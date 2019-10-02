«Мы сами будем решать»: в ДНР и ЛНР отказались от условий Зеленского

Подписание «формулы Штайнмайера» означает, что все стороны, в частности Киев, признают, что народ Донбасса имеет право самостоятельно определять свою судьбу, заявили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник. В связи с этим они призвали украинского президента Владимира Зеленского не ставить им никаких условий.

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«Когда он [Зеленский] говорит, что выборы в Донбассе пройдут только тогда, когда Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», — заявили чиновники.

Пушилин и Пасечник подчеркнули, что ДНР и ЛНР будут «продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению».

Формула, названная именем в прошлом главы МИД ФРГ, а ныне федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, была согласована членами Контактной группы накануне. Документ гарантирует самопровозглашенным республикам особый статус, который подразумевает их автономность.

«Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция, и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», — говорится в опубликованном заявлении политиков.

Согласно «формуле Штайнмайера», сначала особый статус предоставляется ДНР и ЛНР на временной основе в день местных выборов. Но после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования, особый статус этому региону Украины должен быть предоставлен на постоянной основе.

Вместе с тем выборы могут пройти только при полном разведении войск от линии соприкосновения. Кроме того, ранее Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит полный контроль над границей с Россией, с чем не согласны республиканские власти.

Особый статус, за который республики борются уже пять лет, предполагает, что с избранными главами республик будут считаться в Киеве. В частности, руководители прокуратуры и судов должны назначаться при участии органов местного самоуправления. Равно как и стратегия экономического развития регионов должна быть определена совместно с местной властью. При этом Украина, согласно условиям особого статуса, обязана оказывать экономическую поддержку регионам, прописывая в бюджете «защищенные» расходы на их содержание.

Пушилин и Пасечник в своем заявлении также добавили, что Зеленский ранее анонсировал принятие «некоего нового закона об особом статусе».

«Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя», — считают главы республик. Они требуют, чтобы любые изменения закона об особом статусе были с ними согласованы.

«В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны», — предупредили в Донбассе.

Кроме того, республиканские власти призвали украинского лидера вступить в прямой диалог с ними. «Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления», — заключили Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После того как члены Контактной группы согласовали «формулу Штайнмайера», Владимир Зеленский на специальном брифинге сообщил, что новый закон об особом статусе должен быть изменен в соответствии с положениями формулы. Он добавил, что такой закон будет принят парламентом до конца года после обсуждения с общественностью, передает ТАСС.

Если в России этот шаг оценили как положительный сдвиг в решении конфликта в Донбассе, то на Украине прошли акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера». Так, по данным местных СМИ, украинцы устроили митинги в Запорожье, Мариуполе, Харькове, Черновцах и Львове.