С Путиным, но без Трампа: в Париже прощаются с Шираком. ОНЛАЙН

Не будет на церемонии и лидера праворадикальной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Хотя она достаточно тепло отзывается о покойном, родственники Жака Ширака не хотят видеть политика не похоронах.

«Несмотря на все разногласия с Жаком Шираком, его очень уважали заморские территории Франции, он был президентом, способным противостоять безумию войны в Ираке», — написала Ле Пен в твиттере.