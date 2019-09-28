«Миссия провалена»: что сделал для Украины Курт Волкер

Бывший украинский президент Пет Порошенко считает отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера тревожной новостью.

«Тревожная новость из Вашингтона — в отставку подал Курт Волкер. С Куртом нам на Украине чувствовалось увереннее — и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США», — написал Порошенко в твиттере.

По словам, экс-главы Украины, Волкер сделал многое для Украины. «Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость, и стратегическое видение противодействия российской агрессии», — полагает украинский политик.

Реклама

Петр Порошенко также отметил, что американский спецпредставитель «установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия, который не просто будет превзойти любому преемнику». Кроме того, бывший украинский лидер выразил «искреннюю благодарность» Курту Волкеру.

Ранее американский телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что Волкер подал в отставку после того, как был опубликован текст жалобы сотрудника спецслужб на разговор президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

«Курт Волкер, дипломат, занимающийся в администрации Трампа Украиной и упомянутый в жалобе осведомителя, теперь неожиданно подал в отставку», — говорится в сообщении телекомпании.

В четверг спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал жалобу анонимного осведомителя о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского во время их телефонного разговора в июле этого года. В этом документе также фигурирует и фамилия Курта Волкера, который вместе с постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондлэндом встретился с Зеленским после его разговора с Трампом.

Целью встречи, как утверждает анонимный заявитель, была передача указаний киевским властям относительно расследования в отношении связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена украинской газовой компании Burisma. При этом сообщения о том, что Трамп якобы оказал давление на иностранного лидера в целях дискредитации перед выборами Байдена, привели к тому, что американские демократы заявили о запуске процесса импичмента президента США.

Свои сожалению по поводу отставки выразил также и бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он считает это событие реальной потерей для Киева.

«Курт Волкер это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему небезразличны — это очень редко случается в политике. Спасибо, Курт. Очень жалко», — написал Климкин в своем твиттере.

Между тем в России считают, что Волкер не смог в полной мере выполнить свою миссию спецпредставителя США по Украине.

Такое мнение, в частности, выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который считает, что у Волкера это не получилось ввиду его действий исключительно в американских интересах.

«Наверное, Курт Волкер не был в своей миссии особо циничен, скорее, он искренне верил в то, что отстаивал... Думаю, по той простой причине, что предметом его веры всегда оставались США, а не Украина. Упрекать не приходится, но миссия от того становится не менее провальной», — написал Косачев на своей странице в фейсбуке.

Кроме того, сенатор считает, что Волкер оказал киевским властям «медвежью услугу», когда решил отложить и затянуть реализацию минских договоренностей.

Вместе с тем коллега Косачева Алексей Пушков, комментируя уход Волкера со своего поста, предположил, что причиной этого события мог стать тот факт, что представители Демократической партии «жаждут его крови». При этом, по мнению сенатора, их дальнейшей целью является президент США.

«Курт Волкер — первая жертва в новой серии американской мыльной оперы под названием «Убить Дональда Трампа», — написал российский политик в твиттере.

Пушков считает, что за спецпредставителем США по Украине последуют и другие «жертвы», однако у самого американского президента есть шансы «выйти сухим из воды».

Тем временем в самопровозглашенной Луганской народной республике считают, что Волкер совмещал лоббизм с дипломатической деятельностью. Об этом ТАСС заявил представитель ЛНР в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник.

«CNN сообщает, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку. И это только после того, что NBC напомнила, что он дипломат-волонтер или потому, что совмещал лоббизм с дипломатической деятельностью. Попросту доил Украину», — уверен Мирошник. Он добавил, что «было бы хорошо», если бы Киев после этого «попытался работать в интересах украинского народа, а не внешних кураторов».