«Меркель ничего не делает»: как Зеленский оскорбил Германию

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре 25 июля с главой Белого дома Дональдом Трампом согласился с собеседником, что Берлин делает для Киева меньше, чем должен, и тем самым оскорбил ФРГ, пишет немецкое издание Der Spiegel.

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В том разговоре Трамп заявил, что Германия почти ничего не сделала для Украины.

«Они лишь говорят. Думаю, это то, о чем вы должны их спросить. Когда я разговаривал с Ангелой Меркель, она говорила об Украине. Но она ничего не делает», — сказал президент США.

«Вы абсолютно правы. На все 100%», — ответил украинский лидер.

После публикации текста этой беседы в Берлине выразили возмущение Зеленскому, указав, что на фоне критики президент Украины даже не намекнул на ту помощь, которую немецкая сторона оказала его стране.

«Однако именно канцлер Германии и бывший тогда главой МИД [Франк-Вальтер] Штайнмайер сделали все возможное для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта», — приводит ФАН слова лидера фракции Социал-демократической партии Германии в немецком правительстве Рольфа Мютцениха.

После начала скандала посол Украины в Берлине Андрей Мельник принялся делать попытки «сгладить ситуацию», например, он сразу же заявил, что на самом деле Зеленский ценит «огромное личное участие канцлера ФРГ» в жизни Украины.

Впрочем,

к Вашингтону немецкая сторона тоже имеет претензии, вернее – обвинения в использовании Украины в своих корыстных интересах.

Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини — Майя Косьянчич, пишет Politico.

Как отмечается, в Брюсселе уверены, что Украина с 2014 года постоянно получает поддержку. Кроме того, ей предоставляют финансирование.

«ЕС... мобилизовал более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ [на Украине], — добавила Косьянчич.

По ее словам, Евросоюз обозначил собственный уровень финансовой поддержки и продолжает тесно сотрудничать с американской стороной и другими союзниками для обеспечения защиты территориальной целостности Украины.

«За последние пять лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой ЕС, Украина достигла большего, чем за два десятилетия до этого», — указала сотрудник Еврокомиссии.

Интересно, что за три дня до данного скандала между Берлином и Киевом издание Deutsche Welle со ссылкой на данные правительства ФРГ писало, что с начала конфликта в Донбассе немецкая сторона предоставила Украине финансовую помощь на почти €1,4 млрд.

Чуть раньше стало известно, что

новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии ассамблеи.

Как сказано в заявлении, которое цитирует в фейсбуке глава делегации Лиза Ясько, Киев не будет подавать документы для участия в осенней сессии, которая должна пройти с 30 сентября по 4 октября.

«Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что украинские делегаты будут вести консультации с партнерами по ассамблее, чтобы найти общие подходы, позволяющие вернуть «ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе».

Это заявление противоречит неоднократно на всех уровнях власти произносимым словам о том, что Украина хочет оставаться надежным партнером Евросоюза.

Любопытно, что во вторник, 24 сентября,

президент США поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.

Распоряжение Дональд Трамп отдал исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвани. Оно было передано на межведомственном совещании в минобороны и госдепартамент в еще середине июля.

Стоит добавить, что издание Washington Post писало: Трамп в разговоре с высокопоставленным чиновником своей администрации заявил, что американская политика в отношении Украины не имеет никакого смысла, да к тому же вызывает раздражение российской власти, передает НСН.

«Позиция президента, в целом, что мы должны признать факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кому есть дело до украинцев?», — приводили американские СМИ слова главы Белого дома.