявления далеки от истины. Во время своего визита в США в мае, в ходе которого она выступала с речью в Гарвардском университете, Меркель не отказала себе в удовольствии покритиковать политику американского президента.

Хотя, следуя дипломатическим традициям, она не назвала его имени, всем было понятно кого она имеет в виду.

«Разрушайте стены невежества и ограниченности, ибо ничто не должно оставаться как есть», — заявила Меркель, говоря о разрушении Берлинской стены в 1989 году. Американские СМИ, освещавшие речь Меркель, увидели в ней намек на ее разногласия с Дональдом Трампом, а в воспоминаниях о Берлинской стене, намек на стену, которую хочет построить президент США.

Американский лидер не остается в долгу: он критикует Германию за миграционную политику и нежелание увеличивать расходы на НАТО, а также пренебрежительно отзывается о германской помощи Украине в разговоре с президентом этой страны Владимиром Зеленским, стенограмма которого недавно была опубликована из-за скандала.

«Германия почти ничего не делает для вас», — сказал он Зеленскому, и президент Украины согласился с ним. Разговор не был предназначен для печати, но подобные слова Трампа не выглядят откровением.

«Спустя почти 75 лет после окончания Второй мировой войны отношения США и Германии находятся не просто в стадии умирания, они на системе жизнеобеспечения», — констатирует в недавней статье обозреватель издания Politico Мэтью Карнитшинг.

Это подтверждают и цифры недавних опросов общественного мнения, сделанных социологической службой Pew Research в марте 2018 года. По данным опроса, 73% немцев отметили, что отношения с США плохие, что на 17% больше чем в 2017 году.

Считается, что ухудшению отношений в значительной мере способствовал приход к власти в США Дональда Трампа, который стал активно критиковать Германию за то, что страна не платит положенные 2% в общий бюджет НАТО. Трамп даже дал понять, что США сократят свое военное присутствие в Германии и перебазируют часть военных в Польшу. Это серьезно обеспокоило европейских союзников.

Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью немецкому таблоиду Bild подчеркнул, что переброска американских войск из Германии в Польшу будет нарушением Основополагающего акта Россия — НАТО. Он запрещает размещение «субстантивного» количества военных НАТО вблизи границ России.

Противоречия растут

США и Германия оказались по разные стороны баррикад и в связи с иранской сделкой по ядерной программе. В то время, как Трамп демонстративно вышел из нее в 2018-м, Германия придерживается соглашения. Эта страна, хотя и с оговорками, поддерживает российский газопровод «Северный поток — 2», что стало головной болью для Трампа. Он неоднократно намекал Меркель, что Германия слишком зависит от российского газа, но понимания у канцлера не нашел.

Экономические отношения Германии и США также далеки от идеала: часть ответственности за ухудшение экономической ситуации в ФРГ мог бы взять на себя Дональд Трамп, который ввел ограничения для Канады и ЕС на импорт стали в США, в том числе из Германии.

«Антидемпинговые решения» Трампа, как он их называл, поставили под угрозу сокращения тысячи рабочих мест. Европейские чиновники и Меркель выражали свое возмущение решением президента США. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение Трампа «вопиющим вмешательством с целью защиты американской промышленности».

Ограничения способствовали ухудшению ситуации в германской экономике. Индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) Германии в сентябре, по предварительной оценке, обвалился до минимума почти за семь лет. С уровня августа в 51,7 пункта до 49,1. Известно, что показатели выше 50 пунктов указывают на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Многие в Германии сегодня ностальгируют по временам президента-демократа Барака Обамы, при котором отношения двух стран цвели пышным цветом. Меркель не скрывала симпатий к Обаме, тот всегда отвечал ей взаимностью. На совместных фото они всегда улыбались. Правда, это не мешало американским спецслужбам прослушивать телефон германского канцлера.

О прослушивании частного мобильного телефона Меркель стало известно в 2013 году от бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. Кроме этого в 2014 году появилась и информация об американском «кроте» в немецких спецслужбах. Немецкая пресса сообщила, что один из сотрудников разведки исправно снабжал американские спецслужбы материалами о расследовании, касающемся прослушки немецких политиков. Согласно опросу журнала Spiegel, в то время 57% опрошенных хотели, чтобы Германия была более независима от США в проведении своей политики.

По иронии судьбы, такие времена бывали, и, несмотря на «холодную войну», Германия действовала во внешней политике и без оглядки на США. В начале 1980-х годов Германия смогла выдержать давление Вашингтона, который всячески препятствовал сделке «трубы в обмен на газ» с СССР. Тогда речь шла о поставках в СССР труб большого диаметра, в обмен на поставки в Европу газа. Экономическое противостояние вылилось в политическое. Руководителем ФРГ в то время был канцлер Вилли Брандт, который отошел от политики своего предшественника Конрада Аденауэра и пошел на заключение соглашений с СССР.

Времена Брандта давно канули в лету, и хотя часть немцев вспоминает о них с ностальгией, в сегодняшней ситуации подобное вряд ли возможно. Несмотря на поддержку Германией ядерной сделки, Берлин делает мало в практическом отношении, чтобы ее сохранить. Инициативу перехватывает президент Франции Эмманюэль Макрон, который пытается демонстрировать независимость во внешней политике, однако не может стать «вторым Шарлем де Голлем».

Что же касается Меркель, то канцлер вряд ли готова к долгому противостоянию с президентом США. В последние месяцы у нее были проблемы со здоровьем, а уже в 2021 году, она собирается уйти из политики. Но окажись у власти в США не Трамп, а другой человек, не факт, что отношения Германии и США станут лучше, уверен опытный немецкий дипломат Ишингер. Называя Трампа «доминирующим фактором» в трансатлатническом партнерстве в беседе с Politico, он не считает, что после Трампа все вернется к «статус-кво».

О роли США в Германии скоро вновь вспомнят на торжествах, посвященных 30-летию падения Берлинской стены в ноябре этого года. Сегодня на ее остатках красуется граффити целующихся Леонида Брежнева и лидера ГДР Эриха Хоннекера. Надпись под рисунком гласит: «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви».

Возможно, через много лет кто-нибудь нарисует рядом Меркель и Трампа, но надпись будет короче: «Дай мне выжить».