«У нас нет русофобии»: что глава Грузии хочет от России

Грузии необходимо идти по пути диалога и переговоров с Россией, чтобы решить существующие проблемы, уверена президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает РИА «Новости».

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«Когда у страны есть такие проблемы, как оккупированные территории, существует два пути: первый — это военный, от которого мы отказались, а второй — это путь дипломатии и переговоров. Нельзя, чтобы Грузия не пыталась использовать этот путь и была закрыта в себе», — так прокомментировала встречу министров иностранных дул России и Грузии Зурабишвили.

Кроме того, грузинский лидер поприветствовала реакцию Запада, который позитивно оценил факт прошедшей встречи глав МИД двух стран. Зурабишвили отметила, что «в Грузии нет русофобии».

Тем временем в ответ на слова президента Грузии в Госдуме ответили, что Россия настроена на построение конструктивного диалога с грузинской стороной. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, передает RT.

«Я с оптимизмом смотрю на выстраивание взаимоотношений между двумя государствами», — сказал Швыткин изданию, обратив внимание на то, что россияне относятся к грузинам дружелюбно и практически по-братски.

При этом российский парламентарий указал на то, что на диалог между странами негативно повлияла риторика некоторых грузинских радикалов. Вместе с тем он считает, что для налаживания контакта с российскими властями политика Грузии должна носить «постоянный и системный характер», а слова главы государства не должны «расходиться с делами».

Двумя днями ранее, 26 сентября, на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани. Их переговоры состоялись при содействии Швейцарии, которая в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси представляет интересы России в Грузии и Грузии в России.

Министры обсудили на встрече обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Кроме того, они обменялись мнениями относительно проблематики региональной безопасности.

«На встрече со стороны грузинской стороны был поднят вопрос деокупации грузинских территорий, разговор коснулся существующей обстановки безопасности и развивающихся процессов на оккупированных территориях, а также существующих грузино-российских проблемных вопросов», — приводит РИА «Новости» сообщение грузинского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в ходе брифинга в ООН Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не собиралась ссориться с Грузией. Если Тбилиси займет более конструктивную позицию в отношении Москвы, то авиасообщение может быть возобновлено, отметил российский министр.

«Когда мы принимали это решение [о прекращении авиасообщения России и Грузии], было объявлено, что это временная мера, и мы эту меру отменим, когда нормализуется ситуация, и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать», — обратил внимание Лавров.

Между тем в Тбилиси считают, что одна встреча не способна решить всех проблем, хотя эти переговоры и были необходимы.

Такое же мнение выразила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

«Это был верный шаг. Мы должны сделать все для того, чтобы конфликт был урегулирован мирным путем, без войны... Эти вопросы обсуждаются на Женевских дискуссиях, этот же вопрос рассматривался на встрече министров иностранных дел двух стран. Мы не можем и не будем сидеть сложа руки », — сказала грузинский политик.

Вместе с тем проведение переговоров между главами внешнеполитических ведомств поддержали и в США. «США приветствуют встречу России и Грузии, организованную Швейцарией. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии и призываем прекратить незаконную оккупацию и снизить напряженность вдоль административной границы», — написала официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в твиттере.

Стоит отметить, что, начиная с 2008 года, когда Россия признала независимость двух бывших грузинских автономий — Абхазии и Южной Осетии – отношения между Грузией и Россией были разорваны.