«Уступка и компромисс»: кому не нравится «формула Штайнмайера»

В сравнении с первоначальной редакцией минских соглашений «формула Штайнмайера» является уступкой. Такое мнение выразил в эфире Первого канала министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это уже компромисс и уступка. Из-за этого никакого «плана Б» по минским соглашениям не может быть», — подчеркнул глава МИД России.

Лавров отметил, что изначально минские соглашения подразумевали, что выборы в регионе пройдут после принятия закона об особом статусе Донбасса и закрепления этого положения в украинской конституции.

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Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее в ходе обсуждения соглашений отказался предоставить Донбассу особый статус, добавил российский министр. По его словам, причиной тому была неуверенность Порошенко в результате голосования донбассцев.

Лавров подчеркнул, что подобный подход является «антиправовым и контрпродуктивным». Поэтому бывший тогда министром иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил свою «компромиссную формулу».

1 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера» контактной группой по Украине. Документ подразумевает проведение выборов на востоке Донбасса и может стать прологом для встречи в нормандском формате с участием президентов Путина и Зеленского. Однако реализация договоренностей потребует изменений в Основной закон страны, и Зеленскому необходимо будет искать союзников, так как конституционного большинства у президентской партии нет.

«Формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе [Донбасса], которого еще нет», — сказал Зеленский. Подпись под документом поставил глава контактной группы с украинской стороны экс-президент Украины Леонид Кучма.

Журналисты и эксперты опубликовали в Сети полный текст подписанного сторонами документа. Согласно «формуле», Украина должна принять специальный закон, по которому на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик пройдут выборы под контролем представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

В день проведения выборов вступит в силу на временной основе закон об особом статусе Донбасса. На постоянную основу он перейдет после публикации организацией доклада о том, прошли ли выборы и отвечают ли они требованиям демократии. Известно, что в тексте отсутствуют упоминания о выводе войск или передаче контроля над границей Украине.

В Кремле позитивно отреагировали на согласование Киевом «формулы Штайнмайера», которая может привести к урегулированию конфликта в Донбассе. Москва рассчитывает, что после названного события все стороны будут работать над проведением саммита в «нормандском» формате.

«Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам кремлевского пресс-секретаря, принятие «формулы» является важным и позитивным шагом, который выполнен в рамках реализации минских соглашений. Песков также напомнил, что «формула Штайнмайера» была в свое время принята всеми участниками нормандской четверки, в том числе Украиной.

Подписание «штайнмайеровской» формулы вызвало на Украине неоднозначную реакцию. Глава фракции «Батьковщина» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко назвала документ угрозой для суверенитета страны.

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Ирина Геращенко заявила, что принятие формулы — «ловушка Кремля», в которую Россия хочет «затянуть Украину». В свою очередь, бывший президент Порошенко написал в своем фейсбуке, что подписание документа может повлечь за собой снятие санкций с Российской Федерации.

«Мы подчеркиваем, что никогда не пойдем на это, мы солидаризируемся с теми акциями и призывами, которые сегодня звучат среди ветеранов, мы не дадим разрушить украинское государство», — пишет экс-президент.

Военный конфликт в Донассе начался весной 2014 года, когда после госпереворота в Киеве и в ответ на захват активистами административных зданий в регионе украинские власти начали так называемую «антитеррористическую операцию» (АТО).

Длящийся уже более пяти лет конфликт унес жизни более 13 тыс. человек, порядка полутора миллионов жителей региона бежали из региона в Россию, другие области Украины и на Запад.

Москва отрицает обвинения в агрессии, а Киев признавал, что юридически не может доказать присутствие российских военных в Донбассе.