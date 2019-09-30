С Путиным, но без Трампа: в Париже прощаются с Шираком. ОНЛАЙН

Во Франции проходят похороны экс-президента Жака Ширака — онлайн

Во Франции прощаются с экс-президентом Жаком Шираком, скончавшимся 26 сентября на 87-м году жизни. Он будет похоронен в Париже на кладбище в районе Монпарнас. Панихиду посетят около 30 мировых лидеров, среди них — Владимир Путин. А вот Дональда Трампа на церемонии не будет, как и президента Украины Владимира Зеленского. Как мир прощается с экс-лидером Франции и о чем будут говорить политики, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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12:39

Не будет на церемонии и лидера праворадикальной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Хотя она достаточно тепло отзывается о покойном, родственники Жака Ширака не хотят видеть политика не похоронах.

«Несмотря на все разногласия с Жаком Шираком, его очень уважали заморские территории Франции, он был президентом, способным противостоять безумию войны в Ираке», — написала Ле Пен в твиттере.

12:30

Отсутствие лидеров Украины и США в Париже лишает их возможности встретиться с Макроном, что могло бы быть важно в контексте скандала, разразившегося на прошлой неделе вокруг разговора Зеленского и Трампа, в котором они сошлись во мнении, что Франция и Германия «делают недостаточно» для поддержки Киева.

Элементы «похоронной дипломатии» все же нельзя сбрасывать со счетов.

12:17

А вот глав Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа сегодня в Париже не будет.

«Президент Дональд Трамп объявил, что американская делегация во Франции будет присутствовать на похоронах <…> Жака Ширака, президента Французской Республики, 30 сентября 2019 года. Уважаемая Джейми Маккорт, посол США по Франции и Монако, будет возглавлять делегацию», — говорится в сообщении Белого дома, распространенном в воскресенье, 29 сентября.

12:14

По сообщениям информагентств, Владимир Путин уже прибыл в Париж.

12:06

Сегодня, 30 сентября, во Франции объявлен день национального траура. На панихиде в церкви Сен-Сюльпис, разумеется, будет присутствовать и нынешний президент Франции Эммануэль Макрон.

12:00

Кроме Путина, церемонию посетят премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Италии Серджо Матарелла, премьер-министр Ливана Саад Харири, и.о. премьер-министра Бельгии Шарль Мишель, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Еврокомиссии Жан-Колд Юнкер и многие другие.

11:55

О планах Владимира Путина посетить Париж для участия в церемонии прощания с Жаком Шираком сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В июне 2019 года Путин дал интервью британской Financial Times, в котором называл Ширака настоящим интеллектуалом и профессором.

«Я был очень серьезно впечатлен бывшим президентом Франции Шираком. <…> Когда он был президентом, у него было свое мнение по каждому вопросу, он умел его отстаивать и всегда уважал мнение своих партнеров», — говорил российский лидер.

11:50

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru».

Сегодня Франция и весь мир прощается с экс-президентом Франции Жаком Шираком, стоявшим во главе государства с 1995 по 2007 года.

Панихида проходит в церкви Сен-Сюльпис, а похоронен Ширак будет на кладбище в парижском районе Монпарнас. Церемония прощания прошла накануне, 29 сентября, в Доме инвалидов.

Похороны бывшего французского лидера посетят около 30 мировых политиков, в том числе Владимир Путин.

«Газета.Ru» следит за траурными мероприятиями в Париже в режиме онлайн.