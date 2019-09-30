С Путиным, но без Трампа: в Париже прощаются с Шираком. ОНЛАЙН

Не будет на церемонии и лидера праворадикальной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Хотя она достаточно тепло отзывается о покойном, родственники Жака Ширака не хотят видеть политика не похоронах.
«Несмотря на все разногласия с Жаком Шираком, его очень уважали заморские территории Франции, он был президентом, способным противостоять безумию войны в Ираке», — написала Ле Пен в твиттере.
Отсутствие лидеров Украины и США в Париже лишает их возможности встретиться с Макроном, что могло бы быть важно в контексте скандала, разразившегося на прошлой неделе вокруг разговора Зеленского и Трампа, в котором они сошлись во мнении, что Франция и Германия «делают недостаточно» для поддержки Киева.
Элементы «похоронной дипломатии» все же нельзя сбрасывать со счетов.
А вот глав Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа сегодня в Париже не будет.
«Президент Дональд Трамп объявил, что американская делегация во Франции будет присутствовать на похоронах <…> Жака Ширака, президента Французской Республики, 30 сентября 2019 года. Уважаемая Джейми Маккорт, посол США по Франции и Монако, будет возглавлять делегацию», — говорится в сообщении Белого дома, распространенном в воскресенье, 29 сентября.
По сообщениям информагентств, Владимир Путин уже прибыл в Париж.
Сегодня, 30 сентября, во Франции объявлен день национального траура. На панихиде в церкви Сен-Сюльпис, разумеется, будет присутствовать и нынешний президент Франции Эммануэль Макрон.
Кроме Путина, церемонию посетят премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Италии Серджо Матарелла, премьер-министр Ливана Саад Харири, и.о. премьер-министра Бельгии Шарль Мишель, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Еврокомиссии Жан-Колд Юнкер и многие другие.
О планах Владимира Путина посетить Париж для участия в церемонии прощания с Жаком Шираком сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В июне 2019 года Путин дал интервью британской Financial Times, в котором называл Ширака настоящим интеллектуалом и профессором.
«Я был очень серьезно впечатлен бывшим президентом Франции Шираком. <…> Когда он был президентом, у него было свое мнение по каждому вопросу, он умел его отстаивать и всегда уважал мнение своих партнеров», — говорил российский лидер.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru».
Сегодня Франция и весь мир прощается с экс-президентом Франции Жаком Шираком, стоявшим во главе государства с 1995 по 2007 года.
Панихида проходит в церкви Сен-Сюльпис, а похоронен Ширак будет на кладбище в парижском районе Монпарнас. Церемония прощания прошла накануне, 29 сентября, в Доме инвалидов.
Похороны бывшего французского лидера посетят около 30 мировых политиков, в том числе Владимир Путин.
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