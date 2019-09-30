«Задачи иные»: Захарова объяснила реакцию Лаврова на демарш США

У главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова не было искушения «развернуть самолет над Атлантическим океаном» во время полета на Генеральную ассамблею ООН после отказа американских властей выдать визы ряду российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на «Первом».

«Сейчас задачи совершенно иные, как раз минимизировать, нивелировать тот заряд и тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать», — заявила она.

По мнению Захаровой, сейчас ситуация отличается от 1999 года, когда бывший тогда премьер-министром РФ Евгений Примаков приказал развернуть самолет над Атлантикой. Таким образом он выразил протест против бомбардировок Югославии силами НАТО.

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24 сентября стало известно, что десять российских делегатов не получили визы в США для участия в работе ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Среди них — председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также заявил, что США отказали ему в визе для участия в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Он также отметил, что «привык к неадекватности санкционных действий США», поэтому не стал выяснять, по какой причине ему не позволили прилететь на территорию Соединенных Штатов. Стоит добавить, что Рогозин находится в американскими и европейскими санкционных списках.

Спустя два дня глава МИД РФ Сергей Лавров предложил перенести все международные мероприятия из США в другие страны. По его мнению, вероятно пришло время перенести мероприятия, в которых участвуют иностранные лидеры, на более устойчивые площадки. Он также рассказал, что российская сторона сделала все для получения визы, но ей все равно было отказано.

28 сентября Лавров обсудил ситуацию с госсекретарем США Майком Помпео. Российский министр отметил, что сложившееся положение дел является неприемлемым, а также препятствующим двустороннему диалогу.

Кроме того, Лавров назвал ситуацию позором для США. Газете «Коммерсант» он также рассказал, что в прошлом году Москва пошла навстречу Вашингтону, разрешив приехать в РФ сенатору Рону Джонсону, находящемуся под санкциями.

Министр заявил, что отказ американцев выдать визы представляет собой не что иное, как «печальную демонстрацию американской исключительности». В ответ на демарш Госдепа российский министр пообещал устроить «сюрприз».

«Конечно, мы резко отреагируем, постараемся ответить. Такое хамство терпеть нельзя», — добавил Лавров.

Как сообщает ФАН, в Госдепартаменте США прокомментировали невыдачу виз российским дипломатам.

«Мы оцениваем каждое заявление на получение визы в каждом конкретном случае в соответствии с действующим законодательством и обязательствами. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению с штаб-квартирой ООН», — заявили в Госдепе.

Американские дипломаты подчеркнули, что «визовые документы являются конфиденциальными в соответствии с американским законодательством». Причину отказа россиянам в визах они не назвали.

Экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в разговоре с НСН назвал инцидент политической провокацией, демонстрирующей отношение США к международному праву.

«Это политическая провокация, потому что существует конвенция между ООН и Соединенными Штатами, в соответствии с которой США берут на себя обязательство пропускать всех тех сотрудников, которые едут на сессию Генеральной ассамблеи ООН, беспрепятственно. Тем самым, они грубейшим образом нарушают свои собственные обязательства. Это показатель того, как США относятся к международному праву. Наплевательски относятся», — возмутился эксперт.

Еще в апреле 2019 года МИД России обвинил США в манипуляциях с визами для российских дипломатов, работающих в ООН. «Снова вынуждены обратить внимание на то, что

США недобросовестно выполняют свои обязательства в качестве места размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и даже используют такое положение в собственных корыстных внешнеполитических целях», — заявили в МИДе.

В марте 2018 года российский постпред Василий Небензя обвинил США в злоупотреблении правами государства, принимающего штаб-квартиру ООН. Он подчеркнул, что статус персонала постпредств на территории США регулируется конвенцией об иммунитетах ООН.

«Таким образом, высылку российских дипломатов, так же, как и другие недавние недружественные шаги — лишение доступа к российской дипсобственности, невыдача виз для сотрудников миссии и другие, — можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания», — заявил постпред.