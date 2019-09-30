Не хватило места: Шредера не пустили на прощание с Шираком

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер хотел бы присутствовать на поминальной службе по экс-президенту Франции Жаку Шираку, но его просьба о приглашении была отклонена, пишет Spiegel.

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На панихиду, которая прошла в церкви Святого Сульпиция в 6-м округе Парижа, съехались многие известные политики, в том числе — президент России Владимир Путин. Но приглашение Шредера отклонил протокольный отдел Елисейского дворца.

Французские власти объяснили это тем, что в храме не слишком много места, поэтому на церемонии присутствует очень ограниченное число гостей. Впрочем, немецкие СМИ не исключают, что произошло недоразумение, поскольку, по некоторым данным, место для бывшего немецкого лидера было зарезервировано.

Похоронен Ширак будет на кладбище Монпарнас.

Кроме Путина, церемонию посетили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Италии Серджо Матарелла, премьер-министр Ливана Саад Харири, и.о. премьер-министра Бельгии Шарль Мишель, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Еврокомиссии Жан-Колд Юнкер и многие другие.

Главы Белого дома Дональда Трампа в Париже не было.

«Президент Дональд Трамп объявил, что американская делегация во Франции будет присутствовать на похоронах Жака Ширака, президента Французской Республики, 30 сентября 2019 года. Уважаемая Джейми Маккорт, посол США по Франции и Монако, будет возглавлять делегацию», — говорится в сообщении администрации президента США.

Также на церемонии присутствовал нынешний президент Франции Эммануэль Макрон.

«Ширак боролся за независимую и гордую Францию, способную решительно выступить против необоснованного военного вмешательства.

Именно таким образом он в 2003 году выступил против того, чтобы проводилась интервенция в Ирак без мандата ООН. Он стремился к прекращению войны в бывшей Югославии, содействовал обеспечению мира и безопасности в Ливане», — так Макрон говорил о Шираке в телеобращении к нации по поводу кончины экс-президента.

На панихиде Путин и Макрон провели краткую беседу. Общение длилось около двух минут, после чего российский президент направился к автомобилю. Содержание разговора пока неизвестно, передает НСН.

Жак Ширак, возглавлявший страну с 1995 по 2007 год, скончался 26 сентября на 87-м году жизни. Причины смерти пока не называются.

Убежденный «голлист», последователь идей Шарля де Голля, Ширак как активист пришел во французскую политику в 1965 году.

Его первым правительственным постом стала должность министра сельского хозяйства в правительстве президента Жоржа Помпиду, после смерти которого Ширак возглавил голлистский «Союз демократов в поддержку республики».

Парижане запомнили Ширака как мэра. На этом посту он находился с 1977 по 1995 год, и жители французской столицы характеризовали его как демократичного лидера. Как рассказывал один из российских актеров, посетивших прием в парижской мэрии в 1990-е годы, Ширак сам разливал вино и угощал гостей.

В 1995 году Ширак был избран главой Франции, и время его президентства запомнилось продолжением независимого курса страны и дистанцированием от США.

Ширак считал, что таким образом он остается верным советам почитаемого им де Голля.

Общение с Шираком ценил президент России Владимир Путин, который рассказывал в одном из интервью, что экс-президент Франции вызывал у него наибольшее уважение. Он обращался к опыту Ширака в своих интервью и даже напомнил в одном из них, что инициатива Эммануэля Макрона по созданию общеевропейской армии лишь «реанимирует» идею Ширака.

Путин и Ширак были давно знакомы, и их личные и политические отношения укрепились в 2003 году, когда Франция, Германия и Россия вместе выступили против вторжения США в Ирак.

Как-то во время вручения Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Ширак процитировал первую строчку стихотворения Федора Тютчева «Умом Россию не понять». В приветственной речи, он подчеркнул, что «без богатой российской культуры Европа была бы ущербным континентом».