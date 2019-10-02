Подмена понятий: Путин рассказал о либерализме

Корреспондент американского телеканала NBC News, модератор пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», проходящего в эти дни в Москве, Кир Симмонс исказил слова президента России Владимира Путина о схождении на нет либеральной демократии – об этом заявил сам российский лидер.

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Диалог начался с вопроса журналиста о том, что Путин в интервью изданию Financial Times рассказал о конце либерализма и – значит — прекращения западного образа ведения бизнеса. В ответ на это Путин указал, что не говорил такого и что сотрудник американского СМИ слишком вольно трактовал слова президента России.

«Так интерпретируют те, кто хотят думать, что мы вот таким образом выстраиваем свою политику на основе того, что вы сейчас сказали. Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Не было этого сказано. Откуда вы это взяли? Вот это очень частая подмена одного понятия другим. Сначала идет подмена, а потом осуждение на фоне этой ложной информации», — пожурил политик модератора РЭН.

Далее он пояснил: смысл сказанной в интервью FT фразы заключался в том, что либеральная модель не имеет права на доминирование и насаждение, и либерализм не имеет права считать себя единственно верным в мире, который развивается комплексно и выглядит гораздо разнообразнее, передает РИА «Новости».

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков со своей стороны указал на странное поведение американских СМИ в целом, когда дело касается либеральных идей.

«Создается ощущение, что СМИ США способны задавать Путину только один и тот же вопрос. Видимо, для них важно не столько получить ответ, сколько в который раз задать свой бессмысленный вопрос. Это и есть пропаганда: тупо твердить и спрашивать одно и то же», — написал сенатор в твиттере.

Искомое интервью редактору FT Лайонелу Барберу Путин дал в преддверии саммита G20 в японской Осаке.

«Современная так называемая либеральная идея, она, по-моему, себя просто изжила окончательно. По некоторым ее элементам — наши западные партнеры признались, что некоторые ее элементы просто нереалистичны: мультикультурализм там и так далее. <…> Традиционные ценности стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея, которая, на мой взгляд, прекращает свое существование, действительно», — сказал среди прочего российский президент.

Это заявление произвело фурор на Западе. Так, председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что категорически не согласен с такой точкой зрения. Об этом говорится в обращении Туска на сайте Евросовета.

По его словам, изжила себя не либеральная идея, а «авторитаризм, культ личности и олигархия», даже несмотря на их кажущуюся порой эффективность.

«Тот, кто говорит, что либеральная демократия устарела, также утверждает, что устарели свободы, устарело верховенство права и устарели права человека», — подчеркнул Туск.

Туск подчеркнул, что международная арена не может превратиться буквально в арену, где «сильный будет диктовать свои условия слабому», а эгоизм будет довлеть над солидарностью, «и где националистические эмоции будут превалировать над здравым смыслом».

Более того, он выразил мнение, что мировое сообщество должно стремиться к установлению «справедливого мирового порядка», передает ФАН.

Президент США Дональд Трамп согласился в оценке Путина ситуации с либерализмом. Отвечая на вопрос журналистов по итогам саммита G20, глава Белого дома отметил, что упадок в Лос-Анджелесе доказывает правоту Путина в отношении либерализма.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет Евросоюз в установленный срок «назло» Путину. Об этом сообщает The Telegraph. По его словам, таким образом Британия докажет Путину ценность либерализма.

Он также добавил, что отказ Британии от Brexit или проведение нового референдума сделает демократию «посмешищем». Джонсон подчеркнул, что либерализм не только жив, но и обеспечивает западным странам «процветание», передает НСН.

Глава канадского МИДа Христя Фриланд начала выступление на конференции по Украине, где присутствовал украинский президент Владимир Зеленский, с цитаты Путина.

В начале выступления министр заметила, что мало кто из присутствующих ожидает, что она начнет с цитаты этого человека.

«В преддверии «Большой двадцатки» он (Владимир Путин. — Газета.Ru) дал интервью моему альма-матер, Financial Times, в котором объявил, что либеральная идея изжила себя», — сказала Фриланд.

Она добавила, что Канада осуждает это заявление, а премьер страны Джастин Трюдо защищает идеи либерализма не только внутри страны, но и по всему миру.