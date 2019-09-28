«Изоляция России»: в ООН выстроилась очередь к Лаврову

Выступление главы МИД России Сергея Лаврова вызвало ажиотаж на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке – после спича к дипломату выстроилась очередь из желающих задать дополнительные вопросы. Об этом рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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«Очередь в штаб-квартире ООН из представителей международных делегаций, желающих пообщаться с российским министром иностранных дел после его выступления на Генеральной Ассамблее. Обожаю наблюдать за «изоляцией России», — написала она в фейсбуке и снабдила пост соответствующей фотографией.

В середине августа президент Франции Эммануэль Макрон принял в своей резиденции в форте Брегансон российского лидера Владимира Путина, передает НСН.

«Все те, кто говорят, что это [сближение] не даст ничего, не берут в расчет тот факт, что, если мы позволим всему идти в том же направлении, мы подтолкнем такую великую державу, как Россия, либо к изоляции, либо к привилегированному диалогу с Китаем, либо к новой геополитике, которая будет не в наших интересах», — сказал президент Франции.

В том же месяце глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что

попытки «сдерживания России» и «изоляции Крыма» провалились,

и очередным подтверждением этого является участие иностранных гостей в байк-шоу на горе Гасфорта в Севастополе, передает ФАН.

«Участие в празднике иностранных гостей — ещe один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации», — написал политик на своей странице в фейсбуке.

В июне председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал на то, что итоги Петербургского международного экономического форума говорят о прекращении какой бы то ни было изоляции России.

«Участие в ПМЭФ лидера Китая, генсека ООН, глав ряда стран Европы делают его крупным политическим событием. На фоне нескольких тысяч человек, собравшихся в Питере со всего мира, слово «изоляция» прочно забыто. Его лишь тихо и печально шепчет в подушку отставной Барак Обама», — пояснил сенатор.

Двумя месяцами ранее Мария Захарова назвала мифом слухи о международной изоляции Крыма. Об этом она заявила на брифинге в ходе Ялтинского международного экономического форума. По ее словам, чем больше противники присоединения полуострова к России говорят об изоляции Крыма, тем больше включают его в повестку дня.

Также дипломат отметила, что наглядным примером экономического развития Крыма является работа Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). В 2018 году форум принял 60 зарубежных делегаций, а также провел 49 мероприятий, указала представитель МИД РФ.

Всем критикам жизни полуострова Захарова посоветовала посетить его и составить мнение на реальном общении с жителями, а не посредством фейк-ньюс.

В феврале нынешнего года Лавров пошутил, что, наверное, хотел бы видеть некоторую изоляцию Москвы, так как от количества встреч на полях Мюнхенской конференции по безопасности российской делегации было «спины не разогнуть».

«Знаете, изоляцию мы, наверное, даже хотели бы немножко видеть, потому что бесперебойные были переговоры. Больше двух десятков встреч, и спины не разогнуть всей нашей делегации», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

По его оценке, все разговоры были конструктивными, даже со стороны политических деятелей, которые в другое время достаточно жестко высказывались о России.

«Все заверяли в том, что они хотят нормализации отношений. Но, видимо, пока этого не произошло, им как-то приходится руководствоваться круговой порукой и следовать курсу, который закреплен в Евросоюзе под давлением агрессивного русофобского большинства», — добавил дипломат.

Лавров добавил, что, по его наблюдениям, позицию российской стороны на конференции стали больше слушать.

Заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов указывал, что приглашение России в G8, и возвращение в Совет Европы по настоянию европейских стран, говорят о том, что ругать Россию постепенно становится немодным, да и невыгодным для Запада.

«Кстати, ведь попытка вернуть Россию в Совет Европы тоже была не наша, это они пытались. Мы вернулись туда на наших условиях. И та самая изоляция, которая чуть ли не на вечные времена ими планировалась, она стала рассасываться еще год назад, а сейчас этот процесс набирает темпы. [Президенту США Дональду] Трампу это сегодня выгодно. Макрон не участвовал в этом, ему проще. Господин [премьер Японии Синдзо] Абэ — и так ведет с нами переговоры, он и тогда не очень настаивал на изоляции России. Поэтому у них там разброд и шатание внутри», — подчеркнул парламентарий.