Санкции подрывают безопасность: Лавров провел встречу с Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел отдельную встречу с руководителем Госдепартамента США Майком Помпео в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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В ходе беседы российский дипломат подчеркнул, что Россия открыта для диалога с США в самых разных областях, однако заметил, что конструктивное сотрудничество возможно только на основе уважения интересов друг друга.

В этой связи глава российского внешнеполитического ведомства указал Помпео на бесцельность антироссийских санкций со стороны Запада, которые только подрывают перспективы двустороннего взаимодействия в интересах решения ключевых мировых проблем и расшатывают глобальную безопасность.

Отдельно Лавров заявил Помпео о недопустимости отказа некоторым российским дипломатам виз в США. Министры обсудили также перспективы взаимодействия по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, в Афганистане и других регионах мира, передает ФАН.

Двумя днями ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о том, что США не выдали визы делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ситуацию Небензя охарактеризовал как «безобразную». Он подчеркнул, что такое поведение США «просто недопустимо». Дипломат также напомнил, что части российской делегации на сессию Генассамблеи американское посольство не выдало визы.

На следующий день стало известно, что

Госдума России может рассмотреть возможность запрета проведения в стране лотереи на получение грин-карт (Green Card)

— сообщил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии». Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание», — пояснил депутат от партии «Справедливая Россия».

Если такое решение будет принято, власти могут ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются будущие участники лотереи на грин-карту, либо же затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который занимается международными вопросами, выразил мнение, что Москва должна максимально жестко ответить Вашингтону. Депутат от «Единой России» предложил, в том числе, заменить ряд сотрудников посольства США «на более компетентных».

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что решение США отказать в выдаче виз российским сенаторам подрывает принципы ООН.

Сенатор отметил, что подобные действия демонстрируют неуважение Вашингтона к работе международной организации. Кроме того, невыдача виз является прямым нарушением правил работы ООН, добавил парламентарий.

В мае нынешнего года Майк Помпео провел в Сочи переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. Как сказал тогда госсекретарь США по итогам своего визита в Россию, у Москвы и Вашингтона есть три сферы для успешного сотрудничества.

«Во-первых,

наши страны могут вместе постараться принести мир в Афганистан. И Россия, и Штаты осознают исходящую оттуда террористическую угрозу и должны сократить насилие»,

— заявил Помпео.

Кроме того, российско-американское сотрудничество возможно по проблеме Северной Кореи. Помпео выразил убеждение, что Москва так же заинтересована в денуклеаризации Корейского полуострова, как и Вашингтон.

Наконец, третья сфера сотрудничества — борьба с международным терроризмом, отметил госсекретарь. Он напомнил, что раньше служил директором Центрального разведывательного управления и знает о помощи, которую Россия оказывала Америке в борьбе с террористами.

«И я знаю, что мы спасали русским жизни, также предоставляя им информацию с нашей стороны», — подчеркнул Майкл Помпео.

Госсекретарь США в целом охарактеризовал прошедшие в Сочи переговоры как успешные, передает НСН.

На встрече с российским лидером, кроме главы внешнеполитического ведомства, присутствовали директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, помощник президента Юрий Ушаков и директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

От американской стороны на переговорах вместе с Помпео присутствовали тогдашний посол США в России Джон Хантсман, спецпредставитель США по сирийскому урегулированию Джеймс Джеффри, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Филип Рикер.