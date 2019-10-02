«Отнять вторую поправку»: Трамп обвинил демократов в госперевороте

Президент США Дональд Трамп заявил, что процедура импичмента, запущенная в его отношении — это переворот. Об этом он написал в своем твиттере.

«По мере того, как я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что происходящее — это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, <...> их данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки», — заявил американский лидер.

Трамп также подчеркнул, что импичмент в случае успеха «отберет» у американцев вторую поправку к Конституции, гарантирующую право на владение и ношение оружия для граждан. Он выразил опасение, что «переворот» также отберет у американцев религию, армию и стену на мексиканской границе.

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Тремя днями ранее президент США опубликовал в своем твиттере видеообращение по поводу импичмента.

«То, что происходит сейчас, это одно грандиозное надувательство в истории американской политики. Демократы хотят отобрать ваше оружие, ваше здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все. Мы никогда не позволим этому случиться», — заявил Трамп.

По словам лидера США, члены Республиканской партии стараются «осушить болото» в американской верхушке. Он подчеркнул, что «борется за права американцев», и на кон поставлена вся страна.

Наконец, Трамп заверил граждан, что не позволит демократам остановить его и преодолеет этот политический кризис.

Импичмент Трампа был запущен после сообщения газеты The Washington Post и других СМИ о разговоре президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По заявлению сотрудника разведслужбы США, Трамп якобы мог оказывать давление на Зеленского, требуя провести расследование в отношении Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США от Демпартии Джо Байдена.

Подконтрольная Демократической партии палата представителей конгресса во главе с Нэнси Пелоси вскоре после этого объявила об импичменте Трампа, пишет ФАН. Вечером 25 сентября на фоне скандала Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского.

В стенограмме телефонного разговора можно прочитать, что президент США просит возобновить расследование по делу Байдена. Стоит отметить, что американский минюст не обнаружил в записи фактов давления со стороны Трампа.

При этом стенограмма представляет собой не дословную расшифровку, а запись беседы офицерами-стенографистами. Информатор при этом рассказал, что стенограмму удалили из системы общего пользования и загрузили в отдельную систему для хранения и обработки секретной информации.

Зеленский и Трамп также раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель за отсутствие помощи Украине. Кроме того, украинский президент напомнил Трампу, что тот позвонил поздравить его, когда он выиграл президентские, а затем парламентские выборы: «Я думаю, что должен чаще участвовать в выборах, чтобы вы мне больше звонили и мы могли бы чаще говорить по телефону». Американский лидер в ответ посмеялся.

Кроме того, комитет по разведке палаты представителей США обязал адвоката Трампа — экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани — предоставить все документы, связанные с «Укргейтом».

В соответствующем документе сказано, что необходимо предоставить все данные о контактах двух лидеров и другие бумаги, имеющие отношение к делу. Материалы будут приобщены к расследованию и изучены — чтобы точно сказать, есть ли основания для отставки Трампа.

При этом Минюст США в расшифровке разговора Трампа и Зеленского ничего противозаконного не обнаружил.

Практика публикации переговоров на высшем уровне дурно влияет на имидж США как государства, полагает директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«Если это будет регулярно происходить в США, то с ними скоро никто дела иметь не будет. Никто не будет рассчитывать на откровенные переговоры и разговоры. Политическим деятелям нужно оставить свободу вести откровенные беседы, которые не предназначены для прессы, для других политиков, но без которых решение острых вопросов невозможно»,

— заявил американист в разговоре с НСН.