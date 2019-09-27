Чужими руками: как Трамп добрался до Украины

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер стал посредником между адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и Киевом, сообщает NBC News.

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В США ранее разгорелся скандал на фоне публикации стенограммы разговора президента страны Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, послужившего причиной для жалобы сотрудника американской разведки на главу государства. СМИ сообщали, что в ходе той беседы американский лидер потребовал провести расследование против сына его главного конкурента на предстоящих выборах 2020 года Джо Байдена. После появившейся информации демократы обвинили Трампа в давлении и злоупотреблении властью.

Американский лидер принял решение опубликовать стенограмму телефонного разговора, которая должна была продемонстрировать, что информация СМИ не соответствует действительности. Имена Джо Байдена, а также Хантера Байдена — сына политика, работавшего на Украине, действительно дважды упоминаются в стенограмме. Однако говорить о каком-либо давлении, по крайней мере прямом, на украинского президента со стороны Трампа все же не приходится.

Доносчик, однако, заявил, что Трамп использовал «свои полномочия, чтобы добиться вмешательства иностранного государства в выборы 2020 года в США». В тексте жалобы сообщается, что основными посредниками, которые оказывали давление на Украину, стали адвокат Трампа Рудольф Джулиани и, скорее всего, генеральный прокурор Уильям Барр.

В жалобе сотрудника американских спецслужб на главу Белого дома при этом сообщается, что Курт Волкер пытался уменьшить ущерб нацбезопасности Соединенных Штатов, который был нанесен со стороны Джулиани и ситуации с телефонными переговорами Трампа и Зеленского.

При этом контакты между США и Украиной действительно выходят за пределы общения между официальными лицами. Неоднократно во внутриукраинской повестке всплывало имя адвоката Трампа. Так, например, в ходе телефонного разговора с Зеленским Трамп выразил желание, чтобы генпрокурор США Уильям Барр и адвокат Рудольф Джулиани обсудили с украинскими властями ситуацию вокруг сына Байдена.

Роль Волкера в истории с возможным вмешательством Белого дома во внутренние дела Украины до сих пор не обсуждалась. По словам Джулиани, спецпредставитель США способствовал его общению с новым правительством Украины касательно коррупции в стране и расследования в отношении деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Сам же Джулиани, говоря о своих контактах с украинским правительством, отмечал, что его действия были скоординированы с Госдепартаментом. Накануне юрист также предоставил NBC News сообщение, полученное от Волкера, в котором спецпредставитель связывает его с главным советником украинского лидера Андреем Ермаком, причем в то же время, когда состоялся телефонный разговор Зеленского и Трампа.

О причинах, по которым Волкер наладил контакты между Джулиани и Киевом, в Госдепартаменте не сообщили. Однако в жалобе отмечается, что его действия привели к личной встрече адвоката Трампа с Андреем Ермаком в Испании.

По словам юриста, спецпредставитель звонил ему в июле и обсуждал контакты с помощником Зеленского.

«Я был в уникальном положении, чтобы помочь с некоторыми вещами, над которыми работал Государственный департамент», — сказал Джулиани, подчеркнув, что это касалось не только Джо Байдена, но и других вопросов.

Он также заявил, что вступал в прямой контакт с Ермаком трижды, после чего отчитывался перед Госдепартаментом: «Они прислали мне заключительный текст со словами: «Большое спасибо за вашу помощь».

Правда, в ведомстве подчеркивают, что адвокат американского лидера не уполномочен вести дела от имени Белого дома и может выступать лишь как юрист Дональда Трампа.

В жалобе также отмечается, что сразу после июльского телефонного разговора двух президентов состоялась встреча Курта Волкера и постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондлэнда с украинским лидером. Автор жалобы заявляет, что в ходе этих переговоров американская сторона передала Зеленскому указания по расследованию в отношении украинской газовой компании Burisma, членом совета директоров которой был сын Джозефа Байдена.

«Основываясь на подробно изложенных мне несколькими американскими должностными лицами многочисленных отчетах об этих встречах, Волкер и Сондлэнд, по имеющейся информации, давали рекомендации украинскому руководству о том, как «реализовать» просьбу, с которой Трамп обратился к Зеленскому», — говорится в документе.

Согласно американскому законодательству, статус Курта Волкера — специального государственного служащего — позволяет ему тратить только треть своего рабочего времени на труд на благо правительства США. Таким образом, Вашингтон дает возможность сотрудникам частного сектора, которые представляют ценность для правительства, работать на страну.

«По крайней мере, вначале казалось, что он вводит в этот процесс новую жизнь, — цитирует NBC News Андреа Кендалл-Тейлор, экс-сотрудницу разведки США по России, которая покинула администрацию в мае. — Он принес много энергии и энтузиазма и был действительно активен в регионе».

Однако, как отмечает издание, выполняя миссию на Украине, Волкер также продолжал заниматься и другой работой. В частности, он сохранил должность старшего международного советника в лоббистской компании BGR Group. Среди клиентов этой фирмы числится также и Украина.

Согласно отчетам сената, правительство Украины выплатило BGR Group $600 тыс. в 2017 году за работу от имени Национального совета реформ, а в 2018-м — еще $300 тыс.

Как отмечает NBC News, BGR Group продолжала работу на украинское правительство до тех пор, пока к власти не пришел Владимир Зеленский, что, соответственно, привело к смене политической верхушки в стране.

Впрочем, никаких доводов о том, что Курт Волкер действовал на Украине в соответствии с личным интересом, нет.

В Госдепартаменте ранее уже заявили, что спецпредставитель уже отстранил себя от неправительственной работы на Украине, тем самым избежав конфликта интересов. Однако в ведомстве не стали уточнять, каким именно образом Волкер сделал это.