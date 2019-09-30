Не утонул в русском скандале: почему Австрия выбрала Курца

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах с результатом 38,4%, сообщает МВД Австрии.

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На втором месте социал-демократическая партия (СДПА) — 21,5%. Правая Австрийская партия свободы, которая в прошлом состояла в правительственной коалиции с АНП, набрала 17,3%. На четвертом и пятом местах расположились «Зеленые» (12,4%) и «Новая Австрия» (7,4%).

«Мы безумно благодарны, это невероятный результат, мы чрезмерно счастливы и сделаем все, чтобы с уважением отнестись к этому доверию избирателей. Мы сделаем то, что обещали: мы будем вести переговоры со всеми партиями, которые представлены в парламенте. Мы постараемся добиться взаимоуважительного сотрудничества всех партий, чтобы работать во благо Австрии», — заявил Курц после обнародования первых результатов голосования.

Результат, действительно, значительный — во время прошлого голосования АНП набрала около 31%. А с учетом того, что привело к развалу коалиции весной 2019 года, итоги нынешнего голосования, действительно, можно считать выдающимися.

В конце мая в австрийской политике разразился скандал, который стоил кресла вице-канцлеру Хайнцу-Кристиану Штрахе (Партия свободы). Он оказался впутан в достаточно темную историю. Весной австрийские СМИ опубликовали видео, главными участниками которого стали бывший вице-канцлер и некая девушка, представившаяся племянницей некоего крупного российского бизнесмена Аленой Макаровой. С ней Штрахе встречался на Ибице и обсуждал получение помощи на выборах.

Доказать связи «русской миллионерши» с Москвой, впрочем, не удалось, а позже австрийские СМИ и вовсе писали, что роль девушки сыграла боснийская студентка, хорошо владеющая русским языком. Однако Штрахе был вынужден подать в отставку.

Скандал должен был рикошетом ударить по Курцу и Австрийской народной партии — по крайней мере, именно на это рассчитывала оппозиция, требуя от канцлера подать в отставку. Курц тогда ушел, и нынешнюю победу АНП можно назвать триумфальным возвращением во власть.

Себастьяну Курцу в мае помогла определенная политическая дальновидность — он вовремя дистанцировался от ситуации внутри развалившейся коалиции и пошел на перевыборы, чтобы подтвердить мандат на свой политический курс.

«Скандал и последующий распад коалиции не только не повредили Курцу, но и усилили поддержку его партии», — пишет европейская редакция Politico.

Теперь же Курц, заявляя о планах проводить консультации с другими партиями по вопросу возможного формирования коалиции, стоит перед весьма сложным выбором, отмечает австрийское издание The Local.

Достаточно нейтральным — с политической точки зрения (после шумихи вокруг объединения с правыми), и логичным — с позиции чаяний избирателей могла бы стать коалиция с «Зелеными», тем более что экологическая повестка сейчас популярна у австрийского населения (да и 12,4% электоральных предпочтений игнорировать нельзя). Более того, обе политические силы уже имеют опыт политического сотрудничества на местном уровне — в Тироле и Зальцбурге.

Однако лидер «Зеленых» Вернер Коглер заявил 29 сентября, что партии еще только предстоит обсудить, имеет ли смысл создавать коалицию на национальном уровне.

Опросы общественного мнения социологического института Sora показывают, что избиратели обеих партий скептически относятся друг к другу. Только 20% сторонников консерваторов хотят видеть свою партию в союзе с «Зелеными». В свою очередь, только 32% «зеленых» выступают в поддержку союза с АНП.

У партии Курца еще есть возможности сформировать правительство с социал-демократами, что тоже логично — создать коалицию из двух партий, набравших наибольшее количество голосов избирателей. Расклад для Австрии не в новинку — ранее такая коалиция уже работала в политической истории страны.

Однако у СДПА на этот раз есть свои проблемы — на этих выборах она получила 22% голосов, и это один из худших результатов партии за последние годы. Именно этот факт — видимое снижение поддержки со стороны населения — делает социал-демократов не слишком удобными для Курца партнерами.

Учитывая, что союз с Партией свободы исключен, канцлеру придется долго вести переговоры о формировании кабмина. В прессе как вариант обсуждается и формирование кабинета в одиночестве, что означает создание правительства меньшинства. Минус здесь очевиден — такой кабинет явно не будет отличаться устойчивостью.

Независимо от того, с кем войдет в коалицию Курц, его победа — позитивная новость для Москвы. Он известен хорошим отношением к России и поддерживает снятие санкций.

Хотя Австрия как член ЕС и присоединилась к ограничениям против российской экономики в связи с ситуацией на Украине, Курц выступал за активный диалог с Москвой.

The Washington Post также напоминает, что австрийский канцлер занял не слишком жесткую позицию в «деле Скрипаля».

Экс-глава австрийского МИДа Карин Кнайсль сообщила, что хочет «держать каналы коммуникации с Россией открытыми и видит себя как мост между Востоком и Западом».

Относительно нейтральная реакция Австрии на ситуацию вокруг «дела Скрипаля» вызвала критику в европейских политических кругах. Так, в ФРГ высокопоставленный представитель парламентской группы Христианско-демократического союза (ХДС) Германии заявлял, что Австрия не должна «закрывать глаза» на «клептократию» в России.

Однако отношения Австрии с ЕС после новой победы Курца также могут улучшиться, поскольку у консерваторов больше не будет «токсичного» партнера в лице ультраправых.