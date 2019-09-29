«Звонить в Вашингтон опасно»: о чем предупредили в МИДе

Демократическая партия США «разоблачила себя» в ходе скандала вокруг разговора президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире передачи «Большая игра» на «Первом».

%«Мне кажется, что произошел, извините меня за это, может быть не совсем корректное сравнение, но оно очень емкое: мне кажется, у демократов американских, у людей, которые представляют либеральную точку зрения на международные отношения, политику и так далее, я не говорю про экономику, это другое, именно на политическую сферу, — мне кажется, у них произошел какой-то каминг-аут: они сами себя разоблачили», – заявила Захарова.

Представитель МИДа выразила удивление тем фактом, что раскрытие переговоров Трампа и Зеленского инициировали те же люди, которые «требовали растерзания» основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа «ровно за это же самое».

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Кроме того, Захарова подчеркнула, что секретные документы, выложенные на WikiLeaks, требовались мировому сообществу «для переоценки реальных преступных действий», которые власти США пытались «выдать за праведные».

Кроме того, официальный представительМИД РФ предложила опубликовать стенограммы телефонных разговоров экс-президента США Барака Обамы. Как сообщает ТАСС, она призвала США поделиться беседами Обамы с мировыми лидерами на международные темы.

«Мы с удовольствием все почитаем», — отметила Захарова, добавив, что все хотят посмотреть, как делается американская политика.

Она подчеркнула, что мировое сообщество интересуют некоторые международные конфликты, связанные с деятельностью Обамы на посту главы государства, в частности на Ближнем Востоке и на севере Африки.

Как сообщает ФАН, дипломат также заявила, что публикация Белым домом стенограммы разговора «в очередной раз показала», что с Вашингтоном вести переговоры опасно.

Скандальная публикация стенограммы президентской беседы «изменила картину мира», отметила представитель МИДа. «Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», – заявила она.

Двумя днями ранее Мария Захарова ответила на предположение спикера американского Конгресса Нэнси Пелоси о том, что Россия виновата в развернувшемся в США скандале.

«Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула «скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины», то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней»,

— передает слова Захаровой НСН.

Скандал вокруг телефонного разговора Зеленского с Трампом разгорелся в США после того, как газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что сотрудник разведслужбы США подал жалобу руководству в связи с неосторожным разговором Трампа по телефону.

Трамп якобы дал своему собеседнику некое «обещание». При этом 22 сентября кандидат на пост американского президента от демократов Джо Байден заявил, что необходимо срочно провести расследование этого случая.

Он заявил, что Трамп якобы приказал заморозить выплату средств Киеву. Однако сам президент США заявил, что «ничего не задерживал». «Мы заплатили военную помощь, насколько мне известно», — сказал Трамп. Кроме того, он обвинил Байдена во лжи избирателям.

МИД Украины отрицает заявления о давлении президента США на Зеленского. Сам президент Украины удивился тому, что опубликованы были и его слова тоже — а не только реплики Трампа.

В стенограмме телефонного разговора Трампа и Зеленского президент США просит возобновить расследование по делу Байдена. Стоит отметить, что американский минюст не обнаружил в записи фактов давления со стороны Трампа.

Однако стенограмма представляет собой не дословную расшифровку, а запись беседы офицерами-стенографистами. Информатор при этом рассказал в своем письме, что стенограмму удалили из системы общего пользования и загрузили в отдельную систему для хранения и обработки секретной информации.

Мария Захарова не просто так упомянула Джулиана Ассанжа. Основатель WikiLeaks был арестован в Лондоне после того, как Эквадор отказался предоставлять ему дипломатическое убежище. Ассанж провел в посольстве Эквадора почти семь лет. Известно, что его задержали по запросу США, которые обвиняют его в киберпреступлениях.

Когда в Белом доме журналисты спросили у президента США Дональда Трампа, что он думает об этой ситуации, политик неожиданно ответил: «Я не знаю ничего о WikiLeaks. Это не моя тема».

В 2016 хакеры взломали почту Национального комитета Демократической партии, а письма, предназначенные для внутреннего пользования, были опубликованы на WikiLeaks. Считается, что это нанесло непоправимый удар по репутации Хиллари Клинтон и ее шансам на успех в президентской гонке.