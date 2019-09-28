«Подал в отставку»: как Волкер пострадал из-за Украины

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку на фоне скандала с телефонным разговором главы Белого дома Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, приводит CNN слова трех своих источников.

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Известие об отставке Волкера пришло через несколько часов после того, как Комитет по иностранным делам палаты представителей объявил, что на следующей неделе дипломат будет смещен с должности.

Волкер постепенно стал ключевой фигурой в разворачивающемся скандале – именно он, согласно докладу информатора Национальной разведки, организовал встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани с советником Зеленского Андреем Ермаком.

По данным американских СМИ, Джулиани был заинтересован в том, чтобы Украина начала расследовать уголовное дело в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. Встреча же с советником президента Украины была нужна для того, чтобы вывести этот вопрос из официального поля.

«Мы все еще ожидаем услышать все, что он знает об этом скандале»,

— сказали в конгрессе, уточнив, что на данный момент нет никаких доказательств совершения какого-либо правонарушений со стороны Джо или Хантера Байденов.

Несколькими днями ранее в США были опубликованы главные тезисы доклада информатора.

«В ходе исполнения моих официальных обязанностей я получил информацию от многочисленных официальных лиц правительства США, что президент Соединенных Штатов использует свои полномочия, находясь у власти, для того, чтобы склонить иностранное государство для вмешательства в выборы США 2020 года», — говорится в тексте документа.

Палата представителей конгресса США уже инициировала процедуру импичмента после опубликованного разговора Трампа с Зеленским, передает НСН.

Издание The Hill провело опрос американцев с целью выяснить их отношение к процедуре импичмента Трампа. По результатам 47% респондентов поддерживают проведение импичмента. Этот показатель на 12% больше, чем результаты соответствующего опроса трехмесячной давности.

Искомый телефонный разговор состоялся 25 июля.

«Там много людей говорит о сыне Байдена, что Байден сам остановил уголовное преследование, и многие люди хотят узнать об этом. Если бы Вы могли заняться этим с генеральным прокурором – было бы здорово. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование, так что если Вы можете заняться этим... Это звучит ужасно для меня», — сказал Трамп Зеленскому.

Президент США говорил о Байдене-младшем, который входил в совет директоров одной из крупнейших нефтегазовых компаний Украины, занимающейся разведкой и добычей газа в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах. Позднее стало известно, что

Украина не ведет никакого расследования ни в отношении Байдена, ни его сына Хантера, об этом заявило Национальное антикоррупционное бюро.

Стоит отметить, что Волкер также продолжает заниматься и другой работой. В частности, он сохранил должность старшего международного советника в лоббистской компании BGR Group. Среди клиентов этой фирмы числится также и Украина.

Согласно отчетам сената, правительство Украины выплатило BGR Group $600 тыс. в 2017 году за работу от имени Национального совета реформ, а в 2018-м — еще $300 тыс, передает ФАН.

Как отмечает NBC News, BGR Group продолжала работу на украинское правительство до тех пор, пока к власти не пришел Владимир Зеленский, что, соответственно, привело к смене политической верхушки в стране. Впрочем, никаких доводов о том, что Курт Волкер действовал на Украине в соответствии с личным интересом, нет.

Известно, что палата представителей конгресса США также вызвала на допрос и госсекретаря Майка Помпео. Кроме того, в конгрессе сообщили, что у них запланированы смещения пяти должностных лиц Госдепартамента, которые были упомянуты в связи с расследованием.

Что же касается Владимира Зеленского, то хотя он на днях встретился с Трампом на полях Генассамблеи ООН, эти переговоры можно назвать скорее вынужденными. Эксперты указывают, что украинский лидер в отношениях с Трампом попал в сложное положение: выполнить просьбу Трампа ему будет сложно, но не сделать ничего он тоже не сможет.